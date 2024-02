Ruslanas mann kriger ved fronten. Fikk barn på uvanlig vis

ETTERLENGTET BARN: Ukrainske Shukh Ruslana Ivanova fra Kyiv fikk oppfylt sitt livs drøm for to måneder siden. Foto: Privat

Ukrainske Shukh Ruslana Ivanova og hennes mann gjør seg klare til å ta farvel.

Datoen er 24. februar 2022. Dagen krigen bryter ut.

Paret som har vært gift i fem år, har lenge drømt å få barn, og de setter ikke planene på vent, selv om Ruslanas mann skal være mye borte.

– Det var mye usikkerhet om når mannen min kunne komme tilbake fra krigen, og derfor måtte vi ta et valg, sier Shukh Ruslana Ivanova til TV 2.

HJEMME: Ruslana er 38 år gammel, og forsøkte å bli gravid i fem år før mannen måtte reise til fronten. Foto: Privat

Ruslana og mannen velger derfor det mange ukrainske soldater gjør for å sikre sin egen fruktbarhet.

Nemlig å fryse ned sæd.

– Vi ville få barn, og derfor valgte mannen min å fryse ned sæd i tilfelle han blir skadet eller sæden blir ubrukelig på grunn av stress eller skader han opplever ved fronten, sier Ruslana og fortsetter:

– Jeg var også veldig redd for det verste som kan skje. Derfor ville jeg og han være hundre prosent sikker på at vi kan få barn sammen.



Etter en periode ved fronten kommer Ruslanas mann hjem igjen. Han oppsøker klinikken og får frosset ned sæd. Så drar han tilbake til krigen.



Hjemme i Kyiv blir ukrainske Ruslana kunstig befruktet med mannens frosne sæd, og blir gravid.

– Økt bevissthet



Ruslanas mann er ikke den eneste som gjør dette. Det sier fertilitetsklinikken «IVMED». Det er denne klinikken Ruslana og mannen brukte.

– Den politiske situasjonen i Ukraina har ført til en økt bevissthet blant ukrainske soldater angående bevaring av deres fruktbarhet gjennom kryokonservering av sæd, sier Halyna Strelko til TV 2 og hun fortsetter:

LEGE: Halyna Strelko er overlegen av IVMED fertilitetsklinikken som er i Kyiv. Foto: Anastasiia Mantach

– Vi har observert en betydelig interesse for denne tjenesten.

– Ikke bare koner som ønsker det

ICSI Clinic er en annen av fertilitetsklinikkene i Ukraina, og klinikken bekrefter at ukrainske soldaters interesse for tjenesten om å fryse ned sæd har økt.

– Pungen er det mest ubeskyttede organet; det har ingen beskyttende rustning, forklarer Alexander Semenovich, reproduksjonsspesialist ved ICSI, til TV 2 og fortsetter:



– Vanligvis er det konene til militært personell som tar initiativ til nedfrysing, men det har vært tilfeller av foreldrene til unge soldater som ber sønnene sine om å fryse sæden. De vil sikre muligheten til å få barnebarn i fremtiden.



LEGE: Alexander Semenovich er reproduksjonsspesialist og ledende spesialist ved ICSI-klinikken i Kyiv. Foto: ICSI clinic

Semenovich forteller at det var så stor pågang at leger måtte jobbe ekstra for å rekke å fryse sædcellene til menn som skulle sendes til fronten.

– En søndag i juleferien kom et ungt par for å fryse ned sæd. Den unge mannen skulle dra til fronten dagen etter, sier han.



Staten betaler

Loven tillater ukrainske soldater å fryse ned helt gratis, og staten betaler utgiftene, som vanligvis ligger på 100-150 amerikanske dollar, i underkant av et par tusen norske kroner.

Men nå har det ukrainske parlamentet nylig vedtatt en lovendring som skal tre i kraft 23. mars. Den innebærer at dersom soldaten dør, blir alle klinikker pålagt å destruere den døde soldatens frosne sædceller.

Dette har skapt stor debatt i landet.

– Dette betyr rett og slett at vi ikke trenger etterkommere av mennesker som ofret livet sitt for landets forsvar. Interessant, skriver en ukrainsk kvinne krasst.



LAGRES: Frossen sæd kan oppbevares opp til 40 år, sier lege Alexander Semenovich. Foto: Illustrasjonsbilde/Wong Maye-E

– De dør for landet vårt, men myndighetene vil ikke akseptere barna deres, skriver en en annen.



Innrømmer feil



Etter de kraftige reaksjonene har parlamentet lovet å se på saken på nytt innen 23. mars.

Mykhailo Radutsky var en av dem som sto bak lovendringsforslaget. Han erkjenner at de ikke tenkte nøye nok gjennom saken.



– Dette ble feil og urettferdig i forhold til våre helter og deres minne, innrømmer han.

Nå følger ikke bare familier, men også fertilitetsklinikkene situasjonen nøye.

– Nesten alle soldater som har sæd som er lagret hos oss har ringt klinikken, sier legen Alexander Semenovich ved ICSI-klinikken.

– Vi forsikret dem om at vi ikke planlegger å destruere dem, til tross for lovendringen, sier han.

ASSISTERT BEFRUKTING: Bildet viser en lege som forbereder en prøve av sædceller og et egg for befruktningsprosessen under mikroskopet. Foto: Illustrasjonsbilde/Lluis Gene

– Vil bevare drømmen

Loven bekymrer også ukrainske Ruslana som fødte sitt første barn for to måneder siden.

– Det føltes skummelt, men også fantastisk at jeg har blitt mor mens han var borte, sier Ruslana.



Ekteparet har fortsatt mer nedfrosset sæd på klinikken, og i fremtiden ønsker Ruslana å bli mor igjen.

– Jeg skal gjøre mitt beste for å bevare mannen min sine lagrede sædceller for våre fremtidige drømmer.



– Jeg fikk sjokk da jeg leste om lovendringene, sier hun.