Russiske Marias mann kjemper i Ukraina: – Vi ble lurt

PROTEST: Russiske kvinner kjemper for å få mennene sin hjem fra Ukraina. En av dem er 34 år gamle Maria Andreyeva. Foto: Privat

I den iskalde januarkulden står en kvinne og holder en plakat i hendene på Den røde plass i Moskva.

«Frihet for de mobiliserte. La sønnene, mennene og fedrene våre komme hjem».

Det tar ikke lang tid før Maria Andreyeva blir arrestert.

Dette er ikke Andreyevas første demonstrasjon. Det er heller ikke første gang hun blir pågrepet.

В Москве задержана участница движения жен мобилизованных «Путь домой» Мария Андреева



Женщины традиционно вышли с букетами к вечному огню — как символ того, что война всегда означает гибель людей. На акцию жены мобилизованных выходят в белых платках: раньше так выходили на… pic.twitter.com/FlJiqEjnj9 — SOTA (@Sota_Vision) January 13, 2024

Likevel fortsetter hun protestene for å få mannen sin hjem fra krigen i Ukraina.



– Mannen min ble mobilisert 12. oktober 2022. Han tenkte at hvis hjemlandet trengte ham, så skulle han hjelpe. Han valgte å dra ut i krigen, men for meg var denne prosessen et sant mareritt, sier Andreyeva til TV 2.

– De blir misbrukt

I begynnelsen ble Andreyeva og ektemannen fortalt at han skulle komme hjem etter å ha tjenestegjort som sanitetssoldat i seks måneder.

Slik ble det ikke.

– Etter en stund ble vi fortalt at soldatene ville bli værende i krigen til operasjonen tar slutt. De blir rett og slett misbrukt, sier hun og fortsetter:

– Da skjønte vi at vi ble lurt.

LETTELSE: Maria Andreyevas mann er i Ukraina som medic. For Maria er det en liten trøst at han ikke deltar direkte i kampene ved fronten. Foto: Privat

November 2023 blir et vendepunkt for Andreyeva.

Hun og andre kvinner som har ektemenn i krigen begynner å demonstrere mot de russiske myndighetene. Hun føler rett og slett at hun ikke har noe mer å tape.

– Jeg er lei av å være redd. Når man føler at man blir begravet levende, dukker tankene opp: «Hva er det å være redd for? Alt har allerede skjedd», sier hun og fortsetter:

– Det er umulig å tolerere en slik situasjon. Vi er tvunget til å gjøre det vi gjør nå. Jeg føler at hvis jeg ikke gjør noe, vil alt bare bli verre, fortsetter hun.

Den mest aktive i gruppen

Maria Andreyeva er nå en av de mest synlige kvinnene i antimobiliseringsbevegelsen som heter «Put’ Domoi» (Veien hjem).

PROTEST: Bildet viser Maria Andreyeva, med en grønn jakke, sammen med andre demonstranter. Foto: Veien hjem / Telegram

Gruppen har en Telegram-kanal der kvinnene holder kontakt og organiserer demonstrasjoner.

Under demonstrasjonene bruker kvinnene hvite skjerf som et symbol på kampen mot mobilisering. De krever offentlig at deres kjære returneres fra fronten.

– Jeg trenger ikke fordeler, heller ikke penger. Jeg trenger mannen min tilbake til hjem i Russland, sier hun.

Konene og mødrene i protestbevegelsen bruker hvite skjerf som et symbol. Foto: Veien hjem / Telegram

Datter (2) sluttet å snakke

Andreyeva og mannen hennes giftet seg i 2012. Sammen har de en datter som er to og halvt år gammel.

– Jeg har en datter som vokser opp uten å se faren sin. Hun har sluttet å snakke etter at mannen min dro, sier Maria fortvilet.

GIFT: Maria og mannen hennes giftet seg i 2012. Foto: Privat

Maria Andreyeva kritiserer også krigen. Ifølge henne er det ingen vits i å være i Ukraina.

– Det er uklart hvem og hva vi redder Ukraina fra, men det er åpenbart at vi bare har brakt sorg til landet, sier hun.

– Nå er det klart at det ikke finnes noe annet enn ødeleggelse der. Og det er åpenbart at den «militære spesialoperasjonen» ikke oppnår de strategiske målene som var planlagt. Dette er en blindvei, fortsetter hun.

Tusenvis pågrepet

Krigen i Ukraina har forverret ytringsfriheten i Russland. All kritikk av Russlands krigføring og militære regnes som forræderi og kan straffes med mange års fengsel.

Siden 24. februar 2022 har nesten 20.000 personer blitt pågrepet for antikrigsuttalelser, ifølge menneskerettighetsgruppen OVD-Info.