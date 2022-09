Russiske Aleksi til TV 2: – Jeg vil heller dø i fengsel enn å krige i Ukraina

– Fuck!

Slik reagerte russiske Aleksi da han så nyheten om president Vladimir Putins kunngjøring om en delvis mobilisering denne uken.

Ifølge avgjørelsen skal 300.000 reservister kalles inn til tjeneste.

Som en russisk mann på 26 år, er dette en mobilisering som kan komme til å påvirke livet hans.

– Jeg er i den andre kategorien av reservister. Jeg kan bli kalt inn etter den første, sier Aleksi til TV 2.

Arrestert

Aleksi bor i den russiske byen Tomsk, og jobber som butikkmedarbeider.

Onsdag 21. september, dagen nyhetene om mobiliseringen kom, gikk han fra jobben tidligere enn normalt.

– Jeg var full av frustrasjon og ville protestere mot denne galskapen, sier Aleksi.

Samtidig visste han at demonstrasjonene ikke ville vare lenge. Etter å ha kommet til sentrum, ble han arrestert etter kort tid.

Sammen med andre demonstranter ble han pågrepet og tatt med til politistasjonen.

Onsdag kveld ble mange arrestert etter demonstrasjoner mot Putins krigsmobilisering. Foto: Alexander Zemlianichenko

Politiet beslagla telefonen hans. Deretter ble han løslatt. Han har blitt fortalt at han skal få mobiltelefonen sin igjen etter at etterforskningen er ferdig.

– Stopp galskapen

Dersom Aleksi protesterer igjen, kommer han til å bli straffeforfulgt som en kriminell, men det stopper ikke den unge mannen.

– Vi må si vår mening og stoppe galskapen, sier Aleksi.

Ifølge Aleksi bruker Putin krigen for å bli sitte med makten. Han mener det er Putin som er ansvarlig for de drepte både på ukrainsk og russisk side.

Aleksi sier at han nekter å dø i Putins krig.

– Denne krigen er en forbrytelse mot menneskeheten, sier han.

Vil heller dø i fengsel

De som blir innkalt til tjeneste, må delta i krigen. Dersom man nekter dette, risikerer man opp til 10 års fengsel, ifølge lovforslaget Dumaen vedtok onsdag.

Dette gjør at Aleksi risikerer å bli dømt til 10 års fengsel, fordi han nekter å krige i Ukraina.

– Våre soldater dreper uskyldige folk. Dette er forferdelig, sier Aleksi og fortsetter:

– Jeg vil heller dø i fengsel enn å krige i Ukraina, jeg vil gjøre alt for å ikke bli sendt til krigen.

Aleksi er ikke alene. Han har mange venner som tenker det samme sier ham.

– Det er mange som ikke vil krige i Ukraina!

Kalles feig

Samtidig får Aleksi kritikk fra russere som støtter Putins avgjørelse.

De kaller regimekritiske russerne, som Aleksi, «feig». Ifølge dem må man støtte landet sitt i en krigstid.

– De sier at vi er feige, fordi «Vi er redde for å krige for landet vårt og at vi er redde for å dø.»

– Det er helt sinnsykt, legger han til.

Til nå har tusenvis av russere flyktet ut av landet i frykt for å bli sendt i krigen av myndighetene. Noen av dem er Aleksis venner, men han planlegger ikke å forlate Russland.

Ordbruk

Aleksi prøver å heve stemmen mot Putin, og han har en bønn fra omverden om å endre ordbruken om russere.

– Det er en stor forskjell på Putin og Russland. Vi hører stadig at «russere er fascister», men det er vi ikke, sier Aleksi og fortsetter:

ØNSKER FRED: 26 år gamle Alexi er imot krigen. Foto: Privat

– Vi er som gisler i vårt eget land, sier han til slutt.

Tropper opp

Onsdag morgen kom president Vladimir Putin med sterke anklager og trusler mot Vesten, samtidig som han varslet en opptrapping av antall soldater i krigen i Ukraina.

Ordren om militær opptrapping er den første Russland har gjort siden andre verdenskrig, og sist Putin holdt en TV-sendt tale var før invasjonen startet i februar.

De russiske styrkene er under hardt press i Ukraina, og dette siste utspillet tolkes av mange som en desperat handling.

Eksperter sår tvil om hvor enkelt det blir å samle 300.000 reservister, og vedtaket kommer trolig til å skape politisk motstand, når sønner, ektemenn og brødre blir kommandert ut i krig.