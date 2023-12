Russisk rapper i fengsel etter «nesten naken»-fest

BØTELAGT OG FENGSLET: Rapperen Nikolay Vasilyev, aka Vacio, sammen med arrangøren Anastasia Ivleeva avbildet på «nesten naken-festen». Foto: Ostorozhno Novosti via Reuters

Festlighetene som foregikk på en nattklubb i Moskva 21. desember har blitt den store romjulssnakkisen i Russland.

Skandalefest

Flere kjente personer, inkludert rapperen Vacio, som egentlig heter Nikolai Vasiliev, var invitert til det som skulle være en privat sammenkomst.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp – Har du noen gang sett 23 millioner rubler på en rumpe, sier Anastasia Ivleeva i dette klippet. Foto: Ostorozhno Novosti via Reuters

Men etter at bilder og videoer ble spredt i sosiale medier, ble festen i aller høyeste grad offentlig. Angivelig er heller ikke president Vladimir Putin selv, særlig fornøyd, skriver Reuters.

Over natten ble Vacios sokk, og kjendisenes festliv det store samtaleemnet i landet. Det kokte i sosiale medier.

Konservative, bloggere og andre som støtter Putin, Kreml og krigen i Ukraina raser over at kjendiser kan feste som dette, mens russiske soldater ofrer livet i ukrainske skyttergraver.

KJENDISFEST: Det var flere mer og mindre kjente personer på gjestelista til festen som ble holdt i Mutabor nattklubb i Moksva. Foto: Ostorozhno Novosti via Reuters

– Å arrangere slike fester mens våre gutter i Ukraina, og mange barn mister fedrene sine, er kynisk, sier direktør for det statlige byrået for et sikkert internett, Jekaterina Mizulina, ifølge Reuters.

– Det er ikke dette våre soldater ved fronten kjemper for, sier hun.

Vacio ble arrestert og fengslet i 15 dager for oppviglersk oppførsel. Han må også betale en bot på rundt 2000 kroner, for å «promotere ikke-tradisjonelle seksuelle forhold».

I RETTEN: Rapperen Nikolay Vasilyev, aka Vacio, må sone 15 dager i fengsel. Foto: Retten i Moskva via Reuters.

Ber om tilgivelse

Arrangøren, Anastasia Ivleeva, må også møte i retten. Hun ber om tilgivelse i en video på sosiale medier.

– Jeg ber dere om en ny sjanse. Hvis svaret er nei, så er jeg klar for min offentlige dom. Jeg er klar for alle utfall, sier hun.

INVITERTE TIL FEST: Anastasia Ivleeva inviterte til «nesten naken-fest» før jul. Foto: Telegram/Ostorozhno Novosti via Reuters

Én etter én har gjestene på festen tatt til sosiale medier og unnskyldt seg for å ha deltatt.

– Jeg innser at jeg har tabbet meg ut, sier den russiske stjernen, Philipp Kirkorov.

– Det siste jeg vil er at feilen jeg har gjort skal gå ut over karrieren min i Russland, sier han.

Andre hevder sin uskyld.



– Jeg hadde på en pologenser og en stor frakk, bukser og sko, sier popstjerne Dima Bilan.

– Jeg kunne ikke vite hva de andre tok på seg, sier hun.

Bilder fra festen viser flere gjester i vanlige klær. Men mange viser mye hud ikledd lakk, blonder og nettingstoff.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp Popstjerne Philip Korkorov har bedt om unnskyldning etter denne deltakelsen. Foto: Ostorozhno Novosti via Reuters

En video som sirkulerer på sosiale medier viser Putins talsperson, Dmitrij Peskov, som lytter til forklaringen som en av festdeltakerne har lagt ut på sosiale medier. Han vil imidlertid ikke kommentere saken offentlig.

– La oss være de eneste i landet som ikke diskuterer denne saken, sier Peskov.

Maria Zakharova, kjent for sine stormfulle uttalelser i det russiske utenriksdepartementet, sier at festen har satt deltakerne i et dårlig lys.