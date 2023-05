­­­­­Russiske barn skal få våpentrening

Til høsten starter Russland opp med en omstridt våpenundervisning på landets skoler. – Hvilket emne skal ofres for dette?, spør læreren «Anna».

PATRIOTISME: Krigen i Ukraina har gjort at russiske elever får mer patriotisk undervisning på skolene. Foto: AP / NTB

Sovjettidens «grunnleggende militærtrening» som opphørte i 1993 kommer tilbake til russiske skoler.

Ifølge planen vil skoleelever få undervisning i bruk av skytevåpen og selvforsvarsferdigheter ved et atom- eller kjemisk angrep.

Nå blir planen testet i noen skoler og i barnehager. Fra september i år vil kurset bli inkludert i det offisielle skolepensumet.

Mange lærere har fått beskjed om planen. En av dem «Anna» .

Hun har jobbet som lærer i 27 år. Av sikkerhetshensyn ønsker hun ikke å få sitt egentlige navn på trykk i saken.



«Anna» forteller til TV 2 at skoleadministrasjonen for to uker siden orienterte lærerne om den militære undervisningen som skal begynne i september.

– Studentene har begrenset tid på skolen. Hvilket emne skal ofres å finne en ledig time for den militære undervisningen, spør hun og forsetter:

– Da jeg gikk på skolen fikk jeg den militære undervisningen. Dette er bare farlig og rett og slett bortkastet tid.

Familier er splittet om våpenundervisningen. Mens noen familier kritiserer planen, støtter andre den.

Tibarnsmoren Olga Turenko mener undervisningen er viktig.



– Barn må være forberedt på dagens virkelighet, sier Turenko til Newsweek.

– Vi bør forberede barna våre på et fredelig og lykkelig liv, ikke på krig, sier Galina fra Moskva.

– Våpenfokusert hjernevask



Philip D. Jaffé er professor ved Universitet i Genève og medlem i FNs komité for barns rettigheter.

Ifølge ham kan kurset få konsekvenser for barnas utvikling.

– Hva er formålet med den militære undervisningen?

– Målet er å skape en bølge av nasjonalistisk patriotisme ved å få barn til å tro at de er mektige elementer i det totale systemet.

Jaffé mener Russlands undervisningsplaner klart strider mot den generelle oppfatningen av barn og våpen ikke hører sammen.

FN: Philip D. Jaffé er medlem i FNs komité for barns rettigheter. Foto: Privat

– De fleste lærere og overnasjonale menneskerettighetsorganer fremmer fred, solidaritet og forståelse og ikke en våpenfokusert hjernevask, sier Jaffé til TV 2.

– Støtte Putin og sverte Vesten



Daniil Ken er leder for Russian Alliance of Teachers. Han mener det militære kurset er uakseptabelt på flere måter.

– En sånn undervisning bør først og fremst være frivillig, sier Ken og fortsetter:

– Både militær og vanlig undervisning på russiske skoler er full av politikk. Ideen er å støtte Putin og sverte Vesten. Dette er ulovlig og umoralsk, sier han og legger til:

SPARKET: Daniil Ken jobbet som lærer i ti år, men fikk sparken for to år siden. Foto: Privat

– Putin involverer rett og slett barn i krigen for å støtte hæren. Dette er moralsk forbrytelse.

Læreren «Anna» sier hun forsøker å svare på elevenes spørsmål så godt hun kan.

– Jeg prøver å fortelle dem hvorfor de får disse timene, og til slutt sier jeg bare at «Dere bor i Russland og går på en offentlig skole. Dere må ta disse timene, dessverre», sier «Anna» til slutt.