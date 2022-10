Russiske Mikhail gjemmer seg i Moskva: – Jeg vil ikke skyte på ukrainerne

Etter Putins mobiliseringsordre er livet snudd på hodet for mange russiske menn.

Mikail er en av dem.

Den 32 år gamle russiske mannen vil ikke krige, og har to valg:

Å flykte fra hjemlandet eller å gjemme seg.

Mikhail valgte det siste.

– Jeg vil ikke bli en del av en skamfull krig, sier han til TV 2.

Nå gjemmer Mikhail seg. Han bor på en adresse han ikke er registrert på. Han jobber hjemmefra og han gjennomfører jobbmøter på Skype.

I tillegg får han levert matvarer på døren.

Han har nesten sluttet å handle på butikken og unngår unødvendige turer på gata.

Åpner ikke døren

Hvis han ikke venter besøk, tør han ikke åpne døren.

Dersom noen kommer, prøver han å være helt stille for å skape en atmosfære som om at ingen bor i leiligheten.

Å leve i frykt for å se en tjenestemann på døren, er ikke lett i disse dager. Av og til øker bekymringen hans betraktelig, forteller Mikhail.

Den siste hendelsen skjedde tirsdag 4. oktober. Klokken var 7.20. Han var hjemme, og flere personer banket på døren. Mikhail ble bekymret, men åpnet ikke døren.

– Mobiliserer alle

Deretter banket de på flere ganger, men Mikhail var stille. Etter fem minutter ga de opp, ifølge Mikhail.

– Jeg tror det var folk fra det militære vervekontoret, og de gikk gjennom alle leilighetene for å sjekke mennene, forteller han og legger til:

KRIG: Etter Putins mobiliseringordre har mange russiske menn fått innkalling til krigen. Foto: STRINGER

– Dette viser i så fall at «delvis mobilisering» bare er en løgn for å roe befolkningen. Faktisk mobiliserer de alle mennene de finner.

Mikhail har ikke vært soldat i militæret, likevel kan han bli sendt til krigen når som helst, sier han. Russiske sosiale medier viser dette, ifølge Mikhail.

«Ikke motta brevet»

Den unge mannen forteller at russiske menn som ikke vil krige, stadig finner nye metoder for å slippe å bli sendt av gårde. Det første er å ikke kvittere for å ha mottatt selve innkallingsbrevet.

Ifølge Mikhail er det dette brevet som offisielt starter innkallingsprosessen. Men så lenge man ikke «mottar» dette brevet, blir man ikke holdt ansvarlig hvis man blir tatt eller stoppet på gata.

Denne metoden er en utvei for mange russiske menn, også for Mikhail.

– Jeg er bekymret, men så lenge de følger den prosessen, føler jeg meg relativt trygg. Fordi jeg ikke har fått innkallingen, og heller ikke skal gå frivillig til det militære vervekontoret, sier han og legger til:

– Jeg er ikke alene og har mange venner som velger å gjøre det på denne måten.

– Hva vil du gjøre hvis du blir hentet til militærtjeneste med tvang?

– Jeg vet ikke, men jeg er sikker på at jeg ikke skal skyte på ukrainerne. I tillegg er det flere metoder for slippe å bli sendt. En av dem er å skade seg.

– Da kan man bli registrert som en psykopat og sendt hjem igjen.

Panikkanfall

Det nye livet er ikke lett for Mikhail. Etter at krigen startet 24. februar, har han begynt å få panikkanfall.

– Det kommer plutselig. For eksempel mens jeg opptatt med jobb. Plutselig innser jeg at jeg ikke får nok luft, det er som om oksygenet blir kuttet av, sier han.

Sluttet å støtte Putin

Mikhail mener Putin har fått panikk og at han har mistet kontrollen i Ukraina, og dette har skapt et klarere bilde hos mange russere.

UTBRENT: Russiske soldater har lagt igjen en utbrent by. Foto: RONALDO SCHEMIDT

Til tross for intens propaganda, har folk begynt å innse realiteten, og at de som pleide å støtte krigen, har endret syn, sier Mikhail.

Blant dem er Mikhails mor og far.

– Rett før mobiliseringen skjønte familien min at invasjonen er et reelt folkemord mot Ukrainere, og de sluttet å støtte Putin, sier han.

Til slutt forteller Mikhail at han ikke vil dra fra Russland.

– Russland er mitt hjemland og jeg vil ikke forlate landet mitt, sier han.

Desperat

President Vladimir Putin kunngjorde en «delvis mobilisering» 21. september.

Ordren om militær opptrapping er den første Russland har gjort siden andre verdenskrig og sist Putin holdt en TV-sendt tale var før invasjonen startet i februar.

De russiske styrkene er under hardt press i Ukraina, og dette siste utspillet tolkes av mange som en desperat handling.

Eksperter sår tvil om hvor enkelt det blir å samle 300 000 reservister, og vedtaket kommer trolig til å skape politisk motstand, når sønner, ektemenn og brødre blir kommandert ut i krig.