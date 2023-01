Russerne «tråkker på likene til sine medsoldater»

Den lille byen Soledar var hjemmet til om lag 10.000 mennesker. I sommer nådde krigen bygrensen, og de siste dagene har industribyen vært åsted for harde og blodige kamper.

Russiske soldater «tråkker bokstavelig talt på likene til sine medsoldater», skriver Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maliar i sin beskrivelse av «slaget om Soledar» på Telegram.

Saltgruvebyen har med det blitt en del av en bredere russisk offensiv, på vei mot byen Bakhmut, et viktig knutepunkt som kobler de fem viktige byene Luhansk, Lysytsjansk, Slovjansk, Kramatorsk og Donetsk sammen.

HARDE KAMPER: Ukrainske tjenestemenn gir førstehjelp til en såret soldat i et krisesenter i Soledar 8. januar. Foto: Roman Chop / AP via NTB

Britisk etterretning sår tvil om en russisk erobring av Bakhmut.

Dekket av lik

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier at kampene i Soledar er «ekstremt vanskelig» for ukrainske styrker, men at motstanden utvist i byen har gitt «ekstra tid og ekstra makt for Ukraina».

– Alt er fullstendig ødelagt – det er nesten ikke noe liv igjen, skriver han.

Den ukrainske statslederen hevder også at tusenvis av krigere på russisk side er drept der.

Telegram-video viser intense oppgjør

– Hele landet nær Soledar er dekket med likene av okkupantene og arr fra luftangrepene, skriver han.

– Slik ser galskapen ut.

SIVILE: Folk lager mat i en kjeller, mens russiske angrep fortsetter i nærheten av Soledar, i Donetsk-regionen, Ukraina, onsdag 21. desember 2022. Foto: Libkos / AP via NTB

Wagners rolle

Soledar, som ligger 10 kilometer unna Bakhmut, har russerne trolig kontroll over. Norske eksperter mener at den russiske fremgangen gir små, om noen, fordeler.

Blant annet leiesoldater fra Wagner-gruppen er representert her.

Forretningsmannen Jevgenij Viktorovitsj Prigozjin, kjent som eier av Wagner-gruppen og som «Putins kokk», understreket 9. januar at soldater fra Wagner-gruppen hadde rykket inn i Soledar.

LEDER: Wagner-gruppens leder Jevgenij Viktorovitsj Prigozjin deltar i begravelsen til Dmitry Menshikov, en soldat fra Wagner-gruppen, som ble drept i Ukraina. Foto: AP / NTB

Videre påpekte han at Wagner-soldater var engasjert i «harde kamper for byens administrasjonsbygning».

Og mens både ukrainske og russiske myndigheter har sagt at flere russiske, militære enheter er på plass rundt Soledar, hevdet Prigozjin at Wagner-gruppen er alene om å kjempe mot ukrainerne i området.

Institute for the Study of War, en Washington-basert tenketank, skrev i sin analyse på mandag at Prigozjin «fortsetter å bruke rapporter om Wagner-gruppens suksess i Soledar for å styrke Wagner-gruppens rykte som en effektiv kampstyrke».

– Jevgenij Viktorovitsj Prigozjin har handlingsrom fordi Russland er i en presset situasjon, sier Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, til TV 2.

FORSVARET: Tom Røseth er hovedlærer og leder for Ukraina-programmet ved Forsvarets høgskole. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

For president Vladimir Putin er Prigozjin en velvillig aktør; han både fremsnakker krigen og byr på en militær innsats – tross risikoen for store tap – i områder hvor det er vanskelig for ukrainerne å gå inn med samme innsats.

– Krigsinnsatsen og den offerviljen som Wagner-gruppen har vist har vært viktig for russisk side. De har spilt en rolle utover hva de væpnede, regulære enhetene har gjort, med et større mediefokus, men også med noe suksess langs fronten, forklarer Røseth.

Kanonføde

En amerikansk tjenestemann sier til storavisen New York Times at russiske fengselsinnsatte har fått en ny rolle i Wagners offensiv.

Russiske innsatte, rekruttert av Prigozjin, ble i fjor høst fortalt om en tøff krig der desertører henrettes. Men også om muligheter om amnesti, for mot seks måneders tjeneste i hæren hans lovet han frihet.

Dør man, lovet han begravelse.

Les også: – Rekrutterer soldater på psykiatrisk sykehus

DØD: Russiske soldater dekker kisten til Dmitrij Menshikov, en leiesoldat for Wagner gruppen, med flagg. Menshikov, som ble drept i strid i Ukraina, ble begravd i St. Petersburg i Russland 24. desember 2022. Foto: Reuters/Igor Russak

Mens ukrainerne og russerne utveksler tusenvis av runder med artilleriild, har Wagner-gruppen brukt sine soldater som «kanonføde», sier den anonymiserte tjenestemannen til NY Times.

– De rekrutterte fangene tar i hovedsak støyten fra ukrainsk ildgivning, mens gruppens mer erfarne soldater flyttes inn bak dem for å ta bakkekontroll, sa tjenestemannen.

Høy risiko for død

Ifølge Tom Røseth har det en gang i løpet av krigen kommet et taktskifte, hvor leiesoldatene har inntatt en røffere rolle.

– I startfasen av krigen var kommunikasjonen mellom ulike grupperinger, blant annet den regulærte hæren, Wagner og tsjetsjerne, sviktende. De hadde forskjellige roller, og hvor de regulære gruppene i større grad tok grovarbeidet, mens Wagner og tsjetsjerne trakk inn når risikoen var lavere.

EKSPERT:: Hovedlærer i etterretning, Tom Røseth, sier Wagner-gruppen har fått i en ny, røff rolle i krigen i Ukraina. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Nå er situasjonen snudd helt om: Wagner-gruppen, og kanskje særlig kriminelle rekrutter, må ta på seg høyrisiko-operasjoner, påpeker Røseth. Det skyldes rekrutteringsplattformen til det private militærselskapet.

– Mens Wagner tidligere bestod av profesjonelle leiesoldater, preges de nå av at de rekrutterer dårligere personell, blant annet fra russiske fengsel. Når du går inn i Wagner nå, så er det med høy risiko for død, men hvor du loves frihet om du overlever.

Samtidig syns Røseth at russernes offensiv ser noe mer koordinert ut nå, også i Solidar.

– Vi ser for eksempel at russisk infanteri dekkes med artilleriild før de beveger seg inn for å overmanne ukrainske stillinger.

Siden juni har Wagner rekruttert minst 35.000 fanger, ifølge et anslag fra Russia Behind Bars – en ikke-statlig organisasjon som har som mål å gi juridisk og humanitær bistand til borgere som står overfor russiske etterforskninger og fengselssystemet.

I tillegg er minst 300.000 russere mobilisert inn i det russiske forsvaret.Tidligere har de to uavhengige russiske mediene Novaya Gazeta, Meduza og seniorforsker Una Hakvåg ved Forsvarets Forskningsinstitutt derimot tatt til ordet for at langt flere kan bli mobilisert.