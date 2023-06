Russisk avis: Ringte til Putin før retretten

AMNESTI: Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin skal ha stoppet opprøret etter en avtale med Kreml. Innholdet er ukjent, men ifølge offisielle uttalelser unngår han og soldatene hans straffeforfølgelse. Foto: Prigozhin Press Service via AP

Wagner-gruppens plutselige retrett før militærkolonnen nådde Moskva har skapt forvirring.

Angivelig gjorde Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin og russiske myndigheter en avtale etter mekling fra Belarus president Aleksandr Lukasjenko.

Samtidig som Wagner-soldatene lørdag ettermiddag rullet mot Moskva, skal Prigozjin ha forsøkt å komme i kontakt med president Vladimir Putin. Det skriver den uavhengige russiske avisen Meduza, som siterer kilder innad i Kreml.

Wagner-opprøret i Russland * President Vladimir Putins talsmann opplyste like før midnatt natt til søndag at det var inngått en avtale med Wagner-gruppen etter mekling fra president Aleksandr Lukasjenko i Belarus. * Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin bekreftet avtalen og kunngjorde tilbaketrekning av sine leiesoldater. * Sent lørdag kveld trakk leiesoldatene seg ut av byen Rostov-na-Donu, der de tidligere på dagen okkuperte militære anlegg. * Wagner-soldatene som var på vei til Moskva, stanset også sin framrykking. * Både soldatene og Prigozjin er innvilget amnesti, og Prigozjin skal ifølge Putins talsmann flytte til Belarus. * Wagner-soldatene skal heretter settes under kommando av den militære ledelsen i Moskva. * Moskvas ordfører har bedt byens innbyggere om å holde seg i ro og har kunngjort at mandag blir fridag for alle. * Det er ifølge UD litt over 100 nordmenn i Russland nå. UD fraråder reiser til landet og ber norske borgere om å holde seg i ro og følge instrukser fra lokale myndigheter. Kilde: NTB

TRAKK UT: Wagner-gruppen lemper en stridsvogn opp på et lasteplan i forbindelse med uttrekningen av millionbyen Rostov-na-Donu. Nå skal gruppen ha tatt seg til i baser sør i Russland, ifølge ISW. Foto: AP Photo, File

Ifølge kildene forsøkte Prigozjin å ringe direkte til Putin, men presidenten skal ha nektet å prate.

På dette tidspunktet skal Prigozjin ha innsett at han hadde gått for langt. Han fikk ikke den støtten han hadde ventet fra resten av hæren i opprøret mot militærledelsen. Det sto mellom et brutalt nederlag eller en utvei i form av en avtale.

Skal ha truet Wagner-toppenes familier

Den britiske avisen The Telegraph skriver at Russiske etterretningstjenester truet med å skade familiene til Wagner-ledere om ikke situasjonen opphørte. Avisen siterer britiske sikkerhetskilder.

Disse kildene melder også at Prigozjin og hans soldater sto overfor retrett eller nederlag. De vurderer at styrken besto av nærmere 8000 soldater, og ikke de 25.000 som Wagner-gruppen hevdet.



Uansett hva som faktisk skjedde, er den offisielle fortellingen at Prigozjin ikke straffeforfølges. Istedenfor er han sendt i eksil til Belarus som en del av avtalen.

Hva annet avtalen besto av er foreløpig ukjent. Blant Wagner-gruppens krav var at forsvarsminister Sergej Sjojgu måtte gå av, noe som foreløpig ikke har skjedd.

I ARBEID: Mandag morgen publiserte Russlands forsvarsdepartement en pakke med bilder og video som viste forsvarssjef Sergej Sjougu (i midten), angivelig på besøk hos styrker i Ukraina. Faktisk sted og tid for videomaterialet er ikke verifisert. Foto: AFP PHOTO / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

Prigozjin, vanligvis meget aktiv på plattformen Telegram, har ikke gitt livstegn siden retretten lørdag.

Flere forventer at Prigozjin er i livsfare etter å ha yppet seg mot det russiske regimet. Mandag meldte også russiske statskontrollerte medier at straffesaken mot Prigozjin ikke er lukket.

– Det vi venter mest på nå er det neste livstegnet fra Prigozjin, sier Sven Holtsmark, professor i Forsvaret ved Institutt for forsvarsstudier (IFS).

Eksperter: Russland var ikke forberedt

En teori er at lørdagens hendelser rett og slett var planlagt spill fra Russlands side.

Det avviser ekspertene TV 2 har snakket med.

– Jeg tror vi kan slå fast at dette ikke var noe regimet i Russland på noen måte var forberedt på. Det har vært spekulasjoner om såkalt «falskt flagg» og at det var regissert av Putin. Det er helt usannsynlig, sier Holtsmark.

I starten av opprøret var Putin tydelig på at opprøret var utilgivelig og ville straffes. I ettertid har Kreml uttalt at soldatene som marsjerte mot Moskva ikke ville bli straffeforfulgt. Holtsmark mener dette viser tydelig at man ikke var forberedt i Russland.

IKKE ISCENESATT: Forsvarsekspert Sven Holtsmark er ikke i tvil om at Russland har tapt på helgens opprør. Han avviser dermed mulighetene for at det hele kan ha vært iscenesatt, slik enkelte har spekulert i. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Dette viser et regime som ikke har klart å koordinere uttalelsene sine. Dette er enda et tegn på at Putin-regimet slett ikke er den sentraliserte mastodonten vi har trodd. Dette er et fragmentert og ustabilt regime, sier Holtsmark.

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, er tydelig på at Moskva har kommet svekket ut av helgen.

– Dette har Moskva tapt på. Konsekvensen av denne hendelsen er en oppfatning om at Moskva ikke lenger har kontroll på hjemmebane, og at det er mulig å utfordre Putin og komme unna med det, sier Røseth.

Wagner-gruppen består

Ifølge den amerikanske tankesmia Institute for The study of war (ISW), viser geoverifiserte bilder bevæpnede Wagner-styrker som søndag returnerte til baser i det sørlige Russland.

Det faktum at de returnerer til basene med militært utstyr, tyder på at Kreml ønsker å opprettholde i alle fall deler av det militære selskapet, skriver ISW.

Lederen for forsvarskomiteen i den russiske Statsdumaen sa søndag at det ikke var nødvendig å gjøre Wagner-gruppen forbudt, samtidig som han kalte den en av landets «mest slagkraftige kampstyrker».

– Vi får se om dette får konsekvensen for krigen i Ukraina. Per nå er det mindre konsekvenser, men det kan komme på langt sikt, sier Røseth.