RTL: Kina har ulovlige politistasjoner i Nederland

Kinesiske myndigheter skal ha operert med minst to politistasjoner i Nederland siden 2018. Totalt skal Kina ha etablert mer enn 50 stasjoner over hele verden.

To kinesiske politistasjoner i Amsterdam og Rotterdam skal ha operert uten at nederlandske myndigheter var informert.

– Den nederlandske regjeringen er ikke blitt gjort klar over disse operasjonene gjennom diplomatiske forbindelser med Kinas myndigheter. Det er ulovlig, sier Maxime Hovenkamp i det nederlandske utenriksdepartementet til BBC.

Utenriksdepartementet i Nederland vil undersøke saken og «deretter iverksette passende tiltak».

På politistasjonene kan kinesiske nederlendere få fornyet førerkort eller rapportere endringer i sivil status. Kina kaller disse stasjonene for «utenlands servicestasjoner».

RTL Nieuws melder imidlertid at disse stasjonene blir brukt for å kneble kritiske kinesiske borgere i utlandet. Det nekter Kina for. De hevder stasjonene kun blir brukt til diplomatiske tjenester.

Mer enn 50 stasjoner i 30 land

Kinesiske myndigheter er anklaget for å ha åpnet flere enn 50 politistasjoner i minst 30 land, inkludert én i Stockholm.

Det er ikke rapportert om en slik stasjon på norsk jord.

UTSATT: Særlig etniske minoriteter utsettes for overvåkning av kinesiske myndihgeter i utlandet, sier Kina-kjenner Torbjørn Færøvik. Her har tibetanere og støttegrupper for Tibet markerkeringer ved den kinesiske ambassaden i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Anklagene kommer frem i en rapport fra september, satt sammen den uavhengige organisasjonen Safeguard Defenders.

Rapporten hevder følgende:

To kinesiske provinser har siden 2018 opprettet 54 utenlandsstasjoner.

Organisasjonen hevder stasjonene opprinnelig ble opprettet for å motkjempe kinesiske borgeres forsøk på svindel i utlandet. Siden har skal de ha utviklet seg til en forlengelse av den kinesiske lovens allerede lange arm.

Stasjonene befinner seg på 5 ulike kontinenter, og i 21 ulike land.

Over halvparten av dem er i Europa, og aller flest befinner seg i Spania, som har ni stasjoner. I Skandinavia finnes det etter oversikten å dømme én stasjon, i Stockholm.

Kinesisk politi skal ha «overtalt» 230.000 flyktninger til å returnere til Kina. Kina hevder de har sendt hjem 230.000 personer mistenkt for svindel i utlandet.

Drapstrusler

Wang Jingyu, en kinesisk dissident, hevder at at politistasjonene også brukes til andre formål. Han sier til RTL Nieuws at han tidlig i 2022 ble oppring av en som hevdet å være fra den kinesiske politistasjonen i Rotterdam.

Wang skal være etterlyst i Kina etter å ha skrevet i sosiale medier om en dødelig konfrontasjon mellom kinesiske og indiske militærstyrker i 2000.

– Han ba meg reise tilbake til Kina for å løse problemene mine. Han ba meg også tenke på foreldrene mine, sier Wang.

REDD: Wang Jingyu fotografert under et intervju med Associated Press fra et skjulested i Ukraina i juni 2021. Foto: AP / NTB

Wang kom til Nederland sommeren 2021, som asylsøker, etter at han i en periode lå i dekning i Ukraina.

Wang mener også at han har provosert Kina ved å demonstrere for demokrati i Hongkong og anklage kinesiske myndigheter for å spre falske nyheter.

Etter at han demonstrerte foran Kinas ambassade i sommer, hevder Wang at han fikk truende oppringninger og meldinger fra ukjente numre. Han ble også drapstruet.

– Jeg er redd for at kinesiske myndigheter vil sende en agent for å drepe meg, sier Wang.

Det ble i tillegg fremsatt flere bombetrusler i hans navn, noe som førte til at Wang fikk nederlandsk politi på døren. Politiet konstaterte etter hvert at Wang ikke hadde noe med bombetruslene å gjøre.

Wang har bedt nederlandsk politi om beskyttelse, fordi han er bekymret for sin egen sikkerhet. Svaret fra nederlandsk politi er at de ikke kan gjøre noe.

– Foregår i Norge

Forfatter og Kina-kjenner Torbjørn Færøvik sier det er mange historier som Wangs. Det gjør dem mer troverdig, mener han.

– Når veldig mange i ulike land forteller de samme historiene, uavhengig av hverandre, da begynner man å se en sammenheng og et mønster.

Selv om det ikke er rapportert om kinesiske «politistasjoner» i Norge, er Færøvik ikke i tvil om at omfattende overvåkning av kinesere også foregår i Norge.

– Det finnes overvåkere i både studentmiljøene og i eksilmiljøene i Norge, og blant de etniske minoritetene, sier Færøvik.

KINA-KJENNER: Torbjørn Færøvik har skrevet flere bøker om Kina. Her fra Brageprisen 2012 da han vant med boken «Maos Rike, en lidelseshistorie» Foto: Heiko Junge / NTB

Etniske minoriteter, som uigurer og tibetanere, er særlig utsatt for aktivitet fra kinesiske myndigheter, sier Færøvik.

Nylig hadde Stortinget høring om kinesiske fangeleirer for uigurer. I forkant av høringen fikk uigurer mystiske anrop fra nummeret til den kinesiske ambassaden i Norge, noe VG omtalte.

Ambassaden mente dette var svindelforsøk og nektet for befatning med anropene.

– Disse stakkars uigurene og tibetanerne i Norge og andre land føler seg ekstremt utsatt. De trues med at deres familier i hjemlandet vil bli utsatt for represalier om de ikke oppfører seg, sier Færøvik.

Hva har Kina å tjene på denne virksomheten? Ingenting, mener Færøvik – som tror Kina kun skader sitt eget rykte med virksomheten.

– Men de lever i sin egen verden. De mener alle kinesere plikter å være trofaste mot fedrelandet, respekterer myndighetene i Kina og står til tjeneste for dem om nødvendig.