Ron bor 300 meter fra Gaza: – Jeg har aldri vært så redd

– Jeg var livredd, sier Ron Lobel (73) når TV 2 møter ham søndag.

Lobel jobber på akuttmottaket på sykehuset i Ashkelon, litt over en mil fra Gazastripen. Der har han hatt sterke opplevelser før, men ikke noe som kommer i nærheten av dette angrepet.

– Jeg har jobbet med nødssituasjoner hele mitt voksne liv, men jeg har aldri vært så redd før. Jeg kan ikke engang beskrive følelsen, sier han.

Lobel var like i nærheten av Gaza da Hamas gikk til angrep lørdag.

ASHKELON: Sykehuset Lobel jobber ved behandlet flere hundre skadde lørdag. Foto: Aage Aune / TV 2

Huset hans i landsbyen Netiv HaAsara ligger bare 300 meter fra grensen. Klokken seks lørdag morgen, våknet han til alarmer..

– I løpet av få minutter kom det flere dusin raketter, som ble skutt mot hele området, sier Lobel.

– Skudd hele tiden

Flere hus i landsbyen ble truffet. Ifølge Lobel var rakettangrepet over etter en halvtime.

– Da fant vi ut at Hamas-terrorister hadde tatt over landsbyen. Flere titalls av dem hadde kommet med både biler og hangglidere, sier han.

Innbyggerne i landsbyen fikk beskjed om å låse alle dører, og bli i bomberommene sine.

Der ble Lobel sittende sammen med konen og datteren fram til klokken ni på kvelden.

– Det seks år gamle barnebarnet mitt var heldigvis hos faren sin nord i Israel, så han ble spart for denne forferdelige opplevelsen, sier han.

– Vi hørte skudd hele tiden, og vi hørte skrik både på arabisk og fra skadde.

17 naboer drept

Da de kom ut fra bomberommet fikk de vite at 17 av naboene i landsbyen var drept, og tre savnet.

– Vi vet ikke om de savnede er drept eller tatt som gisler, sier Lobel.

Lobel forteller at de som bor så nærme grensen er vant til at det komme raketter fra Gaza.



At Hamas kommer seg inn i Israel og angriper på bakken er derimot noe helt nytt.

– Vi er alle vant til trusselen fra Gaza, men ikke denne typen trussel, sier han.

– Det var første gang vi opplevde noe sånt, og jeg håper at vi aldri må oppleve det igjen.

– Forstår ikke

73-åringen forteller at folk i området er sjokkerte over at Hamas klarte å gjennomføre et så omfattende angrep.

– Vi forstår virkelig ikke, for vi var sikre på at systemene våre kunne stoppe alle infiltrasjoner, sier han.

I løpet av krigens første dag kom det flere hundre skadde til sykehuset Lobel jobber ved.

– Vi er nok dessverre det sykehuset i Israel som er best trent på å håndtere hendelser med mange skadde.

– Til vanlig regner vi 50 som mange skadde. I går kom det nesten 300. Jeg er stolt av hvordan alle på sykehuset jobbet, avslutter han.