– Russerne slapp det de hadde og flyktet

Ukrainske styrker fosser frem og har de siste dagene hatt svært suksessrik fremgang i sentrale områder i landet.

Det som har vakt særlig oppsikt er det ukrainske fremstøtet i Kharkiv-regionen.

– Det man har sett er et innledende ukrainsk angrep på fronten som har utviklet seg som et skred, sier oberstløytnant og sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen, Palle Ydstebø til TV 2.

– Det raknet

Han forklarer at ukrainske styrker har klart å trenge gjennom Russlands bakre områder, uten å møte mye motstand.

VENDEPUNKT: Palle Ydstebø beskriver dette som slutten på et vendepunkt som startet allerede i mai. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det var ikke noen russiske reserver som kunne kontre gjennombruddet. Dermed virker det som at det raknet for det russiske forsvaret, de slapp det de hadde i hendene og flyktet.

Derfor var det bare for ukrainerne å gi gass, og den muligheten benyttet de seg av, mener Ydstebø.

– Det har kollapset, og det virker som det er en panikk som har spredd seg. Det har blitt forsterket av det tempoet og presset som ukrainske styrker har hatt på de flyktende russiske soldatene, sier Ydstebø.

ØDELAGT: En ukrainsk soldat går forbi en ødelagt russisk tanks. Foto: AP / NTB

– Det syntes vanskelig

Grepet som ukrainerne nå har tatt, har svekket den russiske muligheten for å militært ta Donbas, som er uttalt å være det russiske målet, mener Tom Røseth.

Se hele intervjuet med Røseth og Ydstebø øverst i saken.

– Det blir mye mer utfordrende å ta resten av Donbas, om de i det hele tatt klarer å reetablere seg og starte en ny offensiv. Men det syntes vanskelig, sier Røseth som er førsteamanuensis, hovedlærer i etterretning og leder for Ukraina-programmet ved Forsvarets høgskole.

KRITIKKEN ØKER: Tom Røseth sier det er et økende antall stemmer i media og i sosiale medier i Russland som nå kritiserer krigen. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Vil få ringvirkninger

Ydstebø tror det ukrainske fremstøtet går hardt inn på russerne.

– Det vil være svært krevende for den russiske ledelsen å håndtere dette. De må få samle soldatene og befalet som har stukket av og rekonstruere en ny forsvarslinje, samtidig som de er under konstant press fra ukrainsk side, sier han og legger til:

– Dette vil få ringvirkninger langt inn til den russiske strategiske ledelsen i Moskva. Og det er allerede byttet ut sjefer på ganske høyt nivå, sier oberstløytnanten.

– Vil du kalle dette et vendepunkt?

– Det ser ut til å være slutten på et vendepunkt som startet allerede i mai. Det har vært en kamp i flere måneder om de strategiske initiativene. Det skal enormt mye til for russerne å ta igjen initiativet. De må bygge opp store og samkjørte avdelinger, og det har de mest sannsynlig ikke kapasitet til, når man ser personellproblemene de har, sier Ydstebø.

Maler seg inn i et hjørne

Også general og tidligere forsvarssjef Sverre Disen mener russerne ser ut til å ha store problemer med stridsmoral og disiplin.

Han sier Putins strategi gjør det vanskeligere for russerne å nærme seg forhandlinger eller en annen utvei på krigen.

– Russerne maler seg inn i et strategisk hjørne, ved at de stadig insisterer på at alt går etter planen og at Ukraina skal bort fra kartet. De gjør det stadig vanskeligere for seg selv, når det går så dårlig på flere frontavsnitt, sier Diesen.

VANSKELIGERE: General Sverre Diesen mener russerne stadig gjør det vanskeligere for seg selv. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han sier russerne enten må tynne ut noen punkter for å forsterke andre, eller ta ut ikke-kampklare styrker – som vil ødelegge for dem på sikt.

– Dette styrker både den ukrainske befolkningens vilje til å stå i krigens prøvelser, og stridsmoralen i de ukrainske avdelingene rent militært.

– Tvilsomt at vinteren er på Putins side

En av Putins antatte strategier har vært å vente på en kald vinter, i håp om at det vil sette Vesten på prøve.

– Han har en oppfatning av at Vesten ikke kommer til å fortsette å stå i dette når energiprisene er høyere og Europa får det ubehagelig utover vinteren, sier Diesen.

Han tror imidlertid ikke det kommer til å skje.

– Jeg tror de vestlige regjeringene og Vesten innenfor Nato-samarbeidet er veldig klare over at så langt som dette har kommet, så må de stå i det. Ellers gir de Putin rett i hans vurdering av Vesten som svake og dekadente, og ikke i stand til å holde ut.

Dessuten er det ikke bare ukrainerne og Vesten som vil slite når det blir kaldere.

– Vinteren vil også være en stor påkjenning for Putins soldater i Ukraina. Å opprettholde stridsmoral og kampkraft med de forholdene som er i Ukraina, kan bli vanskelig, sier Diesen.

– Russerne har allerede vist at de har et dårlig grep om etterforsyning av egne avdelinger. At vinteren er på Putins side, er meget tvilsomt.