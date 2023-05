Russiske drapsmenn vender hjem fra Ukraina – nå skyter kriminaliteten i været

Da Russlands president Vladimir Putin satte i gang en ny runde mobilisering i fjor høst, var 44 år gamle Alexander Mamaev blant dem som meldte seg.

Han ble sendt fra hjembyen Zavolzhye, øst for Moskva, til Ukraina for å krige.

Hjemme hadde han kone og to barn på syv og seks år.

SOLDATER: Bildet viser russiske soldater på vei til Ukraina for å krige. Foto: AP / NTB

Skrekkeksempler

Hva Mamaev gjorde i Ukraina, er ikke kjent. Men det som skjedde etter han kom hjem har blitt ett av mange skrekkeksempler.

17. april, én uke etter hjemkomsten, drepte Mamaev sin kone med kniv. Hun blødde i hjel foran sine to barn.

Det skriver russiske MediaZona.

Og Mamaevs grusomme historie er ikke den eneste:

21. desember ble 47 år gamle Victoria drept i Petrozavodsk. Hun ble skutt av sin 49 år gamle ektemann.



Ifølge russiske Gubernia Daily, hadde ektemannen nylig kommet tilbake fra krigen Ukraina.

– Har drept igjen



Da den beryktede Wagner-gruppen begynte å rekruttere innsatte til krigen mot Ukraina i fjor, var Ivan Rossomakhin (28) en av dem som meldte seg.



Han sonet en dom på 14 år i en russisk straffekoloni da han lot seg rekruttere.



28-åringen hadde angivelig bare vært hjemme på ferie i landsbyen sin i åtte dager, da en lokal innbygger fant moren hans drept tidligere denne uken.

Kvinnen het Yulia Buisky og ble 85 år gammel.

Hun hadde blitt banket opp og ble funnet med flere stikkskader på kroppen, ifølge kilder sitert av russiske Baza.

– Myndighetene ønsket å dysse det ned

Nettstedet MediaZona har snakket med to av barnebarna til den drepte 85-åringen.



– Bestemoren min ble drept av en mann som skulle sone i 14 år. Han burde vært i fengsel, sier den unge kvinnen som ønsker å være anonym.

Ifølge henne ønsket myndighetene å skjule hendelsen. Likevel kom saken ut i media.

Hun kritiserer Russlands praksis om å løslate drapsmenn for å krige i Ukraina.

– Regjeringen vår slipper kriminelle fri, sier hun og fortsetter:



– Dette kommer ikke til å bli et enkelttilfelle.

Det andre barnebarnet er en mann som også ønsker å være anonym.

– Én ting er sikkert – myndighetene ønsket å dysse ned saken, sier han i intervjuet.

– De er traumatiserte



Russland-kjenner Inna Sangadzhieva i Den norske Helsingforskomité, forteller til TV 2 at det er flere grunner til at russiske soldater begår forbrytelser etter hjemkomst.

RUSSLAND-KJENNER: Inna Sangadzhieva, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Den første årsaken er traumer. Mange blir sendt til krigen uten å være forberedt. Den voldserfaringen de har fått med seg, tar de med seg hjem, sier hun.

Noe av dette handler også om rettsløshet, ifølge Sangadzhieva.

–Det har ikke vært noe problem å begå vold på vegne av staten. Den følelsen av at du har makt over andre, og at du dermed kan utøve den overfor andre; og at staten ikke kommer til å arrestere noen for dette. Dette viser rettsløshet, forteller hun.

Psykologiske grunner er den tredje grunnen, ifølge Sangadzhieva.

– Når de tar med seg våpen, gir dette en følelse av at nå er det du som har makt. I et voldelig samfunn bygger det opp under hovedbildet om at det er tillatt å utøve vold eller drap.

– Betydelig økning

– Er det en faktisk økning i antall volds- og drapshendelser?

– Det er en betydelig økning både i antall kriminelle handlinger som tyveri og ran, samt i voldsepisoder hvor man utøver vold eller drap, særlig i nære relasjoner, sier Sangadzhieva og forsetter:

– Det vi ser i media er registrerte tilfeller. Dessverre er det også mørketall.



Sangadzhieva sier til slutt at russiske myndigheter ikke ønsker oppmerksomhet rundt hendelsene.



– De ønsker å vise at alt går som normalt. De ønsker ikke at folk blir urolige for situasjonen. Generelt sett ønsker de å skjule disse hendelsene, sier hun.