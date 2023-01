Russiske militærbloggere slakter Putins krigføring

KRITISERES: Flere kritiserer nå hvordan Russlands president, Vladimir Putin, fører krigen i Ukraina. Her under et besøk til mobiliserte soldater 20. desember 2022. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV/SPUTNIK/AFP

De er bloggere, de er politikere, de er tidligere soldater og noen er regelrett terrorister.

Fellesnevneren er at de er russiske nasjonalister som støtter Russlands krig mot Ukraina, men slakter hvordan president Vladimir Putin fører krigen.

Nå har de fått «blod på tann» etter at ukrainske styrker skal ha benyttet amerikansk artilleri for å bombe en russisk base i russiskokkuperte Makiivka i Donetsk på nyttårsaften, med svært dødelig utfall.

RUINER: Dette bildet skal vise bygget i Makiivka, som ble truffet av det amerikanske HIMARS-systemet. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO

Alvorlighetsgraden av angrepet understrekes av det faktum at det russiske forsvarsdepartementet selv omtaler og anerkjenner at angrepet tok 89 liv. Dog skylder Kreml på soldatene selv for angrepet, grunnet uautorisert mobilbruk. Militærbloggere hevder dødstallet er langt høyere.

Det antyder også ukrainske styrker. Uten direkte å påta seg ansvaret for angrepet skriver de følgende om det som er Russlands svar på Twitter, Telegram. Riktignok med en ironisk referanse til russiske propaganda-forklaringer på tidligere angrep:

«Som et resultat av uforsiktig håndtering av varmeapparater, neglisjering av sikkerhetstiltak og sigarettrøyking på et uspesifikt sted, pakket julenissen inn 400 lik av russiske tjenestemenn i sekker. Ytterligere 300 har blitt skadet med varierende alvorlighetsgrad.»

UKRAINSK FREMGANG: Ukraina har den siste tiden fått mer avansert våpenarsenal fra NATO-land. Her avfyres et angrep mot russiske posisjoner i Bakhmut - en av episentrene for krigen nå. Foto: AP/Libkos

– Til og med en tulling forstår

Flere militærbloggere mener russiske generaler var klar over risikoen ved at mange soldater oppholdt seg på samme sted, samt at de befant seg innen rekkevidde for ukrainske angrep. Videre hevdes det at russiske styrker lagret ammunisjon i nabobygningen, hvilket skal ha eksplodert da de ukrainske rakettene inntraff.

Militærbloggeren som går under navnet Archangel Spetnaz har mer enn 700.000 følgere på Telegram, og sparte ikke på kruttet:

– Hvem kom på ideen med å plassere personell i store antall i èn bygning, når til og med en tulling forstår at det vil føre til et stort antall skadede og drepte hvis de blir truffet med artilleri? Det er tydelig at kommandører ikke kunne brydd seg mindre.

INKOMPETANSE: Flere mener angrepet mot de russiske soldatene på nyttårsaften burde ha vært unngått. Det ryktes at de var samlet for å se nyttårstalen til Putin. Foto: SERGEI KARPUKHIN

Flere krever straff

Både militærbloggere, journalister og politikere tar til orde for at noen må straffes.

– Jeg håper de som er ansvarlige for avgjørelsen om å samle alle på samme base, blir straffet, skrev Daniil Bezonov på Telegram. Han var tidligere del av den russiske administrasjonen i okkuperte Donetsk.

Til den russiske statskanalen TASS skal den russiske senatoren Grigory Karasin ikke bare ha krevd straff for de ukrainske styrkene, men også «en grundig intern analyse for hvem som internt må irettesettes».

Nasjonalist og journalist Andrey Medvedev skriver på Telegram at straff er nødvendig:

– En person av høyeste rang er å klandre. Vedkommende må enten straffes for disse unødvendige tapene av personell, eller dømmes for landsforræderi. Ellers er landet over.

VENDT RYGGEN: Igor Girkin er nå en av de mest høylytte motstanderne til Vladimir Putin. Her fra da han opererte som Putins mann i Ukraina under annekteringen av Krim i 2014. Foto: Dmitry Lovetsky

– Putin er en klovn

Igor Girkin har totalt vendt Putin ryggen.

Girkin var helt sentral da Russland okkuperte Krim i 2014, og ble omtalt som «Putins mann i Ukraina». Internasjonalt er Girkin etterlyst og dømt for å ha gitt ordren om å skyte ned passasjerflyet til Malaysia Airlines over Ukraina i 2014, hvilket tok liv av 298 personer.

298 DØDE: Girkin er dømt for å ha gitt ordren om å skyte ned passasjerflyet Malaysia Airlines 17, da det fløy over Donetsk i 2014. Foto: Bulent Kilic

På sin telegramprofil har Girkin skrevet at «Putin er feig og en klovn, som gikk og gjemte seg da krigen startet».

Girkin mener Ukraina driver bedre krigføring. Russiske generaler har han stemplet som «prinsipielt utrente og uvillige til å høre på advarsler».

Nå mener han Russlands inkompetanse har toppet seg:

– Nesten alt militærutstyr, som var lagret like ved bygningen uten en anelse av kamuflasje. Det ble destruert, skriver Girkin på Telegram.

SUKSESS: Ukrainske styrker har gjort stor fremgang de siste månedene. Her besøker president Volodymyr Zelenskyj tropper i nærheten av frontlinjen 20.desember 2022. Foto: Stringer

– Har kritikk noen effekt?

Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth, spår flere betydelige tap for Russland fremover og følgelig mer kritikk mot Putin. Hvorvidt kritikken får konsekvenser er en annen sak.

Det er ifølge Røseth altså det å eventuelt miste kontrollen på sikkerhetstjenesten og militæret som kan kunne felle Putin.

– Putin sitter trygt så lenge han har kontroll på sikkerhetstjenesten og militæret. Hvis det dukker opp folk som direkte utfordrer Putin og vi i Vesten ser det, ser garantert sikkerhetstjenesten til Putin det og tar affære, sier Røseth og konstaterer:

– For dem som kritiserer har vi sett at Putin ofte gjør en av to: Rekruttering til stillinger i hans stab, eller straff.

En rekke personer som har kritisert Putin, som journalister, politiske motstandere og forretningsfolk, har mistet livet under suspekte omstendigheter som å «falle ut av vinduet». Dette er imidlertid ikke noe militærbloggerne har å frykte, mener Forsvarets Tom Røseth:

– Putin og Kreml har en annen tålmodighet og toleranse for kritikk fra militærbloggere og nasjonalister. De er nemlig nyttige for regimet, ettersom de støtter krigen i Ukraina og med sin propanda fører til økt oppslutning.