Russisk oljetopp død «etter fall fra sykehusvindu»

Ravil Maganov omkom torsdag etter det kilder hevder var et fall fra et sykehusvindu i Moskva, skriver Reuters.

67-åringen var styreleder i Russlands nest største oljeselskap, Lukoil.

Styret i Lukoil gikk i mars ut mot angrepet på Ukraina i en pressemelding.

«Vi ber om at den væpnede konflikten opphører snarest mulig og vil uttrykke vår ektefølte sympati for alle ofre», sto det i uttalelsen fra oljeselskapets styre den gang.



Nå er lederen for dette styret altså død, melder Reuters.

– Ja, vi kan bekrefte dette. Etterforskningsmyndighetene jobber på stedet for å fastslå årsaken til hendelsen, sier en byråkilde til Ria Novosti.

Den russiske avisen skriver at en kilde i etterforskningen sier at det trolig handler om et selvmord.

Lukoil har foreløpig ikke kommentert Maganovs bortgang.