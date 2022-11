Rømte fra ondsinnet hallik

I den amerikanske byen Seattle har en ung kvinne i 20 årene gjort flere forsøk fra å rømme fra det som blir beskrevet som en ondsinnet hallik.

Kvinnen skal ha blitt presset til å selge sex mot sin vilje av den 30 år gamle mannen Winston Burt. Halliknavnet til Burt er «Dice Capone». Det skriver nyhetsbyrået AP.

Flere av kvinnene som Burt har utnyttet gjennom menneskehandel, skal ha tatovert «Dice Capone» i fjeset, som et slags stempel for at kvinnene «tilhører» han.

Ble slått med pistol

Saken mot Burt er nå oppe for retten, etter at han ble pågrepet av politiet 5. september.

Ifølge The Seattle Times har det blitt utstilt en kausjon på 750.000 dollar. Han er tiltalt for overfall, kidnapping, hallikvirksomhet, menneskehandel og for å avfyre et våpen i en forbikjøring. Våpenet ble avfyrt mot fire kvinner han skal ha tvunget til prostitusjon, ifølge tiltalepapirene.

Det var denne skuddvekslingen som førte til at politiet klarte å avsløre hallikvirksomheten.

Burt har ifølge tiltalepapirene drevet hallikvirksomhet i tre amerikanske delstater.

Kvinnen som klarte å rømme fra Burt skal ha startet å jobbe for han i California og Arizona, og har i senere tid blitt fraktet til Seattle for å drive prostitusjon i området Aurora Avenue North. Området er ifølge AP et kjent sted for prostitusjon i byen.

Det var først da hun sa ifra om at hun ville dra fra Seattle at Burt skal ha blitt voldelig.

Da kvinnen fortalte den 2. november at hun ville dra, ble hun slått med blant annet en pistol. Hun skal ha blitt slått så mye i fjeset at leppen hennes sprakk. Ifølge AP hang leppen hennes løs som følge av dette. Etter voldshendelsen ble hun fanget i huset hun bodde i. Ifølge tiltalepapirene ble hun fanget her i tre dager.

Fikk hjelp fra uventet hold

Lørdag den 5. november ble kvinnen igjen overfalt av Burt. Denne gangen ble hun tvunget til å kle av seg klærne Burt hadde kjøpt til kvinnen.

Kvinnen skal da ha forsøkt å komme seg ut av huset gjennom utgangsdøren, men Burt fikk tak i henne og slengte henne i bakken. Kvinnen trodde Burt kom til å drepe henne og valgte derfor å hoppe fra et vindu i tredje etasje.

Hun skal etter dette ha kommet seg ut i veien for å søke hjelp, men Burt fikk tak i henne. Han plasserte henne i bilen sin hvor han truet henne med en pistol på vei til et motell hvor hun skulle drive prostitusjon.

Kvinnen klarte å hoppe ut av bilen. Hun ble sittende midt i veien, som førte til at flere bilførere ringte nødnummeret. Overvåkingsbilder på stedet støtter opp under denne historien.

En av bilførerne som var på stedet da hun satt i veien var en sjåfør for taxitjenesten Uber. Sjåføren ba kvinnen sette seg inn. Burt fulgte etter de to, mens han skjøt mot bilen. Ubersjåføren skal da ha skutt tilbake mot Burt.

Skuddutvekslingen varte gjennom flere kvartaler, som førte til at flere personer ringte nødnummeret. Ingen skal ha blitt skadet i hendelsen.

Ubersjåføren kom seg unna og kjørte inn til en bensinstasjon hvor de møtte politiet.

Kvinnen kom unna det hele med flere brukne ben i kroppen, en blåveis på øyet og flere kutt.

Ble kontaktet

Etter den dramatiske hendelsen skal kvinnen i følge The Seattle Times ha blitt kontaktet igjen av en av kvinnene som fortsatt jobber for Burt.

Kvinnen skal ha brukt sosiale medier til å komme i kontakt med kvinnen i 20-årene, for å finne ut av hvor hun var. Dette skal ha blitt gjort for å få henne tilbake til prostitusjon.

Politiet er nå bekymret for at Burt kommer til å utnytte både familiemedlemmer og noen av kvinnene som jobber for han, til å sverte de kvinnene som nå jobber samarbeider med politiet.