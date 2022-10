Russiske Almaz (25): – Jeg vil ikke dø for Putin

MOBILISERING: Putins avgjørelse om krigsmobilisering førte til at mange russere har forlatt landet. En av dem er 25 år gammel Almaz. Foto: Privat

Da president Vladimir Putin kunngjorde mobiliseringsordren, begynte russiske Almaz å kjenne en uro bre seg i kroppen.

Han fullførte førstegangstjenesten for to år siden, noe som betyr at han kan bli innkalt til krigen når som helst.

Men Almaz nekter å delta i krigen.

– Jeg er 25 år gammel mann som vil leve, ikke dø, sier han til TV 2.

Samme dag som Putin kunngjorde planen om mobilisering, bestemte Almaz seg for å forlate landet.

– Det var både sjokk, fullt kaos og sinne, sier han videre.

– Heldig

Han ville reise til Tyrkia, men alle direktefly var fullbooket. Etter hvert fikk han bestilt en billett til Tyrkia via Kazakhstan.

Dette kostet ham 1500 dollar, om lag 16.000 kroner.

– Jeg var heldig. Etter kort tid skjøt prisene på flybilletter til Tyrkia i været, sier Almaz.

Deretter pakket han det aller mest nødvendige. På morgenen fredag 23. september tok Almaz avskjed med familien sin og satte seg på flyet.

Dagen etter landet han i Alanya. Nå har han venner i hjemlandet som har reiseforbud etter mobiliseringsordren.

TRYGGHET: Foto: Russiske Almaz følte seg ikke trygg i hjemlandet sitt og forlot Russland.

– Hvordan er det mulig at du fikk forlate Russland selv om du er en av de som kunne bli innkalt til tjeneste?

– I Russland fungerer alt langsomt. Jeg forlot landet én dag etter kunngjøringen, og myndighetene rakk ikke å innføre utreiseforbud for de som ville forlate landet, sier han.

Ville vekk

Da Almaz landet til Tyrkia, visste han ikke hvor han skulle gå. Han hadde ingen planer om hva han skulle gjøre, og hadde heller ikke noe nettverk i det nye landet.

– Det første jeg tenkte var å komme meg vekk. Heldigvis klarte jeg det. Det praktiske ble nedprioritert, forteller Almaz.

Han booket rom på et hotell i Antalya hvor han ble han kjent med mange russere. Noen av dem var i samme situasjon som ham.

– Grunnløs

Det er ett tema alle snakker om, nemlig krigen og hva fremtiden vil bringe. Ifølge Almaz er det ingen grunn til å krige.

– Det er åpenbart at ingen angriper landet mitt, og det russiske folk er heller ikke i fare. Hvorfor skal vi krige?, spør Almaz og fortsetter:

– Jeg ser ingen grunn til å krige og vil heller ikke dø for Putins ønsker, sier Almaz til TV 2.

Nå ser den unge mannen etter en leilighet å bo i. I tillegg ønsker han å gjenforenes med kjæresten.

– Jeg ønsker meg en familie, sier den unge mannen som ikke ønsker å få etternavnet sitt publisert.

Fullbooket

Etter mobiliseringen ville mange russere forlate landet før det ble innført utreiseforbud.

Russere kan reise til Tyrkia uten visum. Dette gjør at Tyrkia blir en av de få destinasjonene russerne rømmer til.

Tyrkiske flyselskaper økte kapasiteten torsdag og fredag, og det ble satt opp ekstraflygninger.

I løpet av de tre siste dagene har mange russere ankommet Tyrkia. Myndighetene anslår at flere vil komme.



Russerne topper

Siden krigen startet har mange russere startet et nytt liv i Tyrkia. Dette har ført til en stor etterspørsel etter boliger.

Ifølge Det tyrkiske statistiske institutt topper russerne på listen av utlendinger som kjøper seg hus i Tyrkia.

TOPPER: Statistikken viser hvilke nasjonaliteter som kjøper flest hus i Tyrkia. Russerne er på toppen. Foto: Privat

Statistikken viser at russere kjøpte 1238 hus i Tyrkia i august måned.

Verken håp eller plan

Nå sitter Almaz på et hotell og har mange ubesvarte spørsmål. Først planlegger han å finne seg en leilighet, deretter er planen uklar.

– På kort sikt har jeg verken håp eller en plan om å reise tilbake til hjemlandet mitt, sier han til slutt.