Russisk soldat: – Putin er en idiot

– Vi fikk ordre om å drepe alle vi så, forteller den russiske soldaten Sergey over telefon til kjæresten sin hjemme i Russland.

Kjæresten spør «Hvorfor?».

– Fordi de kan røpe posisjonene våre. Så det er visst det vi skal gjøre. Drepe alle sivile som går forbi og dra dem inn i skogen. Jeg har allerede blitt en drapsmann. Det er derfor jeg ikke vil drepe flere mennesker, spesielt ikke dem jeg må se i øynene, svarer Sergey.

Verifiserte samtaler

I flere måneder har New York Times etterforsket lydfiler avisen har fått eksklusivt fra ukrainske myndigheter. De har lydopptak av flere tusen samtaler der russiske soldater ignorerer ordrer og ringer hjem til sine koner, kjærester eller foreldre.

Avisen skriver at deres reportere har verifisert ektheten av samtalene gjennom å sjekke russiske telefonnumre opp mot meldingsapper og profiler i sosiale medier, for å identifisere soldatene og familiemedlemmene.

– Jeg visste ikke at dette skulle skje. De sa til oss at vi skulle på trening. Disse jævlene fortalte oss ingenting, sier Aleksey i en telefonsamtale med sin partner i krigens tidlige dager.

Russland gikk til uprovosert angrep på Ukraina 24. februar. De eldste samtalene New York Times har fått tilgang til, er fra mars. Da ble det kjent at mange av soldatene som Russland sendte i krigen, trodde at de skulle på øvelse.

– Mamma, denne krigen er den dummeste beslutningen vår regjering har tatt, sier Sergey.

Store dødstall

Allerede et par uker inn i krigen fortalte soldater i telefoner hjem at planen om å ta Kyiv var naiv og at de russiske styrkene var presset over på defensiven.

– Putin er en idiot. Han vil ta Kyiv, men det er umulig, sier Aleksandr.

Soldater klaget over taktiske blemmer, mangel på våpen, mangel på mat og over enorme dødstall i egne rekker. Én soldat forteller at 90 medsoldater ble drept i et bakholdsangrep. En annen at en tredjedel av regimentet hans har mistet livet.

En tredje soldat forteller om en rekke med kister, med 400 døde fallskjermjegere, som skal returneres til Russland.

Massakren i Butsja

New York Times har også publisert utdrag av samtaler der russiske soldater snakker om og fra Butsja, der ukrainske myndigheter har funnet massegraver. Russlands president Vladimir Putin har benektet at russiske soldater er ansvarlige, men samtalene avisen nå har publisert, kan være bevis på krigsforbrytelser.

Fra Butsja forteller Sergey til kjæresten sin i Russland at han ble beordret til å henrette tre menn som gikk forbi butikken de holdt til i.

– Vi pågrep dem, kledde av dem og sjekket klærne deres. Så måtte det tas en beslutning om vi skulle la dem gå. Hvis vi lot dem gå, kunne de røpe posisjonen vår. Så det ble bestemt at vi skulle skyte dem i skogen.

Når kjæresten spør om de skjøt dem, svarer Sergey «selvfølgelig skjøt vi dem». Så forklarer han at de ikke kunne ta dem til fange, for da måtte de få mat og de russiske soldatene hadde ikke engang mat nok til seg selv.

En uke senere forteller den samme Sergey til sin mor at det var «et hav» av døde, sivile ukrainere i skogen hvor russerne hadde plantet sitt hovedkvarter.

Trolig bevis for krigsforbrytelser

Andre soldater ringer hjem for å skryte av hva de har stjålet fra ukrainske hjem. Sergey spør om kjæresten foretrekker en LG- eller Samsung-TV. Aleksandr forteller at han og en kollega stjal penger fra en safe.

Dette vil mest sannsynlig også bli regnet som krigsforbrytelser, skriver New York Times.

– De er jævla villmenn. De stjeler alt, sier Jevgenij, tydelig oppgitt over sine medsoldater.