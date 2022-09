Russisk popdronning kritiserer Putin

Alla Pugatsjeva, dronningen av russisk popmusikk, fordømmer president Vladimir Putin for hans krigføring i Ukraina og sier han gjør Russland til en pariastat.

Pugatsjeva er ingen hvem som helst, men har vært en av Russlands største stjerner siden 1970-tallet.

Søndag langet hun ut mot Putin og hans «spesialoperasjon».

– Det er drap på våre gutter for illusoriske mål som gjør vårt land til en pariastat og gjør livet vanskelig for våre borgere, skriver hun på sin egen Instagramkonto med 3,4 millioner følgere.

Å komme med slik kritikk som Pugatsjeva har gjort, er sjelden kost i Russland i disse dager, der folk risikerer opp til 15 år i fengsel for å protestere mot krigen.

KRITISERER: Den russiske sangeren Alla Pugacheva har offentlig kritisert Putin og krigføringen i Ukraina. Her går hun utenfor Column hall of the House of Unions, hvor hun deltok på en minnegudstjeneste for Mikhail Gorbatsjov 3. september 2022. Foto: SHAMIL ZHUMATOV / AP

Hun krever også å bli stemplet som «utenlandsk agent» etter at russiske myndigheter nylig ga det stempelet til Pugatsjevas mann, TV-kjendisen og komikeren Maxim Galkin, som også har kritisert Putin.

Betegnelsen «utenlandsk agent» innebærer at man underlegges en rekke innskrenkninger og arbeidskrevende prosedyrer.

Stor artist

Pugacheva, som har solgt mer enn 250 millioner plater, ble svært populær under sovjettiden, skriver avisen The Guardian.

KJENT ARTIST: Den russiske pop-sangeren har solgt mange millioner plater gjennom sin karriere. Her opptrer hun under åpningsshowet til den internasjonale sangkonkurransen New Wave i Jurmala i 2009. Foto: INTS KALNINS / Reuters

Ifølge Russiske medier, skal Pugacheva ha forlatt landet etter at krigen i Ukraina begynte i februar. Hun ble derimot sett i Moskva under begravelsen til den tidligere sovjetiske lederen Mikhail Gorbatsjov i begynnelsen av september.

Slår hardt ned på kritikk

Russiske myndigheter har slått ned på all form for kritikk av krigen i Ukraina. Flere russiske artister som offentlig har uttalt at de er i mot krigen, har fått konsertene sine kansellert.

Pugachava har møtt president Vladimir Putin flere ganger, men aldri støttet ham offentlig, skriver avisen.