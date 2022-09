Russisk mann åpnet ild på vervekontor

En bevæpnet mann åpnet ild på et rekrutteringssenter i Irkutsk-regionen i Sibir mandag. Krigskommissær skal være drept, ifølge russisk medium.

SKYTEEPISODE: En mann åpnet mandag ild på et vervingskontor i Irkutsk i Russland, ifølge Reuters. Mannen i forgrunnen skal ha kommet fra hendelsen uten skader. Foto: via Telegram @Taygainfo / REUTERS

Mandag åpnet en mann ild mot en krigskommissær i Ust-Ilimsk, Irkutsk-regionen, Russland.

Det skriver den uavhengige, russiske avisen Meduza.

Irkutsk regionale guvernør, Igor Kobzev, bekrefter at sjefen for rekrutteringskontoret var kritisk skadd som følge av skyteepisoden.

– Skytteren ble umiddelbart arrestert. Og han vil definitivt bli straffet, skrev Kobzev på meldingstjenesten Telegram.

Ifølge Meduza skal krigskommissæren være død, men dette er ikke bekreftet av russiske myndigheter.

«La oss alle dra hjem»

Den 25-år gamle Ruslan Zinin, som selv er vervet, skal ha identifisert seg i en video før angrepet. Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge et øyevitne som befant seg i rommet, gikk Zinin opp til rekrutteringsoffiseren og sa «nå skal vi alle hjem». Deretter skøyt han offiseren. Det skriver det russiske nyhetsmediet RBC.

En annen, separat video skal angivelig vise at Zinin avfyrer minst ett skudd mot folkemengden inne i rekrutteringssenteret. Denne videoen har ikke blitt bekreftet av Reuters.

REKRUTT: Russiske rekrutter sitter nær et militært rekrutteringssenter i Krasnodar, Russland, søndag 25. september 2022. Foto: AP / NTB

Planlegger stor-mobilisering

300.000 sivile skal mobiliseres, klargjøres for strid, og sendes til fronten i Ukraina.

Vladimir Putins ordre om å mobilisere deler av sivilforsvaret har vekket sterke følelser hos deler av den russiske sivilbefolkningen.

«Prosessen vil være stygg, kvaliteten på reservistene dårlig, og deres motivasjon til å kjempe sannsynligvis enda verre», skriver tankesmien Institute for the Study of War.

– Ifølge Putin skal de trenes, men jeg tror en del av de russiske styrkene vil flyttes til fronten veldig fort, sa Tom Røseth, leder for Ukraina-programmet ved Forsvarets Høgskole til TV 2.

Frykten blant russerne har økt etter at de to russiske uavhengige nyhetsmediene Meduza og Novaya Gazeta meldte at Kremlin planlegger å mobilisere inntil 1.2 millioner sivile.

Opplysningene skal komme fra kilder tett på myndighetene i Moskva.

Kreml avviser påstandene.

Flere russere har flyktet landet i frykt for å bli rekruttert og sendt til fronten i Ukraina. Bildet viser lange køer på grensen til Finland søndag 25. september. Foto: Jussi Nukari./Lehtikuva via AP

Satt fyr på seg selv

Flere menn i tjenestedyktig alder har flyktet landet.

Nå vil regimet i Kreml stenge grensene.

Under slagordet som «No Mobilization to the Grave», ingen mobilisering til graven, protesterer Putins meningsmotstandere mot presidentens siste ordre.

Til nå er minst 1386 personer arrestert i 38 russiske byer, ifølge OVD-Info, en menneskerettighetsgruppe som overvåker politiske arrestasjoner.

Flere russere tar til gatene for å vise motstand mot Putins ordre om delvis mobilisering av sivilforsvaret. Her blir en demonstrant arrestert under en demonstrasjon i Moskva 21. september 2022. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Noen tyr til mer drastiske grep for å slippe og bli en del av den blodige krigen i Ukraina.

I byen Rayazan, om lag 190 kilometer sørøst fra Moskva, skal en mann ha forsøkte å sette fyr på seg selv. Det skriver Reuters som viser til regionale nyhetsmedier.

Før mannen ble fraktet bort med ambulanse skal han ha ropt at han ikke ønsket å kjempe i Ukraina.