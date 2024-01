– Rottens verste venn

– Sammenlignet med andre metoder er det en giftfri, miljøvennlig og langt mer human metode å bekjempe rotter på, sier Mona Ghalayini.



Ghalayini er en av Sveriges få hundeførere med rett til å drepe. Hennes firma er landets eneste som er sertifisert til å avlive rotter med hunder.

NYTT VÅPEN: Rotter er et økende problem i Malmö. Foto: Hans Larsson / SVT

Til SVT forklarer hun at å bruke hunder har flere fordeler.

– Hundene kan fortelle oss nøyaktig hvor rottene faktisk bor. Det er der vi trenger å slå til, det er ikke noe poeng å ta rotter mens de løper, sier Ghalayini.



Pilotprosjekt

Jaktcocker spaniel-hundene er en del av et pilotprosjekt for å forsøke å få bukt med rottene i byen. I første omgang skal rottebestanden i bydelen Rosengård kartlegges. På nyåret er ambisjonen at en større operasjon mot rottene skal settes i gang.

– Vi ser spesielt på blomsterbed og fasader. Det virker som det er de områdene rottene foretrekker, sier Shoshana Iten, som jobber med by- og gatemiljø i Malmö.



KARTLEGGING: Hundefører Mona Ghalayini leter sammen med jaktlaget etter rottenes skjulesteder. Foto: Hans Larsson / SVT

– Vi har svært mange rotter i Malmö, så vi ser på nye metoder for å takle problemet hele tiden, sier Iten.



– Hundene tar det seriøst

Den økende rottebestanden i byen har vært omtalt i flere år. I fjor sommer skrev avisen Sydsvenskan at ett av de mange selskapene Malmö by har kontrakt med rapporterte en økning på 200 prosent.

BLOMSTERBED: Blomsterbed og fasader i bydelen Rosengård gjennomsøkes etter rotter. Foto: Hans Larsson / SVT

Hundene er spesialtrent til å jakte på og drepe rotter.

– Hundene tar dette veldig seriøst. De elsker det og vil gjerne jobbe hele tiden, sier Ghalayini.