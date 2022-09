Russisk soldat: – Putin, faen ta deg!

Pavel Filatjev (33) var russisk fallskjermjegar som kjempa for heimlandet i Ukraina. No har han søkt asyl i Frankrike.

Etter å ha kjempa på frontlinja i Ukraina blei Filatjev sendt heim til Russland grunna skade. Etter å ha kriga uttalte han seg i eit 141 sider langt manifest om hans skildringar til krigen. Dette vart publisert i sosiale medier.

– Kremls rettferdiggjøring for å invadere Ukraina er ei løgn, seier han i eit intervju til CNN.

SOLDAT: Tidlegare russisk soldat Filatyev Pavel har no søkt asyl i Frankrike. Foto: ELEONORE DERMY/AFP

– Putin er ikkje Russland

Filatjev publiserte ein video der han uttalte seg om krigen i Ukraina, og meinar at den russiske regjeringa ikkje bryr seg om folket sitt.

Inne på eit flyplasstoalett i Paris reiv han i stykker alt av pass, militærkort og andre identitetspapir.

– Eg elskar Russland, eg elskar det russiske folk. Putin er ikkje Russland, regjeringa vår er ikkje Russland. Putin, faen ta deg, sa han i videoen.

PUTIN: Den russiske presidenten Vladimir Putin på ein markeringskonsert i Mars Foto: Ramil Sitdikov

– Me frigjer ikkje nokon

Han er det fyrste tjenestegjerande medlemmet av det russiske militæret som offentlig kritiserer invasjonen av Ukraina, og som har desertert og forlatt landet.

– Vi forsto at vi blei dratt inn i ein alvorlig konflikt der vi øydeleggjer byar og ikkje frigjer nokon, sa Filatjev til CNN.

Filatjev seier at dei russiske troppane i Ukraina er slitne, sultne og desillusjonerte etter over seks månadar med krig.

– Alt er løgn. Me øydelegger berre fredlege liv. Det påvirka moralen vår enormt. Den kjensla av at me ikkje gjer noko bra.

KHERSON: Russiske soldatar voktar eit område i Kherson då fleire journalistar besøkte byen i mai. Foto: AP

Manglar nødvendig utstyr

Han fortalte at den russiske hæren mangla grunnleggande utstyr som droner, og at våpena var frå Afghanistans tid.

– Fleire dagar etter at me omringa Kherson hadde me ikkje mat, vann eller soveposar. Me fekk ikkje sova fordi det vart veldig kaldt om nettene. Me fant litt søppel og nokon filler som me brukte til å halde varmen, fortalte han.

– Kva er neste steg? Atomkrig?

Det vart ein seier for Russland å ta Kherson tidlegare. No kjempar Ukraina for å ta tilbake byen. Filatjev klarar ikkje å forstå kvifor Russlands president Vladimir Putin invaderte Ukraina.

FLYKTA: Pavel flykta frå Russland og klarar ikkje å forstå kvifor Putin invanderte Ukraina. Foto: ELEONORE DERMY/AP

– No som eg er ute derfrå og utan våpen, trur eg dette er det verste, og dummaste vår regjering kunne ha gjort. Eg veit ikkje kvar regjeringen ledar oss. Kva er neste steg? Atomkrig? sa han.

Filatjev flykta frå Russland etter å ha gjennomført nokon innledande medieintervju. Han trudde at Kreml kunne ta hevn for hans offentlige stilling.



Han har no søk asyl i Frankrike.

– Enten blir eg satt i fengsel, eller så vil de få meg til å være taus. Eg ser ingen annan utvei. Hvis det skjer, så skjer det, sa Filatjev.