Russiske raketter har truffet Polen

To personer ble drept da russiske raketter tirsdag landet i Polen, ifølge en amerikansk etterretningskilde. Russland benekter at de står bak oppskytingen og kaller påstanden en bevisst provokasjon.

Polske medier melder at to personer skal ha blitt drept i en eksplosjon forårsaket av raketter på avveie i landsbyen Przewodów, nær grensen til Ukraina.

En amerikansk etterretningskilde sier til AP at det er russiske missiler som traff Nato-landet.

Den amerikanske kilden er ikke navngitt. Opplysningene er ikke offisielt bekreftet av myndighetene verken i Polen eller USA.

Det Hvite Hus kan heller ikke bekrefte opplysningene. De jobber sammen med den polske regjeringen for å samle informasjon om hendelsen. Det samme gjør Nato.

– Vi ser på rapportene knyttet til eksplosjoner i Polen og koordinerer nøye med vår allierte Polen, skriver en Nato-rådgiver i en epost til TV 2.

Førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen sier til TV 2 at vi må vente og se hva som har skjedd.

– Jeg ser at nedslagsstedet ligger 70 kilometer fra Lviv, de har blitt angrepet i dag. Så man skal ikke se bort ifra at det har ramlet ned noe i Polen, sier han.

– Det mest sannsynlige er at det er en russisk kryssermissil eller et ukrainsk luftvernmissil som har feilfunksjonert og ramlet ned, mener han.

datawrapper.dwcdn.net (215 kB)

Kan utløse Nato-artikkel

Haga ved Luftkrigsskolen sier missilene har rekkevidde til å kunne gjøre det, men det er ikke normalt.

– Det er mest sannsynlig et uhell. På kartet ser man ikke at det er noe transportvei eller noen lagringsplass der missilene traff. Det var neppe meningen.

Dersom det er et russisk uhell sier Haga konsekvensen kan bli økt støtte til Ukraina. Men hvis dette viser seg at det er blitt gjort med overlegg, vil ikke det gå ubesvart.

– Da vil det bli en reaksjon. Enten direkte støtte til Ukraina eller kanskje et direkte angrep på de russiske plattformene som avfyrer disse missilene.

– Man vil nok ikke akseptere en unnskyldning hvis det er et uhell, men det vil nok neppe bety at Nato griper inn, sier Haga.

Seniorforsker ved NUPI Karsten Friis tror ikke tror hendelsen vil utløse Natos artikkel 5, men det kan artikkel 4.

Russland avviser påstandene

Russland avviser påstandene fra Polen om at russiske missiler har truffet landets territorium.

– En bevisst provokasjon for å eskalere situasjonen, skriver det russiske forsvarsdepartementet på sin egen Telegram-konto om påstandene.

De hevder at vrakrestene som vises på bildene fra Polen «ikke har noe med russiske våpen å gjøre».

De sier det heller ikke ble utført angrep mot mål nær den polsk-ukrainske grensen.

Ekspert: Dette kan ha skjedd

Innkaller til krisemøter

Eksplosjonen skal ha skjedd i et tørkerom for korn. En kommunesekretær sier til Radio Zet at de ikke vet hva som har skjedd og at området er sikret.

Politi, påtalemyndighet og hæren skal være på stedet som ligger rundt seks kilometer fra grensen til Ukraina.

Den polske journalisten, Mariusz Gierszewski, som først meldte om rakettene, sier det trolig er rester fra en rakett som ble skutt ned av Ukraina.

Talsmann for regjeringen, Piotr Müller, skriver på Twitter at statsministeren har kalt inn til et hastemøte i komiteen for nasjonal sikkerhet og forsvarsspørsmål.

I en uttalelse til journalister sier Müller Polen er i en krisesituasjon. Han vil gi mer informasjon etter møtet i komiteen, skriver Polsat News.

Ungarns president Victor Orban har også innkalt til møte i sikkerhetsrådet etter nyhetene fra Polen.

Huitfeldt: – Svært alvorlig

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier til TV 2 at hun har registrert nyhetene om missilnedslagene i Polen.

– Dette er en svært alvorlig hendelse, men mye er fortsatt uklart. Vi avventer ytterligere informasjon fra polske myndigheter i saken.

Latvias forsvarsminister Artis Pabriks skriver på Twitter at landet står sammen med Polen og fordømmer hendelsen.

– Det kriminelle russiske regime har avfyrt missiler som ikke bare retter seg mot sivile i Ukraina, men som også landet på NATOs territorium i Polen.

– Latvia står fullt og helt med polske venner og fordømmer denne forbrytelsen.

– Ikke usannsynlig

Professor Sven Holtsmark ved institutt for forsvarsstudier og Forsvarets Høgskole sier til TV 2 det overhodet ikke er usannsynlig at det har skjedd.

– Det er veldig uklart hva som har skjedd og det er helt uklart om det i det hele tatt har vært et nedslag i Polen.

– Radio Zet har en versjon og en annen lokal avis har en annen versjon.

Holtsmark sier at regjeringen i landet ber om at det ikke spres ubekreftede rykter.

– De større polske mediene skriver bare at sikkerhetsrådet er blitt klart inn, som er et underutvalg til regjerningen.

Meldingene om at Polen skal være truffet av russiske raketter kommer etter at Russland avfyrte rundt 85 raketter mot Ukraina tirsdag.

Blant byene som ble rammet i Ukraina tirsdag, var Lviv nær grensa til Polen.