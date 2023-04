Russiske oligarker krever yachtene sine tilbake

Mens krigen raser i Ukraina, foregår det en intens kamp mellom oligarker og den italienske staten.

Luksusvillaer, luksusyachter, privatfly og luksusbiler tilhørende til sammen 28 svartelistede russiske oligarker er konfiskert og frosset innenfor Italias grenser siden krigens start.

Krever midlene tilbake

Nå har imidlertid en gruppe oligarker varslet søksmål mot den italienske staten. Ifølge avisen Corriere Della Sera dreier det seg om ti pågående saker der oligarker krever at domstolen gir dem tilgang på blant annet eiendommer og yachter.

BESLAGLAGT: En bil fra italienske økokrim står parkert ved «Lady M» i Imperia i mars i fjor. Foto: Andrea Bernardi

De hevder at beslagene ikke har juridisk hold fordi eiendelene ikke er eid av noen av de svartelistede oligarkene personlig, men av ulike fond eller stiftelser.

Til sammen dreier det seg om verdier på anslagsvis 2,7 milliarder euro, tilsvarende 30 milliarder kroner, ifølge det italienske finansdepartementet.

Kun én av sakene har så langt endt i dom. Det gjelder saken til oligarken Aleksej Mordashov. Han regnes som Russlands rikeste mann, og skal råde over en familieformue på over 200 milliarder kroner, ifølge Forbes.

«Lady M» med forbindelse til kona

Han krever tilgang på den 60 meter lange luksusyachten «Lady M» til en verdi av over 650 millioner kroner. Yachten seiler under flagget til Cayman Islands, men ligger nå konfiskert og fastlåst i Sanremo havn.

YACHT: «Lady M» er eid av oligarken Aleksej Mordashov. Den er blant de baslaglagte luksusyachtene i Italia. (AP Photo/Antonio Calanni, File) Foto: Antonio Calanni

Selskapet som formelt eier «Lady M», heter Asmare enterprises limited, og holder til på De britiske jomfruøyene. De krever at fartøyet blir frigjort.

Men italienske myndigheter er ikke i tvil. De har nøstet opp eierforholdene og slår fast at Modashov eier yachten, selv om eierstrukturene er kompliserte, og ender opp som en oppføring på Mordashovs kone, Marina Alexandrovna.

Båten ved navn «Lady M» skal sågar være oppkalt etter kona Marina.

Den italienske domstolen konkluderte med at beslaget var legitimt, og anken til Mordashov ble dermed avvist. Men saken er ikke over. Selskapet Asmare har allerede varslet at de utfordrer beslutningen.

Andrey Melnichenko. (AP Photo/Thomas Hartwell) Foto: Thomas Hartwell

Verdens største seilyacht

En annen er Andrej Menchenko. Han eier verdens største seilyacht, «Sy A», som er hele 145 meter lang og har en verdi på svimlende 4,6 milliarder kroner.

Den ble konfiskert av italienske myndigheter tidligere i år, og ligger fast i havnen i Trieste.

I likhet med Mordashov, hevder Menchenko at han ikke eier yachten selv, men at den tilhører en stiftelse som styres av en uavhengig tillitsperson.

BESLAGLAGT: Seilyachten A (SY A) tilhører den russiske oligarken Andrej Melnichenko, og beslaglagt av den italienske stat som del av den europeiske sanksjonspakken mot Russlands ultrarike privatpersoner og selskaper. Foto: Paolo Giovannini. UNNSLAPP: Denne 118-meter store yachten eies også av Andrej Melnichenko. Her ligger her ankret opp utenfor De forente arabiske amarater i mai 2022. Den har unnsluppet sanksjonene. Foto: AP Photo/Kamran Jebreili.

Putin-venn

Alisher Ushmanov, som er en nær venn av president Vladimir Putin, har både luksusyachten Dilbar og flere enorme luksuseiendommer som er beslaglagt i Italia.

VENNER: President Vladimir Putin og Alisher Usmanov under en seremoni i Kreml i 2018. Foto: SPUTNIK

Det har tidligere vært spekulert i om Dilbars egentlige eier er Putin selv. Yachten ligger beslaglagt på Sardinia.

I tillegg er Ushmanovs fem egne eiendomsselskap på øya blokkert, og alle de ansatte er fratatt muligheten til å jobbe.

Selskapet som eier eiendommene argumenterer for de ansatte som nå er arbeidsledige, og at eiendommene forfaller.

Superyachten «Dilbar» utenfor Monaco i 2017. Foto: Valery Hache

Listen over berørte oligarker er lang, og eierstrukturene er kompliserte. Av beslaglagte verdier i Italia finner vi villaer i Portofino og Comosjøen, flere luksusyachter og privatfly.

1678 navn

Internasjonalt er det nå ført opp 1678 navn på sanksjonslisten. Den siste sanksjonspakken ble vedtatt av EU 25. februar og omfatter 121 russiske personer og selskap.

Norge har så langt sluttet opp om EUs ulike sanksjoner, med noen tilpasninger.

– Vi må opprettholde presset på den russiske regjeringen og dens støttespillere. Sanksjonene rammer Russland økonomisk og forhindrer at viktige innsatsvarer når fram til den russiske krigsindustrien, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding tirsdag.

– Vi støtter og er solidariske med ukrainernes frihetskamp, sier Huitfeldt.