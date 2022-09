Russiske barn drilles til krig – én million er medlemmer i «Ungdomshæren»

I Russland mobiliseres ikke bare reservister til krigen i Ukraina. På et annet og mer langsiktig plan drives det også aktivt arbeid for å mobilisere patriotisme.

Helt ned i de yngre aldersgrupper, og selv en del barnehagebarn har de siste årene blitt involvert i militær-patriotiske aktiviteter.

«Ungdomshær»

Den patriotiske ungdomsorganisasjonen, Junarmija, eller på norsk «Ungdomshæren» har avdelinger over hele landet. Her drilles barn og ungdom fra 11-årsalderen i hva de skal gjøre i tilfelle krig. De får også opplæring i våpenhåndtering.

AUTOMATVÅPEN: En gutt får holde et automatvåpen under en våpendemonstrasjon i 2018. Foto: Pavel Rebrov

Hvis de blir bedt om å demontere og sette sammen et automatisk våpen, kan de gjøre det på et blunk, skriverTV 2 Danmark som har besøkt en av treningsleirene til Junarmija.

Ifølge organisasjonen selv, har de over én million medlemmer. De kaller seg selv en «bevegelse», og består opprinnelig av veldig mange ulike type grupper over hele Russland.

– Noen grupper fokuserer på sport, andre er mer fokusert på det militære. De siste årene har det blitt gjort mye arbeid for å gjøre disse ulike gruppene mer like, og trekke til seg flere barn. De deler for eksempel treningsleirer, forklarer Håvard Bækken til TV 2.

I 2015/2016 ble noen av disse slått sammen til en stor bevegelse, og siden har flere kommet til.

Bækken er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, og har forsket mye på militarisme og patriotisk oppfostring i Russland. Han forklarer hva som er bakgrunnen og målsetningen til den russiske Ungdomsarméen.

KALASHNIKOV: En gutt tar fra hverandre en Kalashnikov rifle. Bildet fra Junimijas begynnelse i 2016. Foto: Alexander Zemlianichenko

Han har også sett påfallende endringer i aktivitetene organisasjonen de siste syv månedene.

Barn og unge fra 8-18 år

Barna som TV 2 Danmark har møtt trener på militære hinderløyper og kan ta på seg gassmaske på sekunder.

Alle barn og unge mellom åtte og 18 år kan være med.

– Det er et uttalt mål å bygge militær patriotisme, og det fokuseres på at det er sunt med disiplin og konservative verdisyn. Mange anser det som en god måte å sosialisere barn på, spesielt de barna som sliter med dette fra før, sier Bækken.

MARSJERER: Her marsjerer noen av de eldre guttene i Junarmija under en øvelse i St Petersburg 19. juli i år Foto: Dmitri Lovetsky

Det har vært en enorm rekrutteringsprosess i flere år rettet mot blant annet skoler, idrettslag og barnevernsinsitusjoner. Hvis organisasjonen har én million medlemmer som de selv hevder, tilsier det at de har rekruttert omtrent syv prosent av målgruppen, ifølge Bækken.

– En annen målsetningen er å gi barn og unge en grunnleggende militær trening og disiplin, og friste dem til å velge en militær karriere, sier han.

Om de lykkes med sistnevnte er uvisst. Man kan anta at barn som har vært med i Junarmija oftere velger en militær yrkesvei enn andre, men det kan være flere årsaker til det - blant annet at de rekrutterer fra de samme sosiale lag som forsvaret.

Bækken påpeker at en lignende militær trening av unge skjer i mange vestlige land også, blant annet USA.

President Vladimir Putin poserer sammen med en gruppe fra Junarmija i 2019. Foto: Evgenia Novozhenina

Ungdomshæren ble opprettet etter en bestemmelse fra Russlands president Vladimir Putin i 2015 etter at Russland okkuperte den ukrainske halvøya Krim og russiskstøttede separatister startet fiendtligheter i det østlige Ukraina.

Støtter soldatene

Siden Russland invaderte Ukraina 24. februar i år, har det skjedd en endring i aktivitetene til Ungdsomsarméen.

– I starten var det som om de latet som det ikke var noen krig. Etter hvert har ungdommene blitt aktivisert for å støtte de russiske soldatene. Det drives blant annet brevkampanjer. Barna og ungdommene skriver brev, eller tegner tegninger til soldatene ved fronten for å vise sin støtte, sier Bækken.

Brevene brettes i til en trekant - et symbol som trekker linjene tilbake til lignende brevskriving under andre verdenskrig.

– Ungdommer lager flashmobs, og går ofte i uniformene sine for å vise sin patriotisme. De er med på seremonier, legger ned kranser og gjør andre symbolske aktiviteter, fortsetter han

Annonserer

På nettsidene til det russiske forsvarsdepartementet er det en hel seksjon dedikert til Ungdomshæren. På hjemmesiden til organisasjonen selv står slagordet «Oppdragelse av borgere og patrioter» over grafikkvideoer av militære skip, fly og kjøretøy i kamp.

«Å være soldat og forsvare fedrelandet er en jobb for en ekte mann. Mange drømmer om det allerede i ung alder. Hvem vil ikke bli sterk, modig, lære å skyte med pistol, kjøre stridsvogn og pilotere et krigsskip eller et jagerfly», står det på siden.

Russlands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, har deltatt i organisasjonens arrangementer, og Russlands president, Vladimir Putin, har berømmet bevegelsen.

REKRUTTER I 2018: Nye rekrutter sverges inn i Sevastopol på annekterte Krim. Foto: REUTERS/Pavel Rebrov

Vanskeligstilte barn

– Ungdomshæren har avdelinger på nesten alle skoler. Når barna blir introdusert for bevegelsen er de veldig interesserte, sier Jelena N., som er viseskoleinspektør i Jekaterinburg til TV 2 Danmark.

Ifølge Jelena er det ikke nødvendig å ha noen spesielle forutsetninger for å bli medlem av Ungdomshæren.

Alle er velkommen i organisasjonen, men Jelena N. forteller at det etter hennes mening stort sett er barn som gjør det dårlig på skolen som blir med.

KRIM: Tre år etter annekteringen av Krim, rekrutteres nye medlemmer til Ungdomsarméen i byen Sevastopol på Krimhalvøya. Foto: REUTERS/Pavel Rebrov

– De tiltrekkes av det spennende med hæren. De liker at de kan få en fin uniform så de kan vise seg frem og at de kan være med på parader, sier Jelena N. til TV 2 Danmark.

Lærer «krigskunsten»

En av russerne som hjelper til med å trene barna i Ungdomshæren er Alexander Mukhatiev. Han er pensjonert oberst og leder nå ungdomshærens hovedkvarter i Mari El-regionen.

SVERGES INN: Barn og ungdom i Sevastopol på krim, sverges inn i Ungdomsarméen i 2018 Foto: PAVEL REBROV

– Jeg har startet Ungdomshæren her i Mari-El, og er veldig positiv til bevegelsen, sier Alexander Mukhatjev til kanalen.

Obersten forteller videre at de lærer barna krigskunsten, patriotisme og mange andre ting.

Krig i skolen

Umiddelbart etter invasjonen av Ukraina snakket flere russiske politikere om å innføre grunnleggende militær trening som en fast del av skolens læreplan.

Da Sovjetunionen eksisterte var militærtrening en del av undervisningen på skolene, og faget inneholdt mye av det samme som barna i Ungdomshæren lærer i dag.

APRIL: Jenter fra Ungdomsarmeen i St. Petersburg over på paraden de skal delta på på «Seiersdagen» 9. mai. Bildet er tatt 28. april 2022. (AP Photo/Dmitri Lovetsky) Foto: Dmitri Lovetsky

På flere av de russiske skolene er det allerede en økt militarisering i gang, ifølge Natalia N., lærer ved en skole i Jekaterinburg.

Hun forteller at det er jevnlige parader for barna og at ordinære skolekonserter nå har fått et militært tema.

– Jeg husker en konsert der barn i uniform måtte stå i øsende regnvær og synge patriotiske sanger i to timer, sier hun.

Attraktivt for fattige familier

Myndighetene har gjort det attraktivt for barn og unge å bruke organisasjonens treningsleirer, som ofte ligger ved kysten og i naturskjønne områder.

VETERAN: Nikolay Bagayev kjempet under andre verdenkrig. Her møter han en gruppe jenter fra Junarmija i 2019 Foto: MAXIM SHEMETOV

Ifølge danske TV 2s opplysninger er maten god, og ifølge lærerne kan barn fra fattige familier få opplevelser og opphold mange foreldre ikke har mulighet å gi barna sine.

– Vi tar inn barn hele året på tre-fire skift i måneden. Det er mellom 100 og 120 barn på hvert skift, sier sjefen for ungdomshæren i Mari El-regionen, Alexander Mukhatjev.

Barna spiller blant annet ulike militære spill og øver på å overleve atomangrep.