Russisk fremdrift kan ha stanset opp rundt Bakhmut – ekspert er ikke overrasket

Kampene om industribyen Bakhmut har vært de lengste under den russiske invasjonskrigen av Ukraina.

Russerne har omringet byen fra tre kanter, men til tross for høye ukrainske tap og påstander om at byen kan falle når som helst, holder ukrainerne fortsatt stand.

I sin siste etterretningsrapport skriver Det britiske forsvarsdepartementet onsdag morgen at det er en reell mulighet for at det russiske angrepet mot byen er i ferd med å miste den lille fremdriften det hadde.

KAMPER: Ukrainske soldater i full sving utenfor Bakhmut i Donetsk fylke. Bildet er tatt 21. mars. Foto: SERGEY SHESTAK/AFP

Den amerikanske tankesmien Institute for the Study of War (ISW) skriver at russerne ikke har hatt noen fremgang i og rundt byen tirsdag 21. mars.

– Jeg er ikke overrasket over at det har stanset opp for russerne. De har hatt en offensiv gående siden august i fjor, og det sliter på styrkene, sier oberstløytnant Palle Ydstebø til TV 2.

– Selv om de har fått inn en del erstatningsmannskap, så har de hatt store tap. Ikke bare i Bakhmut, men langs hele fronten.

Gode grunner til å forsvare «kjøttkvernen»

Britene skriver videre at ukrainerne de siste dagene har startet et motangrep mot russiske styrker vest for Bakhmut, trolig med sikte på å lette trykket på en viktig forsyningslinje inn til byen.

OBERSTLØYTNANT: Palle Ydstebø er sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Ydstebø sier man gjentatte ganger har sett ukrainerne presse russerne tilbake dersom de har kommet for tett på.

– Gjennom hele den russiske offensiven har det vært mindre ukrainske motstøt, og noen ganger litt større. Det er en effektiv taktikk i forsvarsstrid; man lokker fienden inn i et sårbart område mens man forbereder seg på motangrep selv, sier Ydstebø.

Oberstløyntanten mener ukrainerne har flere gode grunner til å forsvare «kjøttkvernen» i øst.

– Det har gitt dem muligheten til å tvinge russerne til å angripe, og slite dem ned. Det er kostbart, men man kan tjene på det i det store bildet.

HARDE KAMPER: Sju måneder med harde kamper har forvandlet Bakhmut til en spøkelsesby. Dette bildet er tatt 27. februar. Foto: AFP

Ydstebø påpeker at de ukrainske styrkene har flere strategiske fordeler i kampen om Bakhmut.

– De slåss i en ruinhaug med gode forsvarsstillinger. Byen er skutt i filler. Det er ekstremt krevende for russerne å angripe den type stillinger, sier han.

Zelenskyj besøkte fronten

Etter over sju måneder med harde kamper, har Bakhmut nærmest blitt et symbol på den nasjonale motstandskampen i Ukraina. Slagordet «Bakhmut holder» er kjent over hele landet.

Onsdag besøkte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fronten nær Bakhmut, ifølge ukrainske myndigheter.

På Zelenskyjs kanal på meldingstjenesten Telegram står det at han har møtt soldater i området ved Bakhmut.

– Velsignet være minnet om alle dem som ofret livene sine for vår uavhengighet! skriver presidenten.

Ydstebø utelukker ikke at Zelenskyjs fokus på Bakhmut er en bevisst strategi fra presidentens side.



– Russerne har fått en form for fiksering på denne byen. Zelenskyj har støttet oppunder dette med sitt fokus på Bakhmut, og det kan ha bidratt til at russerne har blitt lokket til å kaste vekk enda flere styrker på Bakhmut, sier oberstløytnanten.

KAMPER: Ukrainske soldater fyrer av mot russiske stillinger i nærheten av Bakhmut. Bildet er tatt 20. mars. Foto: ARIS MESSINIS/AFP

Forbereder våroffensiv

Mens ukrainerne forsvarer seg i Bakhmut, trener de opp nye soldater og venter på vestlige våpen. Forsvaret bekreftet mandag 20. mars at de åtte Leopard 2-stridsvognene Norge har donert, er på plass i Ukraina.

Ukrainerne hadde to store vellykkede motoffensiver i fjor høst. I september frigjorde de store deler av Kharkiv fylke, og i november kom en viktig seier, da drev de russiske styrkene ut av Kherson by.

Hvor ukrainerne vil sette inn støtet og hvordan en våroffensiv vil se ut, er det knyttet store forventninger til.

OPPTRENING: Ukrainske soldater får opptrening i manøvrering av Leopard 2-stridsvogner på et treningsfelt i Spania. Bildet er tatt 13. mars. Foto: OSCAR DEL POZO/AFP

– De er flinke til å holde kortene tett til brystet, sier oberstløytnant Ydstebø.

At ukrainerne gjør merkbar fremgang i en fremtidig motoffensiv, vil være viktig av flere grunner, påpeker Ydstebø.

– Det vil gi motivasjon blant befolkningen og det vil være viktig for å vise Vesten at det vi bidrar med, blir brukt godt og effektivt.

– Det vil være viktig å få russerne på hælene og holde den politiske støtten fra Vesten oppe, sier Ydstebø.