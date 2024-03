Russer i Norge ut mot Putin etter angrepet: – Tragisk

FORFERDELIG: Dmitrij Griffin i SmåRadina sier det er forferdelige nyheter fra Moskva. Han kondolerer til alle som er rammet. Her fra en valgdagsmåling utenfor Russlands ambassade i Oslo. Foto: Frederik Ringnes

Mye er fortsatt uklart om angrepet som rammet Moskva fredag kveld. Minst 40 mennesker er bekreftet drept, etter at gjerningsmenn gikk til aksjon mot et konserthus.

STORT ANGREP: En russisk sikkerhetsvakt ved konserthallen som ble angrepet. Foto: Dmitry Serebryakov / AP / NTB

Dmitrij Griffin er styremedlem i SmåRadina, en organisasjon i Norge som jobber for demokrati i Russland.

Han sier det som har skjedd i Russland er tragisk.

– Det er en forferdelig tragedie. Vi vet ikke ennå hvem som står bak. Det er tragisk at sikkerhetstjenester bruker alle ressurser til på pågripe folk på kostymefester eller arrestere opposisjonelle politikere, men ikke for å forhindre et terrorangrep, sier Griffin til TV 2.

– Vi kondolerer til alle berørte og deres nærmeste, legger han til.

– Terrorstat



Avdelingssjef Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen sier at det er klart at de som gikk til angrep, ville få oppmerksomhet. Hun vokste opp i den russiske republikken Kalmykia og følger situasjonen i hjemlandet tett.

– Hvem som står bak, blir veldig vanskelig å si. Russland er i krig, og Russland er blitt en terrorstat. Men jeg har allerede sett russiske myndigheter uttale seg og antyde at Ukraina sto bak, sier hun til TV 2.

Hun viser til en uttalelse fra ekspresident Dmitrij Medvedev som sier at Russland skal svare kraftig hvis ukrainere sto bak.



– Kan være hevn

OPPMERKSOMHET: Seniorrådgiver Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen sier det er tydelig at dem som angrep Moskva, vil ha oppmerksomhet. Foto: Erik Edland / TV 2

– Russland har i mange år opplevd slike aksjoner. Det kan være hevn på grunn av krigen, men det er også mye desperasjon i folket. Det er mye ukontrollerte våpen i omløp, sier Sangadzhieva.

Russiske myndigheter har omtalt angrepet som et terrorangrep.

Sangadzhieva sier det er for tidlig å slå fast hvem som sto bak.

– Det kan også være fremprovosert av russiske myndigheter rett etter valget for å innføre militær unntakstilstand eller erklære mobilisering. Det første jeg tenkte var at det dessverre ikke er noe som skjer i Russland som overrasker meg, sier hun.

– Uskyldige blir alltid mål for noen som vil få oppmerksomhet med vold. Hvem som helst kan stå bak, men det er tydelig at oppmerksomhet er et mål, legger hun til.