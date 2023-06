Russiske «Aleksandr» (35) har fluktplanen klar

Siden krigen i Ukraina startet har flere hundre tusen russere flyktet fra hjemlandet. Russiske «Aleksandr» vet ikke når han kan bli meldt til politiet, fordi han er åpen krigsmotstander.

TV 2 møter ham i Israel. Han har et bestemt mål for turen.

Fluktruten skal sikres, og nøkkelen ligger i Israel.

TV 2 har valgt å anonymisere mannen, men kjenner identiteten hans. «Aleksandr» er ikke hans egentlige navn.

Tvinges i krig

Russiske myndigheter strammer jerngrepet rundt befolkningen.

I april hastebehandlet det russiske parlamentet en lov som vil gjøre det betydelig vanskeligere å unngå verneplikt.

Loven sørger for at registeret over tjenestedyktige blir digitalisert. Kritikere kaller loven et skritt mot å gjøre Russland til et elektronisk gulag.

– Du vil ikke tro det, alt er digitalisert, sier «Aleksandr». 35-åringen jobber i finans, og har fulgt prosessen det siste året.



– Bank, bolig, alt. Og mange av disse digitaliserte databasene gir informasjon til militæret.

Hvis man registreres som vernepliktig vil man automatisk forbys å forlate landet. Man kan også få fratatt sertifikatet, bli nektet å selge bolig og få begrenset adgang til penger man har i banken.

DIGITALT FENGSEL. Kritikere menere at loven som det russiske parlamentet godkjente i april, gjør Russland til et digitalt fengsel. Foto: EGOR ALEEV

Den raske behandlingen satt i gang spekulasjoner på om Putin forberedte en ny massemobilisering. Dette har Kreml nektet gjentatte ganger.

Ønsker å flykte

Da Russland gjennomførte den første mobiliseringen i september i fjor, skapte det et kaos og sinne uten sidestykke. Det lyktes Kreml å mobilisere 300.000 mennesker. Samtidig førte det til at en strøm av russere, spesielt unge menn, flyktet ut av landet.

– Jeg søkte om israelsk pass i september, rett etter mobiliseringen, forteller «Aleksandr». Han har jødiske røtter, noe som gjør at han kan få israelsk pass, men prosessen er lang.

Med et slikt pass vil han kunne forlate Russland, selv om det russiske passet blokkeres.

Da TV 2 møtte «Aleksandr» i Israel var han i ferd med å fullføre prosessen.

– Hva tenker foreldrene dine om at du vil dra?

– Det er et vanskelig spørsmål.

35-åringen sier det er stor forskjell mellom unge russere, og de som er over 50 år og har levd mesteparten av livet sitt i Sovjetunionen.

Foreldrene mener han overreagerer.

– De som er eldre er mer vant til å holde ut og vente. De forstår ikke hvorfor unge ønsker å flykte fra Russland.

UENIGE. Foreldrene til «Aleksandr» mener han overreagerer. Foto: Privat

«Aleksandr» opplever at foreldregenerasjonen ikke har tro på at de selv kan ha noen innflytelse på samfunnsutviklingen.

– Da krigen startet, forsto vi hvor passive borgere den eldre generasjonen faktisk er. De venter og tenker at om noen år vil dette gå over.

Putin vil unngå krigsstemning i Moskva

– I din hverdag, sier du krig?

– Jeg sier krig, for det er jo en krig. De fleste sier «spesialoperasjon» bare for å unngå problemer.

Ifølge tall fra det tyske meningsmålingsinstituttet Statista, støtter mellom 70 og 80 prosent av den russiske befolkningen krigen i Ukraina.

«Aleksandr» tror ikke tallene tegner et riktig bilde av befolkningen.

– Jeg tror at folk ønsker å avgi svar som ikke skaper problemer for dem selv.

«Aleksandr» forteller at livet i hjembyen Moskva hovedsakelig går som normalt, med besøk på både restauranter, barer og kinoer. Krigen med nabolandet virker fjern.

Lørdag fikk imidlertid mange seg en oppvekker da de våknet til nyheten om at Wagner-gruppen var på vei mot Moskva for å kaste forsvarsledelsen i et væpnet opprør.

– Nå kan ikke lenger noen russere ignorere krigen i Ukraina. Nå er vi alle direkte involvert og rammet, uttalte «Aleksandr» til TV 2 da.

Etter Wagner-gruppens tilbaketrekking, er det nå mange ubesvarte spørsmål, og utviklingen de neste dagene og ukene er uviss.

– Europa må ta imot russiske flyktninger

«Aleksandr» fortviler over at russere som flykter fra militærtjeneste, ikke tas imot av Europa. Han tror dette fører til økt støtte til Putins krig i Ukraina.

Dersom man blir tvunget til å returnere til Russland etter at man har forsøkt å flykte fra militærtjeneste, vil man bli behandlet som forræder.

– Det er nok mange i Russland som i utgangspunktet ikke støttet krigen, men som ser at de ikke har noen annen mulighet.



I stedet for å skille mellom russere og ikke-russere, mener «Aleksandr» at man bør skille mellom russere som støtter krigen og russere som ikke støtter krigen.

Da tror han motstanden mot krigen vil øke i den russiske befolkningen.

ISRAEL. Her er «Aleksandr» i Israel, hvor han håper å ha med seg et nytt pass hjem Foto: Privat

Usikker fremtid

Tilbake i Moskva har «Aleksandr» et nytt israelsk pass klart til bruk.



«Aleksandr» sier han er takknemlig for mulighetene passet gir ham, samtidig som han er svært kritisk til den politiske retningen Israel tar.

– Jeg trengte en fluktrute hvis jeg skulle bli tvunget i krigen. For meg var dette løsningen.



Med et israelsk pass vil han ha bedre muligheter i Europa, enn med et russisk pass.

– Jeg tror jeg prøver å dra til Europa. Portugal har den laveste inntektsgrensen for oppholdstillatelse i Europa, så kanskje dit.

Men hvor «Aleksandr» til slutt ender opp, vet han ikke.