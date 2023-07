Rømte hjemmefra og kom tilbake etter fire år

Arizona-jenta Alicia Navarro, som har vært savnet siden 2019, gikk inn på politistasjonen i Montana og ba politiet om å ta henne av listen over savnede barn.

På politistasjonen, som ligger 1800 kilometer fra der hun forsvant, identifiserte hun seg som den savnede jenta.

– Alicia Navarro har blitt lokalisert, sa Glendales sikkerhetskommunikasjonssjef Jose Santiago under en pressekonferanse.

POLITISTASJONEN: Jenten identifiserte seg på politistasjonen. Foto: Glendale

– Hun er på alle måter trygg, hun er på alle måter frisk og hun er på alle måter glad.



Historien er omtalt av en rekke internasjonale medier, blant annet BBC og USA Today.

La igjen håndskrevet lapp

Tenåringen, som er beskrevet som autistisk, men fungerer godt i hverdagen, forlot hjemmet sitt i Glendale natt til 15. september i 2019.

Da var hun bare 14 år gammel.

Foreldrene hennes, som lå og sov da forlot huset, fant en håndskrevet lapp fra datteren deres hvor det sto:

«Jeg stakk av. Jeg kommer tilbake. Jeg sverger. Jeg beklager».

Navarro tok med telefonen og den bærbare datamaskinen sin.

Hun stablet stoler for å rømme over gjerdet bak huset, sa moren hennes i et intervju. Hun hørte aldri fra henne igjen, før denne uken.



Avdelingen varslet Glendale-politiet, som bekreftet identiteten hennes og kontaktet tenåringens familie for å fortelle dem at hun var funnet i god behold.

Mirakel

– Tenåringen ønsket å forsikre seg om at moren hennes visste at hun hadde det bra, og var veldig unnskyldende over smerten moren hennes gikk gjennom uten å vite hvor hun var de siste fire årene, selv om hun fortsatt var i live, sa Santiago.

Moren hennes, Jessica Nuñez, kalte funnet av datteren et mirakel i en video hun la ut på Facebook .

– For alle som har savnede kjære, vil jeg at du skal bruke denne saken som et eksempel. Mirakler eksisterer. Mist aldri håpet og kjemp, sa hun.

GODT BEHOLD: Jenten skal være i godt behold. Foto: Facebook

Nuñez sa at hun ikke har detaljer om datterens forsvinning, men sa at det viktigste er at datteren er i live.

Et mysterium

Glendale-politiet sa at de undersøker hvordan tenåringen kom til Montana og hvor hun har bodd de siste fire årene.

De sa at Navarro rømte hjemmefra av egen fri vilje og har samarbeidet med politiet i etterforskningen deres.

Hun fortalte også politiet at ingen har skadet henne, og hun så ut til å være frisk.

– Vi kan bare forestille oss hva hun går gjennom mentalt og følelsesmessig, så vel som familien hennes, så mye som vi ønsker å si at dette er slutten, er dette sannsynligvis bare begynnelsen på hvor denne etterforskningen vil gå, sa Glendale Politi-løytnant Scott Waite.

ETTERFORSKES: Saken etterforskes av politiet i Glendale. Foto: Glendale police department

Politiet fortsetter å etterforske saken rundt Navarros forsvinning og de fire ubesvarte årene.