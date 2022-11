Russisk politi kom med et uventet tilbud til Marufjon: – Betingelsen var uakseptabel

REDSEL: Migrantarbeidere i Russland er redde for å bli sendt til Ukraina for å krige. En av dem er 35 år gamle Marufjon. Foto: Privat

Det sier migrantarbeidere i Russland. En av dem er usbekiske Marufjon (35).

– Jeg kom til Russland for å jobbe, ikke for å krige, sier han til TV 2.

Marufjon har bodd i Russland i 16 år, men nå risikerer han til å bli sendt til Ukraina.

– Da jeg gikk til politiet for å fornye oppholdstillatelsen min, sa de at jeg burde skrive under på noen dokumenter. Det gjorde jeg, uten å vite hva de dokumentene handlet om, forteller han.

REDD: Slik ser merkelappen på baksiden av Marufjons pass ut. Foto: Privat

Etter 20 dager gikk han tilbake til politiet for å få passet sitt. Da så han at det var en merkelapp på baksiden av passet.

Han skjønte ikke hva dette betydde, så han tok kontakt med en politibetjent som jobbet der.

Verken lyst eller plan

Da ble han fortalt at merkelappen var en bekreftelse på at han er villig til å bli en del av det russiske militæret.

Marufjon fikk sjokk. Til politiet forklarte han at dette måtte være en feil, fordi han hadde verken lyst til eller plan om å krige.

I tillegg fortalte Marufjon at han risikerer opptil 10 års fengselsstraff i hjemlandet Usbekistan dersom han blir sendt til Ukraina, ettersom deltakelse i krig i et fremmed land er forbudt, ifølge usbekisk lov.

Men hans forklaringer hjalp ikke.

FORNYELSE: Marufjon tok dette bildet da han var hos politiet. Foto: Privat

– «Ved russisk statsborgerskap kan du slippe å bli fengslet. Vi skal beskytte deg», ble jeg fortalt av russisk politi, men den betingelsen var uakseptabel for meg, sier Marufjon.

Han begynte å bekymre seg, og redselen hans har blitt større ved tiden.

Nå gjemmer han seg i Moskva i frykt for å bli mobilisert. Han ønsker derfor ikke å få etternavnet sitt publisert.

– Jeg tenkte at disse dokumentene var nødvendige for oppholdstillatelsen min, men jeg ble rett og slett lurt, forteller han videre.

Deportert

Etterpå tok han kontakt med den usbekiske ambassaden i Russland og advokat Valentina Сhupik.

Сhupik er en kjent advokat og menneskerettighetsforkjemper fra Usbekistan. Hun har jobbet med flyktninger og migranter i mange år.

Nå tilbyr hun gratis juridisk støtte til migranter som Marufjon.

– Marufjon ble lurt til å skrive under på en kontrakt om «frivillig» militærtjeneste, sier hun til TV 2.

HJELPER: Valentina Сhupik ble deportert fra Russland i oktober 2021 på grunn av sitt arbeid. Foto: Privat

Сhupik sier at i teorien blir en slik kontrakt ugyldig i et fungerende rettssystem, men i Russland tar ikke retten hensyn til at kontrakten ble signert med makt eller som et resultat av svindel.

– Marufjon er ikke trygg nå. Han vil mest sannsynlig få permanent innreiseforbud, begrunnet med at han anses som en trussel mot Russlands nasjonale sikkerhet, neste gang han skal fornye sin midlertidige oppholdstillatelse, sier hun.

– Forlatt Russland

Den erfarne advokaten forteller videre at mer enn 600 russere, som også har statsborgerskap i andre land, har tatt kontakt med henne angående innkalling.

Etter å ha fått juridisk hjelp av Сhupik, har 220 av dem kommet seg ut av Russland.

I tillegg har 84 personer som ikke har russisk statsborgerskap blitt innkalt til krigen.

– 17 av dem ble definitivt tvunget til å signere dokumentene, og 11 migranter visste ikke hva de signerte på, sier Chupik og legger til:

– Det er ingen muligheter for å beskytte migranters rettigheter i Russland. Så jeg anbefaler dem å forlate Russland.

– Dette blir ikke frivillig

Karimdzhon Yorov er leder for organisasjonen «Etmos» som hjelper migranter fra Tadsjikistan.

MIGRANT: Karimdzhon Yorov er opprinnelig fra Tadsjikistan og har bodd i Russland siden 1992. Foto: Privat

Etter Putins mobiliseringsordre har Yorov fått mange henvendelser fra migranter som kommer fra land som Tadsjikistan, Kasakhstan og Usbekistan.

– Det russiske politiet tilbyr dem russisk statsborgerskap og lønn. Hvis de nekter, blir de tvunget til å signere. Da blir dette «frivillig», men det er det ikke, forteller Yorov til TV 2.

På sine sosiale medier anbefaler Yorov nå at migrantarbeidere bør forlate Russland og holde kontakt med hverandre.

Han mener loven ikke beskytter migrantarbeidere lenger.

Komplisert

Marufjon er enig i det Yorov sier. Likevel vil han ikke forlate Russland, og han har heller ikke lyst til å få russisk statsborgerskap.

– Livet i Russland er vanskelig, men det er heller ikke lett i hjemlandet mitt Usbekistan, sier han til slutt.