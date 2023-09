Russisk taktikk vekker oppsikt: – Åpenbart ting i kulissene

SKJER NOE I KULISSENE: General og tidligere forsvarssjef mener russisk grep på slagmarken skyldes at det skjer noe i kulissene. Foto: Sergei Bobylev / Sputnik / Reuters / NTB

General Sverre Diesen har bitt seg merke i et russisk grep på slagmarken i Ukraina. Han peker særlig på to konsekvenser det kan gi.

Den ukrainske motoffensiven fortsetter å gå sakte, men sikkert, fremover.

På sidelinjen har mange uttrykt skepsis til tempoet, mangel på gjennombrudd og taktiske valg.

Ukrainske myndigheter har flere ganger gått hardt ut mot kritikerne.

I en videotale søndag kveld takker president Volodymyr Zelenskyj egne soldater og tegner et bilde om fremgang på slagmarken.



– Det er likevel noe mindre fremgang enn man hadde håpet da denne offensiven ble satt i gang, sier general og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen til TV 2.

Han peker særlig på et problem for Ukraina. Nemlig at de trolig har satt inn alle styrkene som er disponible med moderne, vestlig materiell.

– Det betyr at de ikke lenger har en ny, uthvilt og frisk reserve de kan sette inn dersom de skulle få et gjennombrudd.

– Oppsiktsvekkende

Langs den 1000 kilometer lange fronten har russiske styrker bygget noen av de mest omfattende forsvarsverkene verden har sett på flere tiår.

ANGREP: En ukrainsk soldat forflytter seg etter et angrep langs frontlinjen utenfor Kreminna i Luhansk. Foto: Bram Janssen / AP / NTB

Disse består av en frontlinje med fremre kampstillinger, og deretter to soner med mer utdypet og nesten kontinuerlig forsvar.

I Zaporizjzja fylke i Sør-Ukraina opererer nå ukrainske styrker bak den tredje og siste forsvarslinjen, ifølge den amerikanske tankesmia ISW.



Diesen sier det ser ut til at de russiske styrkene ikke klarer å dra nytte av forsvarsverket de har etablert.

– De har jo flere forsvarslinjer hvor ukrainerne ikke har trengt inn mer enn den første. Da skulle man forvente at russerne falt tilbake til den andre og tredje for å slite ukrainerne ut.

FORBAUSER: General Sverre Diesen mener amerikansk tilnærming om våpenstøtte til Ukraina forbauser. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

I stedet bruker russiske styrker store ressurser på kostbare motangrep.

– Det er egentlig veldig oppsiktsvekkende. Hele hensikten med å bygge opp et forsvar i dybden er å ha et mer elastisk forvar.

Peker på to konsekvenser

Diesen mener det åpenbart skjer noe bak kulissene, som gjør at russerne velger å gjøre det som ser ut til å være en lite logisk taktikk.

Han peker på at årsaken kan være politisk eller noe som foregår i toppen av den militære ledelsen.

Det inkluderer Kreml og president Vladimir Putins politiske uvilje mot å avstå terreng.

– Det er noe vi kjenner fra andre verdenskrig, der Hitler personlig la seg opp i hvordan generalene førte krigen, sier Diesen.



POLITISK UVILJE: President Vladimir Putins politiske uvilje mot å avstå terreng i Ukraina kan være en årsak til russiske strykes kostbare taktikk langs fronlinjen, mener general Sverre Diesen Foto: Sergei Bobylyov / AFP / NTB

– Det skapte store problemer med at han bandt styrkene til å forsvare terreng slavisk, der det hadde vært mer å tjene på å ha et elastisk forvar

Diesen viser til to konsekvenser den russiske taktikken kan få:

Russerne bruker store ressurser på kostbare motangrep, og mister dermed mennesker og materiell de ellers ville beholdt. Moralen blant de russiske styrkene slites mye raskere, fordi motangrep er en mer krevende operasjon enn å forsvare seg i en utbygget forsvarsstilling.

Diesen mener taktikken gjør motoffensiven litt mindre krevende for Ukraina.

– Ukrainernes problem er at de ikke har noen uthvilt reserve de kan sette inn dersom de skulle få til et gjennombrudd i det russiske forsvaret.



Hvordan det ser ut på slagmarken når vinteren og høstregnet gjør krigføringen vanskeligere, er ifølge Diesen for tidlig å si.

– Foreløpig tror jeg den alminnelige oppfatning hos observatører er at utgangen på dette er vanskelig å spå.



– Et riktig skritt

Før helgen kunngjorde USAs president, Joe Biden, en militær hjelpepakke på 325 millioner dollar – tilsvarende 3,5 milliarder kroner.



Ukraina er avhengig av slik støtte fra Vesten for å kunne slå de russiske styrkene tilbake.

– Zelenskyj er etter hvert avhengig av å oppsøke vestlige regjeringer, og kanskje særlig USA, for å vedlikeholde oppslutningen om Ukraina og sikre at støtten av våpen og materiell fortsetter, sier Diesen.

Det begrunner han med slitasje i Vesten etter hvert som krigen trekker ut, og at motoffensiven ikke har gitt de resultatene som man kanskje hadde håpet.

I tillegg til hjelpepakken vil USA også forsyne Ukraina med langtrekkende artilleriraketter av typen ATACMS, ifølge NBC.



Ukraina har i lang tid ønsket seg disse rakettene som kan avfyres fra Himars-vognene som landet allerede er utstyrt med.



– Det kommer ikke til å bli avgjørende i krigen, men er et riktig skritt i ukrainsk retning, sier Diesen.



VÅPENSTØTTE: Ifølge NBC vil USA forsyne Ukraina med langtrekkende artilleriraketter av typen ATACMS. Foto: United States Army / Handout / Reuters / NTB

Nøling forbauser

Ifølge Diesen tilsvarer ATACMS den langtrekkende krysserraketten «Storm Shadow», som Storbritannia og Frankrike tidligere har donert.



Raketten har Ukraina brukt til å treffe mål på Krim. Diesen mener ATACMS vil gjøre dem i stand til å trappe opp slike angrep ytterligere.

– Det som er litt forbausende når det gjelder amerikanernes tilnærming til dette, er at de hele tiden har kommet Zelenskyj og ukrainerne i møte etter å først ha nølt og ventet ganske lenge.



Diesen viser til at det gjaldt moderne stridsvogner, kampfly og nå langtrekkende raketter.

Han mener det har gitt Ukraina en ulempe i motoffensiven.

– Å gi ukrainerne det de trenger for å få fremgang stykkevis og delt, når man likevel ender opp med å gjøre det, har antakelig redusert ukrainerens mulighet til å oppnå resultatene i denne offensiven raskere enn de har gjort.