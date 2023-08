– Russerne er villige til å betale en million for mitt hode

KJEMPER INNE I RUSSLAND: Her sniker Fathi og hans kampfeller seg inn i Russland for å gjennomføre et bakholdsangrep. Foto: Ukrainske forsvarsdepartementet

Dansk-tsjetsjeneren Fathi (28) forteller TV 2 at han har deltatt i en rekke aksjoner inne i Russland. Han har kjempet for Ukraina helt siden krigen startet. Nå vil russerne ha hans hode på et fat.

Tungt bevæpnet sniker en gruppe menn seg over grensen mellom Ukraina og Russland. De er på vei for å gjennomføre et angrep bak fiendens linjer, inne i Russland.

– Det var en veldig farlig operasjon, alt kunne skjedd med oss. Vi snek oss 8-9 kilometer inn i Russland, forteller Fathi TV 2 via et videointervju.

Fathi har sendt TV 2 flere videoer som er tatt ved hjelp av hjelmkamera under operasjonen han forteller om.

SNIKER SEG OVER GRENSEN: Flere av mennene i gruppen har tidligere kjempet mot russiske styrker i Tsjetsjenia og Syria. Foto: Ukrainske forsvarsdepartementet

Gruppen som sniker seg inn i Russland består av personer som har tsjetsjensk bakgrunn. Mange av dem har erfaring fra krig i Tsjetsjenia, Syria og Irak. Andre, som Fathi, har blitt trent av ukrainske spesialstyrker.

– Jeg har lært mye av de ukrainske spesialstyrkene. De er litt som Jegerkorpset i Danmark. De har trent oss over flere måneder på hvordan man skal angripe og hvordan man håndtere våpen, forteller han.



Angriper russiske soldater

Utenfor landsbyen Sereda, som ligger i den russiske regionen Belgorod, sniker mennene seg frem mot en bilvei. Ifølge Fathi ble angrepet gjennomført 15. juli. På opptakene kan man se hvordan han og de andre gjemmer seg i buskene.

– Det er mange russiske soldater i den landsbyen. Og vi gjennomførte bakholdsangrepet på en vei hvor mange russiske kjøretøy kjører frem og tilbake, forteller Fathi.



Kort tid etter kommer et russisk militært kjøretøy av typen Ural kjørende. Ofte brukes lastebilen til å frakte russiske soldater.

En av videoen TV 2 har fått tilsendt viser hvordan kjøretøyet pepres med kuler.



To russere var inne i kjøretøyet. Begge to er døde når døren åpnes.

– Det var jackpot. Inne i bilen var en russisk kommandant og hans sjåfør, forteller Fathi.



Gruppen samler sammen det de kan få med seg fra kjøretøyet. Deretter setter de i full fart kursen mot den ukrainske grensen. For å hindre at de blir tatt av russerne får de hjelp av ukrainske styrker under flukten.

– Etter at vi hadde drept dem, begynte ukrainerne og skyte med artilleri mot landsbyen der de russiske styrkene oppholdt seg.



– De har blitt kjemperedde

Stadig oftere blir russerne angrepet i eget land. Droneangrep er gjennomført mot Moskva og andre russiske byer. Russiske marinefartøy blir med jevne mellomrom angrepet. I Belgorod har flere væpnede grupper, lik den Fathi er en del av, gjennomført aksjoner mot russiske styrker.

– Vi har skremt dem. De har blitt kjemperedd. Nå føler de seg utrygge i eget land. De kan ikke kjøre rundt på veiene sine uten å være redde. De får smake sin egen medisin, som vi sier i Danmark.

Fathi er nå i området rundt den ukrainske hovedstaden Kyiv. Der er han for å trene med ukrainske spesialstyrker.

Samtidig forberedes nye aksjoner inne i Russland.

– Jeg gleder meg til neste gang, sier Fathi.



Vil ha hans hode på et fat

Siden TV 2 møtte ham første gang i fjor høst har dansk-tsjetsjeneren deltatt i harde kamper under frigjøringen av Kherson, slaget om Bakhmut og gjennomført flere operasjoner inne i Russland. I løpet av året som har gått har TV 2 jevnlig hatt kontakt med Fathi.

Mens mange av hans kampfeller velger å skjule sin identitet, velger Fathi bevisst å la seg intervjue, og fortelle at han kjemper på ukrainernes side.

Det sørger for at russerne har satt en pris på hans hode, og vil ha ham drept.

– Nylig hørte jeg at det var satt en pris på en million dollar på mitt hode. Det er ikke bare meg. Det er flere her som russerne vil ha fatt i. Det gjelder også for befalet mitt og andre i troppen, forteller Fathi.

Men Fathi lar seg ikke skremme av det.

– Jeg er ikke redd for å bli tatt. Jeg tar det som det kommer og tenker ikke så mye på det, sier han.



Vier livet til krigen mot Russland

Fathi forlot et rolig liv i Danmark. Dit kom han etter at han som tenåring flyktet fra den russiske delrepublikken Tsjetsjenia.

Hør Fathi fortelle:

Nå har han viet livet sitt til å krige mot Russland.

– Jeg liker det jeg gjør, og jeg er villig til å kjempe til det siste.



Målet hans er ikke bare å jage russerne ut fra Ukraina. Erfaringen han får på slagmarken her vil han bruke til å kjempe mot russerne i Tsjetsjenia også.

– Ukrainerne og tsjetsjenerne har en felles fiende som vi kjemper mot nå. De kjemper for frihet. Det gjør vi også. Men vårt mål er å dra til hjemlandet vårt og befri det.