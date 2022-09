Russiske politikere vil stille Putin for riksrett

Lokalpolitikerne ble innkalt til politiet etter at de ba Statsdumaen om å stille Russlands president for riksrett.

I en bydel av St. Petersburg samlet noen folkevalgte lokalpolitikere seg på kveldstid 7. september. Der ble de enige om at de ville be Statsdumaen, det lavere kammeret i Russlands nasjonalforsamling, om å stille Vladimir Putin for riksrett.

De mener at Putin har begått forræderi.

Dmitry Paljuga skrev teksten som ble sendt Statsdumaen. Der anklager han, sammen med Nikita Juferjev og fem andre, Putin for å være ansvarlig for dødsfallene til unge soldater, for å skade Russlands økonomi og for å være ansvarlig for at NATO blir utvidet og at Ukraina får moderne våpenutstyr fra Vesten.

Syv støttet oppfordringen

– Vi ser ikke på utvidelsen av NATO som en direkte trussel til Russland, men vi forsøker å appellere til forskjellige målgrupper i Russland med forskjellige argumenter, for å overbevise dem om at hele krigen må ta slutt, sier Juferjev til Deutsche Welle.

⚡Совет МО Смольнинское принял решение обратиться к депутатам Госдумы с предложением выдвинуть обвинение в госизмене против президента Путина для отрешения его от должности



Решение поддержало большинство присутствующих депутатов pic.twitter.com/WMg1areX52 — Дмитрий Палюга (@dmitry_palyuga) September 7, 2022

Oppfordringen ble levert på formell måte, gjennom en avstemning i det lokale rådet i bydelen Smolninskoye, hvor syv av de tilstedeværende medlemmene stemte for. Juferjev og Paljuga postet deretter oppfordringen i sosiale medier.

– Det finnes ikke presedens for å dømme noen for å sende et forslag til et statlig kammer. Russisk lov utelukker den muligheten, sier Paljuga.

Han er klar over risikoen som følger med å kritisere Vladimir Putin. I juli ble en politiker i Moskva, Alexei Gorinov, dømt til syv års fengsel for å «spre løgner» om Russlands militære styrker.

– Vi vet at vi tar en risiko, men vi føler at dette er det rette å gjøre, sier Paljuga.

Blir bøtelagt

Alle syv som stemte for å levere oppfordringen om å stille Putin for riksrett, ble innkalt av politiet i St. Petersburg – som for øvrig er Putins fødeby – for å «diskreditere» Russlands militærvesen.

На меня и четверых депутатов Смольнинского составили протоколы за дискредитацию органов власти (КоАП РФ 20.3.3)

Двоих отпустили без протокола. Пока нам грозит штраф, но это ещё должен решить суд. Пока воздержусь от подробностей по рекомендации адвоката pic.twitter.com/CFEvIGs9WE — Дмитрий Палюга (@dmitry_palyuga) September 9, 2022

Myndighetene i St. Petersburg mener at handlingen deres bryter med regelverket fordi det er en «handling som forsøker å diskreditere den sittende ledelsen», skriver Meduza.

Dmitry Baltrukov, Ivan Tsjebotar og Anna Kisleva ble også siktet, mens de to siste ble løslatt uten siktelser. De fem som er siktet, vil trolig bli bøtelagt, skriver CNN.

– Det ble utarbeidet siktelser mot meg og fire representanter for Smolninskoye. To ble løslatt uten siktelser. Men vi står overfor en bot, selv om det skal avgjøres i retten. Jeg vil foreløpig avstå fra å dele flere detaljer, etter anbefaling fra advokat, skriver Paljuga på Twitter.

Ifølge OCD-Info, en uavhengig gruppe som fører statistikk over pågripelser i Russland, er så langt 16.437 mennesker blitt arrestert eller pågrepet for antikrigsaktivisme etter at Russland gikk til uprovosert angrep på Ukraina 24. februar.