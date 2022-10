Russer tatt med to droner på Storskog

Politiet i Finnmark pågrep tirsdag en russer som var på vei ut av landet med to droner, melder NRK. Han erkjenner det faktiske forholdet, opplyser mannens forsvarer til TV 2.

Politiet har bedt om to ukers varetektsfengsling for den russiske statsborgeren. Kjennelsen er ventet senest fredag.



Om han har filmet, og hva han i så fall har filmet her i landet, skal politiet nå etterforske.

– Han ble stoppet på Storskog 11. oktober på vei ut av Norge. Det var en vanlig kontroll av tollvesenet og politiet der man oppdaget droner i bagasjen hans, sier politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør til NRK.

Først i ettermiddag ble politiets begjæring om varetekt behandlet i Indre- og Østre-Finnmark tingrett i Vadsø.

Ifølge NRK vil retten komme med sin avgjørelse torsdag kveld eller fredag.

Erkjent det faktiske forholdet

Russerens forsvarer Jens Bernhard Herstad sier til TV 2 at mannen er siktet for overtredelse av sanksjonsloven.

– Han er siktet for overtredelse av en forskrift i denne loven, som gjelder flyvning over norsk territorium. Konkret gjelder saken flyvning av droner i Norge.

– Hvordan stiller klienten din seg til siktelsen?

– Han har erkjent det faktiske forholdet, altså at han har flydd dronene, sier Bernhard.

ORIENTERT: Justis- og beredskapsminister er orientert om saken, skriver NTB. Foto: Aage Aune / TV 2

Justisministeren orientert

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) er orientert om saken, skriver NTB.

– Det er bra at politiet er årvåkne og har god kontroll på Storskog, sier Mehl til nyhetsbyrået.

Hun legger til at hun ikke kan kommentere den konkrete saken.

– Men vi har satt i verk en rekke tiltak i det siste for å gjøre oss bedre rustet i møte med en økt etterretningstrussel og muligheter for å unngå at noen omgår sanksjonsreglene.

– Det er forbudt for russiske personer å fly drone i Norge etter sanksjonsregelverket, sier Mehl.

DIALOG: Kommunikasjonssjef Trond Hugubakken i PST sier til TV 2 at de har dialog med politiet i Finnmark. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I dialog med PST

Siktelsen mot mannen kan bli utvidet, skriver NRK. I så fall vil Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ta over etterforskningen.

– PST er i dialog med politiet i Finnmark, men det er ikke avklart per nå om PST skal overta etterforskningen, sier kommunikasjonssjef Trond Hugubakken i PST til TV 2.

Det er hva politiet finner i materialet de har beslaglagt, som avgjør om PST griper inn eller ikke.

– Hva har personen filmet, og hva har han gjort i Norge? Når politiet i Finnmark har oversikt over det, så griper vi inn om dette ser ut til å være spionasje. Disse opplysningene sitter vi ikke på per nå, sier Hugubakken.

I tillegg til dronene hadde mannen også med seg flere elektroniske lagringsenheter.

Indbjør sier til NRK at politiet skal gå igjennom beslaget for å se på omfanget av og innholdet i dronefilmene som eventuelt er gjort i Norge.

TV 2 har snakket med politiet i Finnmark som ikke ønsker å uttale seg om saken.