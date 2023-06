Russisk helikopterpilot: – Ingen tror på myndighetene

Dmitry Mishov (26) pakket en liten ryggsekk og tok fatt på en dramatisk flukt over grensen til Litauen.

26-åringen en av et lite knippe russiske offiserer som har hoppet av til Vesten. I et intervju med BBC, forteller han om flukten, og hvordan det står til i den russiske hæren nå.

Dmitry Mishov var løytnant i flyvåpenet. Da han i januar 2022 skjønte at det bar mot invasjon av Ukraina forsøkte å han slutte i militæret, men det var for sent.

Mishov sier han aldri var på tokt i Ukraina, men at han ble satt til å fly transport i Hviterussland. Han visste at han før eller senere ville bli sendt i krigen i Ukraina, og hva det innebar.

KAMPHELIKOPTRE: Løytnant Mishov var pilot og navigatør i russisk kamphelikoptre. ARKIVFOTO Foto: Russian Defense Ministry Press Service via AP

– Kriminell handling

– Jeg er militær offiser. Min plikt er å forsvare landet mot en aggressiv fiende. Jeg vil ikke bli medskyldig i en kriminell handling. Ingen ga oss en god grunn på hvorfor vi skulle starte denne krigen. Hvorfor vi skulle angripe byene deres, sier han til BBC.

Han beskriver stemningen blant de russiske soldatene som blandet. Noen støtter krigen, andre er kraftig imot den. De aller fleste forstår imidlertid at de ikke forsvarer Russland mot en reell fare.

Den største frustrasjonen blant soldatene er, ifølge Mishov, lave lønninger. Han forteller at offiserer i flyvåpenet får samme lønn som før krigen. Det vil si opp til 90.000 rubler (12.000 kr) i måneden. Nyrekrutterte blir fristet til hæren med lovnad om lønn over det dobbelte.

DONETSK: Et russisk militærhelikopter flyr over en kirke i de russiskoppkuperte delene av Donetsk i februar i år. Foto: REUTERS/Alexander Ermochenko

Store tap

Selv om mange støtter krigen, er det få som kjøper historien om hvor få russere som er drept i kamp.

– I militæret er det ingen som tror på myndighetene. De ser selv hva som skjer. De er ikke som de sivile som sitter foran TV. De militære tror ikke på de offisielle rapportene, fordi de rett og slett er usanne, sier Mishov.

Videre sammenligner han situasjonen nå, med situasjonen da Sovjetunionen invaderte Afghanistan på 80-tallet.

VRAK: Restene av et russisk helikopter og den russiske piloten ligger på bakken ved Makraiv utenfor Kyiv i april 2022. Foto: Efrem Lukatsky / AP / NTB

– Vi vet at Sovjetunionen tapte 333 helikoptre i Afghanistan. Jeg tror vi har tapt det samme antallet på ett år nå, sier han.

Dramatisk flukt

I Januar i år fikk Mishov beskjed om at han skulle bli sendt på et oppdrag. Det betydde bare en ting – å dra til Ukraina. Fortvilelsen fikk ham til å gjøre et selvmordsforsøk. Han håpte det ville dimittere ham, men det gjorde det ikke.

Mens han lå på sykehus leste han om en offiser som hadde klart å rømme til Latvia. Han bestemte seg for å gjøre det samme.

– Jeg ville ikke nektet tjeneste hvis jeg skulle forsvare landet mitt mot en fiende. Men jeg nekter å være med på en forbrytelse, sier han til BBC.

Han visste han ville drepe mange titalls personer hvis han satt seg inn i et kamphelikopter på vei mot Ukraina.

SIMULATOR: President Vladimir Putin tester en Mi-171A2 helikoptersimulator på treningssenteret i Ulan Ude. Foto: Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Mishov søkte etter hjelp til å komme seg vestover på meldetjenesten Telegram. Han kom i kontakt med noen som kunne planlegge ruten mot grensen til EU. Så pakket han en liten sekk med det aller viktigste før han stakk av.

Panikk

Han beskriver flukten som skremmende. Han gikk gjennom skogen og fryktet å møte på grensevakter. På et tidspunkt ble området like ved ham lyst opp av nødbluss. Han ble grepet av panikk.

– Jeg klarte ikke se hvor jeg gikk. Tankene mine var kaotiske, sier han.

Han kom til et piggtrådgjerde og klatret over. Da begynte han å skjønne at han hadde klart det.

ASYLSØKER: Dmitry Mishov håper på et nytt liv i EU. Foto: BBC via EBU

– Jeg kunne endelig puste igjen, sier han.

Mishov sier at regner med å bli etterlyst av russiske myndigheter, men han tror mange av medsoldatene hans forstår ham.

Fremtiden er usikker for 26-åringen, men han har søkt politisk asyl og håper å skape seg en ny framtid i EU.

BBC har sett dokumenter som tyder på at han forteller sannheten, men har ikke mulighet til å verifisere alle sider av saken.