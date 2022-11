Russisk soldat har søkt asyl i Madrid: – Vil fortelle alt

Russiske Nikita Chribin rømte fra tjenesten i Ukraina, og har nå søkt om asyl i Spania. I et intervju med den britiske avisen The Guardian sier han at han gjerne vil vitne i en internasjonal domstol om sine opplevelser i Ukraina.

– Jeg har ingenting å skjule. Dette er en kriminell krig som Russland startet. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å få det til å stoppe, sier Chirbin til The Guardian.

Anklaget for krigsforbrytelser

Soldaten skal ha vært en del av den 64. motoriserte infanteribrigade som er anklaget for å ha begått krigsforbrytelser i Butsja og andre steder i Kyiv-regionen i mars.

Selv benektet Chibrin involvering i krigsforbrytelsene, og sier at han ikke avfyrte en pistol «én eneste gang» mens han var i Ukraina.

Han bestemte seg for å flykte fra Russland etter å ha desertert fra militærenheten sin i juni.

Ifølge Chibrin sa han til befalet sitt at han var mot krigen allerede 24. februar, den første dagen av invasjonen. Dette skal ha gjort at han ble fratatt oppgavene sine.

– De truet med å fengsle meg. Til slutt brukte sjefene meg som renholder og laster. Jeg fikk ikke lenger delta på slagmarken, sier han om tiden i Ukraina.

Fallskjermjeger rømte

Maxim Grebenyuk, en advokat som driver den Moskva-baserte advokatorganisasjonen Military Ombudsman, forteller til The Guardian at han ble kontaktet av Chibrin i sommer.

Grebenyuk bekrefter at Chibrin snakket om sin motstand mot det Kreml kaller en «militær spesialoperasjon», og hans ønske om å ikke kjempe i Ukraina.

Chibrin er den andre kjente russiske tjenestemannen som har flyktet fra landet etter å ha deltatt i invasjonen. I oktober intervjuet TV 2 Pavel Filatyev om hva han opplevde som russisk fallskjermjeger under krigen i Ukraina.

HISTORISK: Pavel Filatyev har skrevet seg inn i historiebøkene, som den første russiske soldaten som åpent kritiserte Putins krig i Ukraina. Foto: JOEL SAGET/AFP

Chibrin ble født i Yakutsk øst i Sibir, og sluttet seg til den russiske hæren sommeren 2021.

– Jeg trodde ikke jeg ville være involvert i noen kriger, sa han, og nevnte økonomiske vanskeligheter som årsaken til at han vervet seg til hæren.

– Ble lurt

Chibrin sier at han den 24. februar gikk inn i Ukraina ved å krysse den hviterussiske grensen.

– Vi hadde ingen anelse om at vi skulle kjempe i Ukraina. Vi ble alle lurt, sier han.

MASSEGRAVER: Under den russiske okkupasjonen av Butsja ble hundrevis av sivile drept fordi de bare vågde å vise seg i gatene. De drepte ble lagt ned i massegraver fordi det var for farlig å gravlegge dem på annen måte. Her blir ofrene gravd opp igjen og identifisert. Foto: Aage Aune / TV 2

Ifølge Chibrin tilbrakte han den første måneden av invasjonen i landsbyen Lypivka, vest for Kyiv. I løpet av den perioden er Chibrins brigade anklaget for å ha henrettet sivile i Butsja og Andriivka.

Chibrin hevdet at han ikke var vitne til noen skyting i løpet av sin tid i Lypivka, men sa at militærenheten hans rutinemessig plyndret ukrainske hjem.

– De plyndret alt som var. Vaskemaskiner, elektronikk, alt, sier han.

OKKUPERT: Den strategisk viktige byen Kupjansk i Kharkiv fylke ble frigjort fra russisk okkupasjon i september. Men fremdeles pågår det kamper like ved, på østsida av elva Oskil. Foto: Aage Aune / TV 2

Han beskriver moralen i militærenheten sin som ekstremt lav.

– Alle prøvde å finne måter å komme seg ut av militærtjenesten på. Men kommandantene våre truet med å skyte oss hvis vi deserterte, sier han.

Kom seg ut av Russland

16. juni klarte han å flykte fra Ukraina ved å gjemme seg i en lastebil som var på vei til Russland for å hente matforsyninger.

Etter en stund tok Chibrin kontakt med menneskerettighetsnettverket Gulagu.net. De hjalp ham med å forlate Russland tidligere denne måneden.

Torsdag kveld ble Chibrin løslatt fra flyplassens immigrasjonssenter i Madrid.

Han har blitt informert om at han vil bli plassert på et midlertidig krisesenter for flyktninger i den spanske hovedstaden mens myndighetene behandler asylsøknaden hans.