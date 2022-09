Russisk eks-journalist dømt til 22 års fengsel

Tidligere mandag ble det kjent at avisen Novaja Gazeta fratas lisensen til å drive i Russland.

Avisens sjefredaktør, Dmitrij Muratov, delte i fjor Nobels fredspris med filippinske Maria Ressa. De to fikk prisen for «sin innsats for å trygge ytringsfriheten, som er en forutsetning for demokrati og vedvarende fred».

Nå er Ivan Safronov dømt til 22 års fengsel, melder Reuters.

Safronov var tidligere journalist i avisene Kommersant og Vedomosti, før han ble rådgiver for Russlands romprogram. Han ble arrestert i 2020 og anklaget for å ha avslørt hemmeligstemplet informasjon.