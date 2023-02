Russisk nasjonalist skutt og drept

Igor Mangushev ble globalt kjent da han i fjor ble filmet mens han viftet triumferende med en hodeskalle i hendene.

Karikeringen fant sted ved Azovstal i Ukraina. Hodeskallen hevdet Mangushev var rester etter en ukrainsk tjenestemann.

Nå er den russiske nasjonalisten selv skutt og drept.

Men hvem sin finger var på avtrekkeren?

Skutt på kloss hold

I 2014 fikk Russlands ikke-uniformerte «små grønne menn» fra spesialstyrkene, bistand fra separatister i det de startet en invasjon av ukrainsk territorium.

Igor Mangushev var en av separatistene i Folkerepublikken Luhansk folkemilits.

Siden Russlands fullskala invasjon 24. februar 2022, har han angivelig vært aktiv i privathæren Wagner.

Nesten ett år senere, natt til 4. februar, ble nasjonalisten fraktet til sykehuset i Stakhanov, om lag 60 kilometer vest for Luhansk by.

I en by på den russiske siden av fronten, ble han skutt i hode.

Ifølge legene ble skuddet avfyrt på kloss hold, forteller Mangushevs kone, Tatyana Azarevich, i en video.

– Legene sier at det mest sannsynlig var en 9 millimeter pistolkule som satt fast i hjernen hans, sier Azarevich.

PATRON: Illustrasjonsbildet viser en 9 millimeter ammunisjon. Foto: AP Photo/Keith Srakocic

Azarevich omtaler dødsfallet som «et drapsforsøk eller til og med en henrettelse».

Fire dager senere, 8. februar, erklæres den russiske nasjonalisten og leiesoldaten død.

Nyheten er gjengitt av flere russiske medier, som statseide RIA Novosti og de to uavhengige mediene Novaya Gazeta Europa og Meduza.

Kjent nasjonalist

Før sin død var Mangushev en synlig neo-nazist og nasjonalist i hjemlandet.

På begynnelsen av 2010-tallet ledet Mangushev en nasjonalistisk organisasjon kalt Svetlaya Rus; organisasjonen har stått bak en rekke hatangrep mot migranter i Russland.

Han omtalte også seg selv som grunnleggeren av det private militærselskapet Yenot (vaskebjørn), hvis leiesoldater kjempet i Ukraina i 2014.

Tjenestemedlemmer av pro-russiske tropper blir sett på toppen av et pansret kjøretøy med symbolene "Z" malt på siden. Foto: REUTERS/Alexander Ermochenko

I nyere tid har han hevdet å være blant de opprinnelige oppfinnerne av den latinske bokstaven «Z», som i dag er et symbol for Russlands invasjon av Ukraina.

Mangushev har også vært koblet til Wagner-sjef Jevgenij Prigozhin.

Den uavhengige, russiske gravegruppen The Insider skriver at «han fikk i oppdrag av Prigozhin å ansette provokatører for å jobbe mot Lyubov Sobol under Moskva City Duma-valget».

Sobol er en russisk politiker og dissident, som lenge har tatt til ordet for demokratisering av Russland. Hun drifter Youtube-kanalen «Navalny Live».

En beskjed til FSB

Videoen er en beskjed til russiske myndigheter, både forsvarsdepartementet og FSB, sier hun.

Enken er rasende for at myndighetene ikke har innledet etterforskning for å finne ut hvem som avfyrte skuddet.

– Så vidt jeg vet, selv om det har gått nesten et døgn siden han ble såret og innlagt på sykehus, er det så langt ikke iverksatt etterforskningsaksjoner. Ikke engang en straffesak, sa Azarevich etter innleggelsen.