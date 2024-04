Røpte avtalen som skulle hjelpe Trump

TILTALT: Tidligere president Donald Trump risikerer fengsel dersom han blir kjent skyldig i å forfalske dokumenter for å skjule utbetaling av hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels. Foto: Curtis Means / AFP / NTB

Under et møte i august 2015 la David Pecker fram sin plan for å hjelpe Donald Trump med å bli president i USA.

David Pecker er sjef for American Media Inc. (AMI), selskapet som gir ut magasinet National Enquirer i USA. Tirsdag vitnet han i hysjpengesaken, hvor Donald Trump er tiltalt.

Hysjpengesaken: Trump kan bli den første ekspresidenten i USA som dømmes i en straffesak. Han er tiltalt for 34 lovbrudd, som påtalemyndigheten mener Trump gjorde for å skjule utbetaling av hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels i 2016.

Fra vitneboksen fortalte Pecker om et møte med Trump og Trumps personlige advokat Michael Cohen som fant sted i august 2015.

– Under møtet spurte Donald Trump og Michael meg hva jeg kunne gjøre, hva mine magasiner kunne gjøre, for å hjelpe valgkampen hans, forklarte Pecker.

Han la til at han lovte å være «deres øyne og ører».

– Det jeg kunne gjøre, var å publisere positive saker om Trump og negative saker om motstanderne hans, vitnet Pecker.

VITNE: David Pecker er det første vitnet som uttaler seg i hysjpengesaken. Foto: Marion Curtis / AP / NTB

Han forklarte Trump og Cohen at han blant annet kunne advare dem dersom det dukket opp noen kvinnehistorier eller andre negative ting om Trump.

– Da kunne Michael Cohen klare å ta kverken på dem i andre magasiner, sørge for at de ikke ble publisert eller få noen til å kjøpe disse historiene, sa Pecker.

«Høyst, høyst konfidensiell»

Han forklarte deretter at han tok opp dette med kvinnehistorier fordi han kjente til Trumps rykte som «ivrig ungkar». Trump har vært gift med Melania Trump siden 2005.

Aktor Joshua Steinglass spurte deretter Pecker om han noen gang før dette møtet hadde kjøpt rettighetene til saker om Trump spesifikt for å la være å publisere dem.

– Nei.

Steinglass spurte deretter om det var til fordel for National Enquirer å kjøpe historier som ikke skulle publiseres.

– Nei, det hjalp ikke, erkjente Pecker, som er lovet påtaleunnlatelse i bytte mot sitt vitnemål.

Avtalen med Trump var kun muntlig. Pecker passet også på at færrest mulig skulle få vite om den. Han fortalte National Enquirers redaktør Dylan Howard om den, men ga klar beskjed om at denne avtalen var «svært, svært konfidensiell».

Skandaleoppslag

Retten gikk deretter igjennom diverse forsideoppslag som National Enquirer hadde under valgkampen i 2015 og 2016, hvor primærvalgutfordrere som Ted Cruz og Ben Carson ble hengt ut.

Pecker fortalte at Michael Cohen ble informert om artiklene underveis i arbeidet med dem.

– Hvis han hadde kommentarer, så vi la til innhold basert på dette, sa Pecker.

National Enquirer kjøpte de eksklusive rettighetene til Karen McDougals historie om sin angivelige affære med Donald Trump. Det betalte magasinet 150.000 dollar for.

Pecker forklarte mandag at han var delaktig i arbeidet med å få i stand en avtale med Stormy Daniels også. Pornostjernen fikk 130.000 dollar for å ikke si noe om sin angivelige affære med Trump i 2006.

Michael Cohen er dømt for å betale disse pengene til Daniels, mens Trump nå altså er tiltalt for å skjule refusjonen til Cohen som falske poster i sine regnskap.

Kjøpte historie om ukjent barn

Mot slutten av tirsdagens økt i retten, spurte aktor Steinglass ut Pecker om en dørvakt ved Trump Tower som forsøkte å selge en sak om at Donald Trump hadde blitt far til et ukjent barn.

– Jeg ringte umiddelbart til Michael Cohen og beskrev nøyaktig hva jeg ble fortalt av Dylan (redaktøren, red.anm.).

Cohen skal ha svart Pecker at dette «absolutt ikke er sant».

Donald Trump ristet på hodet mens Pecker fortalte om denne dørvakten.

Pecker fortalte videre at Cohen ringte ham tilbake og bekreftet at de involverte navnene i denne saken faktisk sto på lønningslisten til Trump. Cohen ba derfor Pecker om å undersøke dette nærmere.

Pecker ble stanset av Steinglass da han sa at han og Cohen hadde diskutert hvorvidt dørvakten skulle ta en løgndetektortest. Dommeren har tidligere sagt at denne informasjonen ikke kan brukes i denne rettssaken.

Steinglass ba derfor Pecker om å ikke si mer om dette.

Pecker ba National Enquirers redaktør Dylan Howard om å kjøpe historien fra dørvakten, slik at den aldri kunne bli publisert. Howard forhandlet frem en avtale verdt 30.000 dollar, som Pecker sa til Cohen at han kunne betale for selv.

«Sjefen vil bli veldig glad», svarte Cohen da, ifølge Pecker.

Juryen fikk deretter se avtalen som AMI inngikk med dørvakten. Den er datert 15. november 2015.

Pecker sier at han ble enig med Cohen om at denne saken kunne publiseres etter valget i november 2016.

– Hvis dette skulle vise seg å være sant, ville jeg ha publisert saken kort tid etter at vi fikk den bekreftet, sa Pecker, som mener at det ville gitt de beste salgstallene siden Elvis Presley døde.

Pecker la deretter til – mens han henvende seg til juryen – at historien om at Trump hadde fått et ukjent barn, var «tusen prosent usann».

«Hvorfor kjøpte dere saken da?», spurte Steinglass.

– Fordi det ville ha vært pinlig for Trumps valgkamp, svarte Pecker.

Ifølge Pecker informerte de i desember 2016 dørvakten om at han ikke lenger er bundet av eksklusivitetsavtalen, ettersom påstanden hans ikke var sann.

– Mister troverdighet

Tirsdag ba påtalemyndighetene også dommer Juan Merchen om å straffe Trump for brudd på munnkurven som den tidligere presidenten ble ilagt allerede før rettssaken startet.

Dommeren hørte på begge parters argumenter, men viste tydelig skuffelse over argumentene til Trumps advokat Todd Blanche.

– Jeg visste at dette ikke kom til å gå bra juridisk, men dette var mye verre enn jeg klarte å se for meg, sier CNNs rettsekspert Paula Reid.



Blanche forsvarte åtte av Trumps uttalelser på Truth Social og to uttalelser postet på valgkampnettsiden til Trump, som påtalemyndighetene mener er overtramp.

I postene kritiserer Trump blant andre Michael Cohen og Stormy Daniels, som begge er vitner i hysjpengesaken, hvor Trump er tiltalt for 34 lovbrudd og risikerer fengselsstraff.



Blanche forsøkte å argumentere med at uttalelsene var politiske og ikke et forsøk på å påvirke rettssaken, og sa også at Trump i det ene tilfellet bare repostet noe Jesse Watters i Fox News hadde sagt.



– Dette er noe som ble sagt på TV og som din klient måtte skrive selv. Han brukte klammer, holdt inne shift på tastaturet og skrev ut alt og så la han til ord, bemerket dommeren.

Blanche erkjente etter hvert at posten ikke var en repost.

– Du mister all troverdighet hos retten, fastslo Merchan.

Og den uttalelsen fra dommeren kom før dag to av hysjpengesaken startet. Munnkurvspørsmålet ble diskutert uten juryen til stede.

Merchan forklarte at han tar en beslutning senere, før retten tok en liten pause og deretter satte i gang med dag to av hysjpengesaken klokken 17 norsk tid.