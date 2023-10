TEL AVIV (TV 2): Demonstranter krever at de 212 gislene som sitter fanget i Gaza må settes fri før en bakkeinvasjon starter. Hvis ikke frykter de at det verste vil skje.

Ved mørkets frembrudd strømmer folk til området foran det militære hovedkvarteret i Tel Aviv.

Utstyrt med flagg og plakater med bilde av gislene som sitter fanget på Gaza, stiller de seg midt i veien og sørger for fullt kaos i trafikken.

Men selv voldsom biltuting overdøver ikke de mange menneskene som har møtt opp her.

FRIGI GISLENE: Hundrevis av demonstranter har tatt til gatene i Tel Aviv. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Frigjør gislene, frigjør gislene, roper demonstrantene.

Alle som er her krever at alt må gjøres for å få gislene ut fra Gaza i live.

Frykter gislene vil dø

En av dem som valgte å komme hit i kveld er Edith.

– Det er det eneste jeg kan gjøre. Jeg kan ikke gjøre noe mer enn å demonstrere og be om nåde for dem, sier hun.

NÅDE: Ekteparet demonstrerer og ber om nåde på vegne av gislene i Gaza. Foto: Simen Askjer / TV 2

Som så mange andre vi møter her, frykter hun at det verste vil skje med gislene på Gaza når en bakkeinvasjon starter.



– Jeg roper om hjelp. Jeg håper regjeringen gjør noe før de rykker inn i Gaza, sier Edith.

Demonstrasjonene her startet i det små. Men for hver dag som går slutter flere og flere seg til.



– Når som helst kan mennesker dø der. Vi må få dem hjem. Babyer, eldre, unge mennesker, mødre og fedre. Vi må få våre folk hjem, sier Sharon Amir.

Sammen med søsteren Adi Amir er hun en av initiativtakerne til demonstrasjonen. De har vært her i over en uke og har aldri sett så mange delta.



ENGASJERT: Adi Amir (t.v.) deler ut solidaritetsbånd til deltagere i demonstrasjonen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Paraderte livløs kvinne gjennom gatene

Midt i folkemengden møter vi Tomasina Weintraub Louk. Hun holder en plakat med bilde av 22 år gamle Shani Louk.

– Kusinen min, Shani, er 22 år gammel. Hun ble kidnappet på musikkfestivalen Nova, forteller Tomasina.

Tysk-israelske Shani forsvant da terroristene angrep 7. oktober. Hun var en av 4000 unge mennesker som deltok på musikkfestivalen Nova i Re'im.

TRYGLER: Tomasina Weintraub Louk håper flere land vil jobbe for at kusinen Shani Louk og andre gisler skal settes fri. Hun håper demonstrasjonene vil bidra til at flere engasjerer seg. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Vi kunne ikke få tak i henne og visste ikke hvor hun var blitt av.



Men plutselig dukket hun opp i en video Hamas la ut.

På opptaket ligger hun livløs på lasteplanet på en bil. Kidnapperne paraderer henne gjennom en jublende folkemasse.

– Vi kjente henne igjen på grunn av håret og tatoveringene, forteller Weintraub Louk.



VEGG: I Tel Aviv henger det mer enn 200 bilder av gisler som befinner seg i Gaza. Noen er skrevet om til «drept». Foto: Simen Askjer / TV 2

Som så mange av de andre familiene som opplevde at deres kjære ble kidnappet, har Tomasina Weintraub Louk og hennes familie fått vite lite om hvordan det går med gislene.

– Det eneste vi vet er at hun ble sett i Gaza i live med en alvorlig hodeskade.



Nå håper hun og andre som deltar i demonstrasjonene at enda flere vil gjøre mer for å redde Shani Louk og de andre 211 som sitter fanget.

– Myndigheter i alle land må gjøre det de kan. Og så lenge gislene ikke er trygt tilbake her, så har de ikke gjort nok. Vi trygler om at verden må hjelpe til med å redde livet hennes.