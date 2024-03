– Russerne prøver desperat å finne oss

Ukrainske «Kateryna» går rundt i hjembyen sin i den okkuperte Kherson-regionen, men byen er ikke lenger gjenkjennelig for henne.

Alt som er ukrainsk er byttet ut med det russiske: Flagg, valuta, produkter og språk.

Russiske soldater er overalt, og «Kateryna» er redd.

Likevel gjør hun det hun hadde planlagt. Den unge kvinnen samler russiske aviser, så brenner hun dem.

REDD: «Kateryna» bor i en okkupert by, og hun er livredd for å bli funnet av russerne og derfor ønsker hun å være anonym i saken. Foto: Det gule bånd

Dette er ikke det eneste hun gjør.



– Vi samler også inn informasjon om militæret, om russernes forbrytelser, folks humør. Så overfører vi all denne informasjonen til Ukraina, sier «Kateryna» til TV 2.



Kateryna er ikke kvinnens virkelige navn. Hun er livredd for å bli arrestert av russerne, og ønsker derfor å være anonym i saken.

Motstandsbevegelse



«Kateryna» som bor i en okkupert ukrainsk by, er ikke alene om å gjøre dette.

Hun er en av aktivistene i «Det gule bånd», som er en sivil motstandsbevegelse i Ukrainas okkuperte byer.

Bevegelsen ble startet rett etter at Russland okkuperte Kherson, som var den første byen som ble okkupert.

– Dette var nødvendig. Vi ønsket ikke at byen skulle bli som Donetsk eller Luhansk, der russisk propaganda overtar alt, folk mister håpet, og innbyggerne bare føyer seg til det okkupantene sier, sier ukrainske «Petrov» til TV 2.

Han er en av koordinatorene i «Det gule bånd» bevegelsen som har valgt «gult bånd» som symbol på Ukraina.

GULT: Aktivistene henger opp gult bånd i offentlige steder i okkuperte områder. Bildet er fra Luhansk. Foto: Det gule bånd

– Vi begynte i april 2022 da alt så veldig mørkt ut. På kort tid økte antall aktivister betydelig. Nå har vi cirka 16.000 medlemmer i okkuperte områder. Hovedmålet for bevegelsen er motstand uten vold eller våpen, sier «Petrov».



Budskap på sedler

Til TV 2 forteller «Petrov» hvordan aktivistene opererer i de russisk-okkuperte byene.

Han bor i en av de okkuperte byene og ønsker derfor ikke å oppgi navnet sitt i saken.



BUDSKAP: Bildet fra Novotroitske, viser hvordan en aktivist har skrevet et budskap og tegnet ukrainsk flagg på en russisk seddel. Foto: Det gule bånd

Han sier at aktivistene gjennomfører forskjellige oppgaver. Å tegne ukrainske flagg, lage ukrainske brosjyrer, og skrive budskap på russiske sedler er noen måter de gjør opprør uten våpen.

Bevegelsen oppfordrer ukrainere om å ikke få russisk pass, samt boikotte det kommende presidentvalget i Russland.

Samtidig utfører også aktivistene aksjoner som kan få alvorlige konsekvenser.

– En rørlegger kan erstatte et rør slik at det sprekker, og tvinger dermed okkupantene til å flytte til en annen bygning, sier «Petrov» og fortsetter:

– Lærere underviser ikke i henhold til det russiske programmet, og en mekaniker kan legge sand i drivstofftanken til russernes biler for å få motoren til å svikte, sier han.

REDSEL: Bildet er fra Luhansk. Det gule bånd legger ut bildene på sin sosiale media kontoer. På Telegram har gruppen mer enn 21,000 medlemmer. Foto: Det Gule Bånd

Ifølge «Petrov» risikerer aktivistene å bli fengslet dersom de blir funnet av russerne.

– Det har vært dusinvis av arrestasjoner, avhør og forfølgelse av medlemmene av motstandsbevegelsen vår, sier han.



– Hva slags forholdsregler tar dere for å ikke bli funnet av russerne?

– Vi er svært forsiktig med dette. Ingen aktivist kjenner en annen aktivist bortsett fra koordinatoren. Før man går for å utføre en aktivitet, må man fjerne dialogen med koordinatoren fra telefonen.

– Slike forholdsregler hjelper at russerne ikke kan finne den såkalte «hjernen» bak dette systemet.

FLAGG: BIldet er fra Krym og viser et ukrainsk flagg. Foto: Det gule bånd

«Petrov» forteller videre at russerne i okkuperte byer desperat prøver å finne aktivistene, og for å gjøre dette overvåker de salget av gjenstander med gult og blått. Altså de ukrainske fargene.

– På Krym ble det vedtatt lovbestemmelser for å overvåke salget av blå og gul maling og bånd, sier han og fortsetter:

– Derfor er vi svært forsiktige. Når aktivistene bestiller gjenstander, maling, eller ting de skal bruke i oppdraget, anbefaler vi dem å bestille alle farger, men de bruker bare de gule og blå, fordi alt dette blir stadig registrert.

POSTER: Aktivister poster også brosjyrer i offentlige steder. På bildet står det byens navn, Genychesk, og et budskap om byen tilhører Ukraina. Foto: Det gule bånd

– Gir håp



«Kateryna» er en av aktivistene som har blitt undersøkt av russerne. Huset hennes ble blant annet ransaket.

– Det var skummelt. Huset mitt ble ransaket av okkupantene, men heldigvis ble jeg ikke arrestert fordi russerne ikke fant noen bevis hjemme hos meg.

Hun lar seg imidlertid ikke skremme av at russerne holder øynene på henne.

– Å delta i motstanden gir meg håp. Våre soldater betaler en ekstremt høy pris for at vi skal være fri, og vi må også vise at vi venter på dem. De bør vite at det er noe å kjempe for, avslutter hun.