Den russiske juristen og opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj (47) er død, ifølge russiske fengselsmyndigheter. Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent.



Han har den siste tiden sonet under svært tøffe forhold i en straffekoloni i Jamalo-Nenetsk.

Russland-ekspert Ane Tusvik Bonde i Amnesty er tydelig på at russiske myndigheter bærer ansvaret for Navalnyjs død.

– Vi mener at uansett omstendigheter, så viser dette at russiske myndigheter har drept Navalnyj. Han sonet under forferdelige forhold, sier Bonde til TV 2.

REGIMEKRITIKER: Aleksej Navalnyj under en protest mot korrupsjon i Moskva i 2017. Foto: HO / AFP / NTB

– Tortur og mishandling

Hun trekker frem at Navalnyj senest onsdag skrev på X at han hadde fått 15 nye dager i isolasjon.

– Totalt siden han ble arrestert i 2021, har han vært gjennom 26 slike isolasjoner, hvor du sitter uten tilgang på kontakt med familie eller advokat, sier Bonde.

– Vi regner forholdene som tortur og mishandling.

Hun mener Navalnyjs sak er et eksempel på hvordan russiske myndigheter behandler kritikere.

– Det er mange andre som også sitter under forferdelige forhold og blir mishandlet, som vi i Vesten ikke en gang vet navnene på.

– Putin bryr seg ikke

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er ikke i tvil om hva som har skjedd Navalnyj.

– Det er åpenbart at Navalnyj ble drept av Putin. Putin bryr seg ikke om hvem som dør og vil bare beskytte sin egen stilling, sier Zelenskyj under et besøk i Berlin fredag.

Også i Norge har reaksjonene vært sterke.

Utenriksminister Espen Barth Eide mener også at president Vladimir Putin og hans myndigheter sitter med ansvaret.

– Dette er en dypt tragisk nyhet og en trist dag for demokratiet. Navalnyj var en politisk fange som døde i russisk fengsel og det betyr at russiske myndigheter bærer et stort ansvar, sier han til TV 2.



– Nådeløs kamp

Statsminister Jonas Gahr Støre mener det samme, og sier russiske myndigheter bærer det hele og fulle ansvar for Navalnyjs død.

– Dette er en dypt tragisk og sjokkerende nyhet. Navalnyj vil bli husket for sin modige, uredde og nådeløse kamp mot korrupsjon og maktmisbruk. Han var en politisk fange som døde i russisk fengsel, skriver han i en e-post til NTB.

– Våre tanker går til hans etterlatte og alle som ønsker et demokratisk og fritt Russland.

Generalsekretær Jens Stoltenberg i Nato sier han er «dypt trist» over nyheten om Navalnyjs død.

– Vi må få på plass all fakta, og Russland må svare på de svært alvorlige spørsmålene om omstendighetene rundt hans død, sier Stoltenberg ifølge Reuters.

MÅ SVARE: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg mener Russland må svare for seg. Foto: Thomas Kienzle / AFP / NTB

– Ble drept

USAs utenriksminister Antony Blinken sier nyheten om Navalnyjs død understreker «svakheten og råten» i president Putins system.

Han sier de fortsatt jobber med å få dødsfallet endelig bekreftet.

– Hans død i et russisk fengsel og fikseringen på og frykten for én mann understreker bare svakheten og råten i hjertet av systemet som Putin har bygget. Russland er ansvarlig for dette, sier Blinken ifølge Reuters.

I 2022 kom den Oscar-vinnende dokumentaren «Navalny», hvor teamet hans og en gjeng gravejournalister undersøkte hva som skjedde da han ble forgiftet på et passasjerfly på vei til Moskva i 2020.

– Navalnyj ble til slutt drept av Putin i dag, skriver gravejournalist Christo Grozev i Bellingcat, som medvirket i dokumentaren, på X.