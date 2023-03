En amerikansk drone har styrtet i Svartehavet, og USA gir to russiske jagerfly skylden. Ekspert Per Erik Solli er langt fra overrasket.

Ifølge amerikanske myndigheter dumpet to russiske jagerfly av typen Su-27, drivstoff på den amerikanske etterretningsdronen av typen MQ-9 gjentatte ganger.

Deretter traff det ene flyet dronens propell, slik at amerikanske styrker måtte ta dronen ned.

Ifølge USA opererte dronen ubemannet i internasjonalt luftrom.

– Det er første gang jeg har hørt om den taktikken. Uprofesjonelt og ikke minst ulovlig ettersom det skjer i internasjonalt luftrom, sier Per Erik Solli.

Overrasket er han dog ikke:

KOSTBAR. Ifølge Time Magazine har dronen og dets bakkesystemer en prislapp på rundt 30 millioner dollar. Foto: Massoud Hossaini / AFP

– USA har flere ganger advart om og tatt opp med Russland direkte, etter påfallende mange episoder de siste årene hvor russerne har fløyet nærme og agressivt.

Solli er pensjonert oberst fra Luftforsvaret og forsvarsanalytiker for Norsk Institutt (NUPI), og mener episoden vitner om at de russiske pilotene har fått tydelige instrukser:

– Det virker som om russiske piloter har fått beskjed om å fly aggressivt for å virke truende.

MILITÆREKSPERT: Per Erik Solli er pensjonert oberst i Luftforsvaret og rådgiver ved NUPI. Foto: Robin Jensen / TV 2

– Vil utløse verbal storm

– Dette er et klart brudd på INCSEA-avtalen mellom Russland og USA, som gjelder både for militære marineskip i internasjonalt farvann og for militære luftfartøy i internasjonalt luftrom. Den skal ivareta maritim sikkerhet og flysikkerhet, konstaterer Per Erik Solli.

– Hva blir konsekvensene av dette?

– En verbal storm, slår Solli fast og utbroderer:

– Amerikanerne vil klandre Russland. Men det russiske regimet vil nok være passe fornøyd med at de har skadet en amerikansk drone. Russerne vil si at de gjorde dette med vilje, og at dette er en tydelig advarsel.

Tirsdag kveld, svarte Russland derimot med total ansvarsfraskrivelse, og nektet for hendelsen slik USA beskriver den:

– Ingen av de russiske jagerflyene kom i kontakt med den amerikanske dronen, melder det statlig kontrollerte russiske nyhetsbyrået Tass.

REAKSJON?: Per Erik Solli tror den amerikanske presidenten vil svare med krass kritikk av Russland. Foto: Jin Watsom / AFP

– Russland var heldige

– Vil dette få noen følger for krigen i Ukraina?

– Amerikanerne vil svare med ord, ikke handling. Jeg tror ikke dette vil få noen følger for krigen i Ukraina, sier militærekspert Solli og tilføyer:

– USA og andre som flyr overvåkningsdroner nær Ukraina over Svartehavet, vil fortsette med det og russerne vil fortsette å fly aggressivt i forsøk på å skremme dem bort.

Per Erik Solli understreker dog at denne gangen var de russiske pilotene heldige.

– Dette kan fort gå galt for russerne. MQ-9 er en forholdsvis liten drone, mindre enn et jagerfly. Er det større overvåkningsfly, kan kollisjon gå utover jagerflyet. Det har vi flere eksempler på, sier Solli og viser til en hendelse som fikk fatale følger:

– I 2001 kolliderte et kinesisk jagerfly med et amerikansk orion-etterretningsfly. Det endte med at amerikanerne foretok en nødlanding på en kinesisk base, mens det ene kinesiske jagerflyet styrtet og piloten omkom.