Russere verver seg for å kjempe for Ukraina

Da Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina, gikk det en sjokkbølge over verden. Også i Russland reagerte mange med vantro og fortvilelse.

1,3 millioner russere har forlatt landet siden invasjonen. For noen ble behovet for å gjøre noe for å kjempe mot president Vladimir Putin så sterkt, at de gikk til et drastisk skritt.

– Desillusjonert

En av dem er en mann som kaller seg Karabas. Den unge mannen fra Moskva ble sjokkert over bildene han så av hva ukrainere ble utsatt for i russiskokkuperte områder, skriver nyhetsbyrået AP.

Han pakket sekken og bestemte seg for å finne ut en måte å komme seg til Kyiv for å melde seg som frivillig til å kjempe på deres side i krigen.

Det var en dramatisk avgjørelse, og det skulle bli vanskelig. Det tok nesten ett år før han var klar til strid mot sitt hjemland.

– Jeg var desillusjonert over mitt eget folk, minnes Karabas. Karabas er hans soldatnavn. Han virkelige identitet er anonymisert av AP.

RUSSER: Alle soldatene i bataljonen uttaler seg til AP anonymt. Foto: Efrem Lukatsky

Han reagerte på at russere enten var blinde av tro på Putin, eller at de så på invasjonen med maktesløshet og likegyldighet.

Noen ganger ble Karabas så tynget av sorg at han knakk sammen i gråt.



– Det var grunnen til at jeg kom hit for å frigjøre Ukraina, sier han.

Vil styrte Putin

I dag er han medlem av «Den sibirske bataljon». En enhet bygget opp hovedsakelig av russere. De har alle meldt seg frivillige til å kjempe for Ukraina mot deres eget hjemland.

SOLDATER: Da Reuters besøkte treningsfeltet var et et par tiltalls nyrekrutterte russere der. Foto: Reuters/Valentyn Ogirenko

TRENER: Betaljonen består av flest russere, men de er offisielt del av den ukrainske hæren. Foto: Efrem Lukatsky

Håpet deres er å bidra til president Vladimir Putins fall.

I motsetning til andre militære grupper, som «Den russiske legion», og Det russiske frivillighetskorpset», er Den sibirske bataljon offisielt en del av den ukrainske hæren.

De fleste medlemmene i bataljonen kommer fra østlige deler av Russland, hvor mange føler seg urettferdig behandlet av makteliten i Moskva og St. Petersburg.

Det tar lang tid for en russer å bli sikkerhetsklarert til å kjempe i den ukrainske hæren. Ofte tar det ett år før de får opplæring og sendes til fronten i øst.

Karabas reiste først til Armenia. Der oppsøkte han ukrainske venner og lærte seg språket – som han nå snakker flytende. Nå nekter han å ytre et eneste ord på russisk.

Da nyhetsbyrået AP besøkte bataljonen onsdag, var det et par titalls soldater der. De sier de håper ukrainsk seier vil være første skritt på veien til å oppløse Moskvas makt over hjemregionene deres i øst.

Diskriminerte regioner

De etniske gruppene hjemmehørende i regionene som Yakut og Buryat er ofte lutfattige, og de føler seg diskriminert og utsatt for rasisme fra russere. Her finner man aktivistgrupper som jobber for uavhengighet.

NØYE SJEKKET: Russere som vil kjempe for Ukraina må gjennomgå grundige sikkerhetsklareringer før de kommer så langt som dette. Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

En annen russisk soldat, «Holod», sier at han håper Putin og hans administrasjon blir kastet.

– Først når det skjer kan vi snakke om seier, sier han.

– Da vil Russland slutte å være en kilde til uforutsigbar aggresjon.

Reuters har også besøkt bataljonen. Soldatene de snakker med deler Holod og Karabas syn, og forteller at de kjente på en enorm skuffelse over egne landsmenn, og at det til slutt ble umulig for dem å bli i Russland.

VIL HA ENDRING: Ikke alle de russiske soldatene er fra Sibir, men de ytrer sympati med regionene i øst som føler seg diskriminerte av makteliten i Russland Foto: Efrem Lukatsky

Bataljonen består av noen titalls russere. Disse ungene mennene har forlatt alt de kjente til. Inkludert familie og venner.

– Det må være titusener, hundretusener, av russere som meg som er villig til å krige for Ukraina, sier Karabas.



– Vi bør ha mange flere russiske soldater, sier han.