Russisk soldat til TV 2: – Jeg kunne ikke lenger drepe

FRANKRIKE (TV 2) : Pavel Filatyev (34) risikerer livet ved å fortelle om hva han opplevde som russisk fallskjermjeger under krigen i Ukraina. – Putin har allerede tapt denne krigen, sier han i et intervju med TV 2 på skjulestedet sitt.

Pavel har skrevet seg inn i historiebøkene, som den første russiske soldaten som åpent kritiserte Putins krig i Ukraina. Etter å ha desertert fra den russiske armeen flyktet han ut av landet. Han lever nå i skjul sør i Frankrike.

– De som styrer Russland kommer til å bli byttet ut, men det skjer på en grusom måte. Prisen er tapet av et stort antall menneskeliv, både russere og ukrainere, sier desertøren Pavel til TV2.

Videoen av Pavel som river i stykker passet og det militære id-kortet på et flyplass-toalett i Paris har gått verden rundt.

– Faen ta deg, Putin, var Pavels avskjedshilsen til den russiske presidenten.

Han forklarer nå at raseriet tok ham da han skylte papirene ned i toalettet.

– Alltid problemer i Putins armé

Veien fram til Pavel har vært lang. Vi fikk kontakt med ham gjennom organisasjonen, som hjalp ham å flykte. Han har egentlig tatt pause fra intervjuer. Nå er det både bokforlag og advokater rundt 34-åringen.

Etter to dager med brutte intervjuavtaler i Paris, tar han i mot der han skjuler seg sør i Frankrike.

For Pavel var det et sjokk da han oppdaget at krigen var bygget på en løgn. Under invasjonen var ordren at den ukrainske befolkningen skulle reddes fra «nazismen». Men ukrainerne ville slett ikke bli befridd av ham og de andre russiske soldatene.

– Krigen er mellom to ulike stater, men kan sammenlignes med en borgerkrig. Ting er som de var for hundre år siden. Vi snakker det samme språket og har nesten likt tankesett. Jeg kunne ikke lenger delta i denne krigen og drepe ukrainere, sier Pavel.

Han forteller at mange av soldatkollegene hadde slektninger i Ukraina.

Russeren vervet seg til militæret da han var 18 år, og ble fallskjermjeger. Etter flere år i det sivile, vervet han seg igjen i 2021, for å tjene penger etter pandemien.

FALLSKJERMJEGER: Allerede som 18-åring vervet Pavel seg til den russiske armeen. Foto: Privat

Pavel tjenestegjorde i det 56. regimentet i det russiske flyvåpenet og var stasjonert på Krim, da krigen startet. Han skriver i dagboken han og de andre soldatene under krigsutbruddet var bevæpnet med «patriotisme», istedenfor «profesjonell trening, støtte og moderne teknologi». Han utdyper kritikken da vi møter ham.

– I det russiske militæret er det alltid noen problemer, nesten overalt. Med mat, for eksempel. Matvarer stjeles fra kantinen og det serveres mat som er utgått på dato.

Han forteller at det også er problemer med utstyret. Våpnene er ofte ødelagte og oppbevares feil, men ledelsen tør ikke å si ifra.

Pavel skrev ned frustrasjonene i dagboken som han kalte «ZOV». Dagboken på 141 sider postet han på det russisske sosiale mediet VKontakte. I november kommer han med en bok utgitt på et fransk forlag. I dag er han merket av senskader etter krigen.

I livsfare

Vladimir og Putin går side om side i et skogsområde, ikke langt fra skjulestedet til Pavel. Vi får ikke filme det, men det er tungt vakthold rundt dem. Fransk politi tar igjen sjanser. Vladimir Osechkin er mannen som hjalp Pavel med å flykte ut av Russland. Via Tunisia til Frankrike.

VAKTHOLD: Pavel Filatyev og mannen som hjalp ham ut av Russland, Vladimir Osechkin, utenfor leiligheten hvor Pavel lever i skjul. Utenfor bildekanten vokter fransk politi de to. Foto: Santiago Vergara /TV 2

– Pavel risikerte livet og friheten sin da han forlot Russland. Han risikerer faktisk fortsatt livet sitt, mens han er her i Frankrike og forteller verden om det skrekkelige og marerittaktige ved denne krigen. Samtidig som han avslører løgnene og propagandaen til Putin, sier Vladimir.

Han sier offeret til Pavel ikke kan verdsettes høyt nok.

Vladimir flyktet fra Russland og er ettersøkt av russiske myndigheter, etter å ha offentliggjort videoer av tortur i russiske fengsler. Han fortsetter å kritisere det russiske regimet på nettstedet Gulagu.net. Vladimir mener vestlige land har vært alt for naiv i synet på den russiske presidenten.

ETTERSØKT: Grunnleggeren av Gulagu.net, Vladimir Osechkin er ettersøkt av russiske myndigheter for å ha offentliggjort videoer av tortur i russiske fengsel. Han mener offeret Pavel har gjort ikke kan verdsettes høyt nok. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Flertallet av folk har nok ikke helt forstått regimet til Putin, som han og hans oligarker har bygget opp i løpet av de siste 20 årene. De siste 10-15 årene har Russland forvandlet seg til en ekte totalitær stat.

Mener Putin har tapt

Pavel mener mobiliseringen av 300 000 reservister til krigen, viser hvor desperat Putin er.

– La meg si det på denne måten. Dette er ikke første eller andre verdenskrig, da man kunne dele ut enkle våpen og sende folk til skyttergravene.

Han mener reservistene ikke er forberedt på moderne krigføring.

– Fulle på vodka og med erfaring fra krigsspill på datamaskin er det lett å være sikker på seier, men synet på verden kommer til å endre seg når disse soldatene kommer i kamp, ifølge Pavel.

Regjeringen kan ikke en gang organisere sin egen profesjonelle arme, hvordan skal de kunne klare å drive fram de som skal kjempe nå, spør Pavel.

Han hevder det ikke bare er han som har forlatt de russiske styrkene, men et stort antall offiserer.

PROBLEMER: Den russiske armeen sliter med alt fra matmangel til dårlige våpen, fiølge Pavel. Foto: Privat

Flere ganger den siste tiden har Putin ymtet om at atomvåpen kan bli benyttet under krigen.

– Tror du Putin vil bruke atomvåpen?

– Man kan ikke si noe sikkert. Man sa jo lenge at det ikke ville bli krig i dette århundret. Mye fortonte seg som helt urealistisk. Hadde noen i fjor blitt fortalt om det som skjer nå, hadde de ikke trodd på det. Derfor kan man ikke utelukke at atomvåpen vil bli brukt.

Pavel tror Ukraina kommer til å vinne krigen til slutt og forsvare retten til å være et uavhengig land.

– Putin har allerede tapt og kommer til å fortsette å tape. Han slår stadig flere spikre i sin egen kiste.

Vladimir mener det er viktig å overbevise de rundt Putin at det er en vei ut.

– Vi må snakke med de som er på innsiden av systemet. Så de forstår at ved å arrestere Vladimir Putin, så forråder de ikke Russland. Tvert i mot, det vil hjelpe Russland og det russiske folket til en bedre framtid.

BOKKONTRAKT: Pavel utvikler nå dagboken til en bok for et fransk forlag. Boka kommer i november, derfor har han sluttet å gi intervjuer. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Intervjuene med Pavel Filatyev og Vladimir Osechkin er gjort av fotojournalist Santiago Vergara.