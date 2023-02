Russisk rakett skal ha krenket moldovsk luftrom

Russland avfyrte fredag over 50 raketter mot Ukraina. Minst én av dem var innom Moldovas luftrom.

RETURNERER: Innbyggere får returnere til hjemmene sine etter et rakettangrep i en Kyiv-forstad. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB

Russland har fredag trappet opp angrepene i Ukraina, hvor russiske luftangrep har rammet minst seks regioner.

Ukrainas statsminister, Denys Sjmyhal, oppgir at 50 russiske raketter ble avfyrt mot landet fredag. De fleste ble skutt ned, ifølge ham.

– Russland greier ikke å akseptere nederlag og fortsetter derfor å terrorisere befolkningen, skriver han i en melding på Telegram.

Han anklager også russerne for nok en gang å ha forsøkt å frata ukrainerne både lys, varme og vann.

Krenket moldovsk luftrom

Øverstkommanderende for Ukrainas væpnede styrker, Valerij Zaluzjnyj, hevder to av missilene krysset luftrommet til Moldova og Nato-landet Romania, før de traff Ukraina.

Det rumenske forsvarsdepartementet avviser påstanden. De sier ingen missiler har krysset inn i deres luftrom fredag.

Rumenerne bekrefter imidlertid at missiler har fløyet over moldovsk luftrom.

Moldova sier Russland har krenket deres luftrom og har kalt den russiske ambassadøren inn på teppet i protest.

– Vi overvåker tett situasjonen i regionen og fordømmer sterkt krenkelsen av Moldovas luftrom, heter det fra landets forsvarsdepartement.

Russland har ikke kommentert anklagene.

– Ikke ignorer flyalarmen

I Kyiv-regionen kunne det høres eksplosjoner fredag formiddag, melder Reuters. Luftvernet er i drift, opplyser byadministrasjonen.

Det er foreløpig ikke meldt om sårede eller døde, men styresmaktene ber folk søke ly.

– Jeg vil understreke det nok en gang – ikke ignorer flyalarmen, sier lederen for Kyivs militære administrasjon Serhij Popko.

Det ukrainske luftforsvaret opplyser fredag formiddag at russiske styrker har tatt i bruk minst sju iranskproduserte droner, seks Kalibr-raketter og opptil 35 luftvernraketter.

TV 2 i Kyiv: – Nå hører vi nok et drønn

– Største siden begynnelsen av invasjonen

Luftangrepene har gjennom natten og utover morgenen rammet kritisk infrastruktur i Kharkiv og Zaporizjzja.

Flere høyspentanlegg over hele Ukraina har blitt rammet, ifølge nettoperatøren Ukrenergo. Det har ført til strømbrudd flere steder.

Byrådssekretær Anatolij Kurtjev i Zaporizjzja hevder byen har blitt truffet 17 ganger på én time.

– Angrepene er de største siden begynnelsen av invasjonen, skriver regionens militære guvernør Anatolij Kurtev på Telegram.

UNDER BAKKEN: Personer på en metrostasjon i Kyiv fredag. Foto: DIMITAR DILKOFF/AFP

Angrep flere steder

Kharkiv-ordfører Ihor Terekhov sier at det er fare for at angrepene slår ut både strøm-, varme- og vannforsyningene.

– Okkupantene traff kritisk infrastruktur. Det var rundt ti eksplosjoner. I noen regioner er det strømbrudd, skriver Kharkiv-regionens guvernør Oleh Synegubov på Telegram.

I 10-tiden lokal tid opplyser Terekhov at minst sju personer er såret i et nytt angrep, ifølge Sky News.

Ifølge ukrainske medier ble det også rapportert om eksplosjoner i Dnipro og Vinnytsia-regionene natt til fredag.

Serhij Lysak, militæradministrator i Dnipro-regionen, sier at eksplosjonene skyldtes ukrainske luftvernraketter som hadde skutt ned innkommende droner.

– I industribyen Kryvyj Rih har imidlertid en rakett forårsaket alvorlig skade på energiinfrastrukturen, tilføyde han.

I TRYGGHET: T-banestasjonene fylles opp i Kyiv fredag. Foto: Dimitar Dilkoff / AFP / NTB

Venter storoffensiv

Ukraina og flere vestlige allierte har lenge spådd at russerne snart kan starte en stor offensiv.

Flere har pekt på årsdagen for invasjonen i Ukraina 24. februar i fjor som et mulig tidspunkt for en offensiv. Tankesmia ISW mener den allerede har begynt.

Fredag sier ukrainsk militær etterretning at kampene i landet har intensivert seg, spesielt i regionene Donetsk og Luhansk.

– Russiske styrker har nå som mål å ta full kontroll over hele området, kjent som Donbas.

Russiskstøttede separatister har kjempet mot ukrainske styrker der siden 2014.