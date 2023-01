Russiske medier sprer falske nyheter om Sveriges statsminister

– Det er klassisk Kreml å lyve for å oppnå sine mål, sier FFI-ekspert.

MØTE: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, Sveriges statsminister Ulf Kristersson og Socialdemokraterna-leder Magdalena Andersson under sikkerhetskonferansen i Sälen. Foto: Henrik Montgomery/NTB

En rekke russiske medier melder tirsdag at Sveriges statsminister Ulf Kristersson går inn for utplassering av atomvåpen i Sverige.

RBC, Gazeta, Lenta, News.ru og Kommersant er blant mediene som hevder at den svenske statsministeren skal ha sagt dette under den årlige sikkerhetskonferansen i Sälen.

– Svenske myndigheter tillater utplassering av atomvåpen i fredstid, slås det fast i titlene.

FALSKE NYHETER: Flere russiske medier hevder tirsdag at Sveriges statsminister sier ja til atomvåpen på svensk jord. Foto: TT/montasje

Men under konferansen søndag sa imidlertid Ulf Kristersson tydelig nei til kjernevåpen på svensk jord.

Det Sveriges statsminister også sa, var at Sverige som Nato-medlem skal delta i forsvarsalliansens nye missilforsvar og patruljere i luften over Baltikum.

TV 2 gjorde den svenske statsministerens kontor kjent med de russiske medieoppslagene tirsdag formiddag, og tidlig tirsdag kveld får TV 2 opplyst at det svenske utenriksdepartementet skal komme med en uttalelse om saken.

Ifølge Aftonbladet har RBC tirsdag kveld gjort endringer i sin artikkel, og skylder på en «oversettelsesfeil».

Den svenske regjeringen har tidligere gjort det klart at ingen atomvåpen skal plasseres på svensk territorium.

Svenske bakkestyrker skal være klare til å bidra til Natos forsvar av de baltiske landene, opplyste Kristersson på rikskonferansen til Folk och Försvar i Sälen søndag.

I sin tale ramset Kristersson opp hva regjeringen vil at Sverige skal bidra med i Natos kollektive forsvar.

Sverige og Finland er ennå ikke med i Nato, og venter på at Ungarn og Tyrkia skal godkjenne medlemskapssøknadene.

Ifølge Sveriges forsvarsminister Pål Jonson ønsker den svenske regjeringen å gjenoppta diskusjonen om utenlandske baser i landet når Sverige blir medlem i Nato.

– Oppkonstruert

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets stabsskole, er ikke overrasket over at russiske medier sprer desinformasjon om svensk atomvåpenpolitikk.

Ved å hevde at den svenske statsministeren vil ha atomvåpen i Sverige, forsøkes det å vedlikeholde et oppkonstruert fiendebilde, sier han.

– Vi har sett en dreining i retorikken fra at den «militære spesialoperasjonen» handler om denazifisering av Ukraina, til at Vesten er i krig med Russland, sier Karlsen til TV 2.

EKSPERT: Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets stabsskole. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Falskt fiendebilde

Spesialrådgiver Eskil Grendahl Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er ekspert på russiske påvirkningsoperasjoner og desinformasjon.

Han mener at de russiske medieoppslagene ikke bør overraske noen.

– Det er klassisk Kreml å lyve for å oppnå sine mål, og russiske «medier» skriver det Kreml ønsker de skal skrive, sier FFI-eksperten til TV 2.

Sivertsen sier at en av Putins hovedfortellinger i løgnene rettet mot den russiske befolkningen er at Nato utgjør en trussel mot Russland.

EKSPERT: Eskil Grendahl Sivertsen er spesialrådgiver ved FFI. Foto: FFI

– I forlengelsen av det påstår Kreml også at krigen i Ukraina er en krig mellom Nato og Russland. Dette er et falskt fiendebilde Putin forsøker å konstruere for å legitimere sin brutale og meningsløse krig, sier spesialrådgiveren.

I Russland lokkes fattige til å verve seg til krigen, og misnøyen mot Putins krigføring vokser blant russiske militærbloggere.

– Krigen har ikke gått slik Putin hadde tenkt, og konsekvensene både i form av tapte liv, forverret økonomi, isolasjon og utfordringer for Russlands befolkning begynner å øke. Da øker også behovet for å ha en eksistensiell trussel som befolkningen kan samles rundt og være villig til å ofre mye for, sier Eskil Grendahl Sivertsen til TV 2.