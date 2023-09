Russisk pilot deler detaljer om den dramatiske flukten

– Jeg ville ikke følge Kremls kriminelle ordre.

Slik forklarer den russiske helikopterpiloten, Maxim Kuzminov, motivasjonen for å overgi seg til Ukraina i en nøye planlagt etterretningsoperasjon 9. august.

Det var han selv som tok initiativet til å hoppe av.

MØTTE PRESSEN: Russiske Maxim Kuzminov dukket overraskende opp på en pressekonferanse tirsdag. Foto: 1plus1

Det første intervjuet med piloten ble lagt ut på den ukrainske militæretterretningens, GUR, sin youtube-side mandag, og har siden fått massiv oppmerksomet.

Mandag stilte han overraskende opp på en pressekonferanse.

Nervøs

Kuzminov er høy og framstår litt sjenert når han kommer inn i rommet fullt av ukrainsk presse. Han har på seg en t-skjorte med det ukrainske våpenskjoldet, og snakker klart og tydelig.



– Jeg er ganske nervøs og emosjonell. Vær så snill å forstå hvordan jeg har det, sier han og setter seg ned.

Kuzminov ønsker å stå fram med fullt navn og bilde. Til tross for at det han har gjort regnes som forræderi i hjemlandet Russland.

I september 2022 signerte den russiske presidenten, Vladimir Putin, en lov som gjør det mulig å straffe desertører med opp til 10 års fengsel.



– Jeg hadde bare ett spørsmål; Hvorfor hadde mitt elskede hjemland behov for en slik krig? Jeg skjønte at det var ondskap. Grusomt. Det er en forbrytelse, sier han på pressekonferansen.

Han påstår at han aldri avfyrte våpen mot Ukraina, og at han kun fløy militært personell og ammunisjon inn i landet.

Nøye planlagt

I desember 2022 tok han kontakt med sjefen for «Jeg vil leve»-prosjektet. Selve planleggingen av avhoppingen tok et halvt år, og er en av de mest spektakulære etterretningsoperasjonene hittil i krigen.

Flere alternative planer ble lagt, og flere ganger måtte operasjonen avlyses, men Kuzminov ble aldri avslørt.

Helikopteret piloten førte var av typen Mi-8 AMTSH, som fungerer som kombinert angreps- og transporthelikopter. Foto: Skjermdump/GUR/Youtube

– Oppsiktsvekkende

– Detaljene rundt avhoppingen er mildt sagt oppsiktsvekkende, sa hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth, da historien først ble kjent.



Røseth gjorde også klart at slike historier er viktige for den ukrainske moralen, og troen på en rettferdig kamp der selv russerne skifter side. Derfor vil Ukrainske myndigheter ha så mye oppmerksomhet rundt dem som mulig.

Aller først klarte pilotens kone og sønn å komme seg over grensen til Ukraina. Det var avgjørende for at piloten ville hoppe av.

På forhånd fikk han forsikringer om at både familien og han selv ville være i sikkerhet i Ukraina. Han ble også lovet nye identitetspapirer og en økonomisk kompensasjon på 500.000 dollar - tilsvarende 5,3 millioner kroner.

Ukrainsk etterretning sikret en trygg flykorridor over grensen, og da var alt klart til å gjennomføre planen.

MODERNE HELIKOPTER: Helikopteret Kuzminov fløy var en Mi-8 fra 2016. Foto: Ukrainsk etterretning

Fløy lavt over grensen

– Da jeg skjønte at jeg var nær grensen, delte jeg lokasjonen min med ukrainske spesialstyrker. Jeg fløy ekstremt lavt med radio silence.

– Da jeg passerte grensen var det noen som skjøt mot oss. Jeg vet ikke hvem det var, men jeg tror det var russere som skjøt med håndvåpen, sier han.

Han ble skadet i beinet, men klarte å lande helikopteret. Ukrainske spesialstyrker sto klar og stormet til.

Intetanende medsoldater

Med i helikopteret var to intetanende medsoldater. De skjønte ikke hva som skjedde, men ingen av dem kunne fly helikopteret, og de hadde ikke våpen med seg, så de var handlingslammet.

– Jeg prøvde å roe dem ned, men de ble redde og aggressive og begynte å løpe tilbake mot grensen, sier Kuzminov.

Etterretningstjenesten har tidligere uttalt at de ble skutt for å ha motsatt seg arrest.

– Det gikk to tre dager før russisk side skjønte hva som hadde skjedd med meg, sier han.

Artem Sjevtsjenko forteller at helikopteret var bygget i 2016, og hadde med seg verdifull last. Foto: 1plus1

I tillegg til at en slik avhopper-historie er mye verdt som en moralsk triumf, viste det seg at helikopteret selv var svært verdifullt i etteretningsøyemed, skal man tro den ukrainske soldaten og journalisten, Artem Sjevtsjenko.



– Helikopteret hadde verdifull last, og gir oss innsikt i russiske sikkerhets- og kommunikasjonsystemer, sier han.

Kopierte Mossad-operasjon

Den spektakulære operasjonen fikk kallenavn «Titmouse». Den skal være den første i sitt slag etter den russiske fullskala invasjonen av Ukraina, og sammenlignes ofte med en legendarisk Mossad-operasjon i 1966, kalt «Operation Diamond»,

TV 2 har tidligere fortalt hvordan russiske soldater blir hjulpet til å overgi seg på en trygg måte gjennom «Jeg vil leve»-prosjektet.

Ifølge ukrainske myndigheter har over 10.000 russiske soldatsider kontaktet nettsiden til prosjektet for å overgi seg.

Opplysningene om den russiske pilot-avhoppingen kommer samtidig som det kommer mange optimistiske nyheter fra den ukrainske fronten.