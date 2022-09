Røkkes skatteordning er kontroversiell i Sveits

OMSTRIDT: Flere delstater i Sveits har avskaffet den spesielle skatteordningen for velstående utlendinger som Kjell Inge Røkke vil nyte godt av. Advokat og professor Paolo Bernasconi skjuiler ikke at han liker ordningen svært dårlig. Foto: Santiago Vergara/TV 2 .

Er du skatteflyktning i Sveits er det første du må gjøre å skaffe deg en adresse. Først da kan du starte prosessen med å få «residence permit» og «tax residence»-status. Derfor er det vanlig å leie en midlertidig leilighet, og først senere skaffe seg en permanent bolig. Formalitetene ved et boligkjøp tar minst tre til fire måneder.

HIGH END: Du må ha en velfylt lommebok hvis du skal bruke Deborah Fontana som eiendomsmegler. Hun hjelper mange rike utlendinger å finne en bolig i Lugano-området. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Eiendomsmegler Deborah Fontana holder til i en gammel herskapslig bygning, i en av de rene og idylliske gatene i sentrum av Lugano. I nabolaget ligger butikker som Chanel, Cartier og Gucci. Lugano er også spesiell fordi flyplassen kun tar i mot privatfly. Det står mange av dem oppmarsjert i enden av flystripa.

Hun nøler ikke når hun skal anbefale en permanent bolig for Kjell Inge Røkke.

– En flott topp-leilighet med en stor terrasse med utsikt over Lugano-sjøen.

Svimlende huspriser

På en storskjerm i konferanserommet blar hun gjennom ulike eiendommer. Noen koster flere hundre millioner kroner. Det er gjerne eldre herskapelige eiendommer, enten i vannkanten ved Lugano-sjøen eller oppe i en av de grønne fjellsidene. Noen kunder liker hypermoderne hus med rene linjer, gjerne tegnet av kjente arkitekter.

Skal du bruke Deborah som eiendomsmegler må du ha en del penger. Hun tar bare kunder som er villige til å bruke mer enn 30 millioner kroner på et hus eller en leilighet.

Enkelte kunder kan komme og se på en bolig til 100 millioner kroner, og bestemme seg på et kvarter. Noen vil betale i aksjer. Det har også blitt mer vanlig å spørre om man kan gjøre opp i kryptovaluta. Deborah sier at hun kun aksepterer penger, for å gjøre opp boligkjøpet.

Skatteflyktninger på jakt etter tak over hodet kan være krevende.

– De vet veldig godt hva de vil ha, og særlig hva de ikke vil ha. Spesielt ønsker de å verne om privatlivet, sier hun.

KREVENDE: Mange av kundene til Deborah Fontana er opptatt av diskresjon og å verne om privatlivet sitt. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Svømmebasseng, tennisbane, flygel eller båtplass. Alt er mulig å finne i den sveitsiske byen, som nesten er et lite stykke Italia. På kjøretur rundt i to av de mest populære strøkene for velstående utlendinger, Porza og Colina d´oro (Forøvrig Gull-kollen på norsk) ser vi mange skilt med «privato». Sammen med høye gjerder, hekker, murer og mange overvåkingskameraer. De fleste som flykter med pengene sine til Sveits, vil være anonyme.

– Ikke et skatteparadis

Rådhuset i Lugano er gammelt og stilfullt. Ny kunst og designmøbler blandes med tradisjonell sveitsisk arkitektur. Finansdirektøren i Lugano kommune er opptatt av å fremheve at hverken landet eller byen er noe skatteparadis.

– Lugano er ikke det mest attraktive stedet når det gjelder skatt. Jeg kan tenke meg at skattenivået er en av årsakene til at man vurderer å flytte til Sveits eller til Lugano. Men det er bare en av grunnene, sier Pietro Poretti, som styrer finansene i kommunen.

Han forteller at det er helt vanlig å flytte innad i Sveits på grunn av skattenivået. Som innbygger betaler du skatt både på nasjonalt, delstatlig og kommunalt nivå.

– Jeg vil gjerne si at det er helt vanlig for delstater, og også til en viss grad kommuner, å konkurrere med hverandre, for å være mest attraktiv skattemessig for bedrifter og for enkeltpersoner.

Han sier at det er visse fordeler for utlendinger, men at det er langt i fra «nullskatt» i landet .

– Men de kan forhandle fram en avtale?

– Skattelovgivningen gir muligheten for utlendinger til å diskutere dette med delstaten.

Det kalles «engangsbeløp-systemet», og er skatten som utlendinger betaler årlig. Når en særdeles rik person bosetter seg i Sveits, er det helt vanlig å møtes med representanter for delstatens myndigheter. For å diskutere nivået på den skatten vedkommende skal betale.

VAKKERT OG GUNSTIG : I tillegg til nydelig natur, nærhet til flyplasser og god mat, får du i Lugano også adgang til et særdeles gunstig skattesystem for utlendinger som bosetter seg i Sveits. Dronevideo: Santiago Vergara / TV 2

Slik regnes skatten ut

Han har en imponerende CV innen jus. Paolo Bernasconi er advokat og professor i internasjonal forretningsjus ved Universiteit Zürich. Han har vært statsadvokat og jobbet som korrupsjonsjeger og mot hvitvasking av penger internasjonalt. Bernasconi nøler ikke et sekund på spørsmålet om Sveits er et skatteparadis.

– Selvsagt, for noen ja. Særlig for personer som nyter godt av systemet med en fast skattesum, engangs-beløp-systemet. For disse er landet et skatteparadis, svarer han.

Systemet med engangsbeløp for utlendinger er svært kontroversielt, ifølge Bernasconi. Flere delstater, blant annet Zürich har avskaffet dette systemet etter folkeavstemning. Bernasconi forklarer hvordan skatten settes, for velstående personer som Kjell Inge Røkke.

– Hvorfor sier man engangsbeløp? Jo, fordi man gjør en beregning av skatten på grunnlag av forbruket og levestandarden til en person. Skatten er på minimum 4 millioner norske kroner i året.

Forbruket og levestandarden er regnet ut i fra hvordan du lever i Sveits. Både EU og OECD har lenge kjempet mot det sveitsiske skattesystemet for velstående utlendinger. Sveitsiske myndigheter er ikke interessert i hvor stor inntekt og formue du har. De garanterer også 100 prosent diskresjon om ditt skatteforhold til landet.

– Dette systemet med en fast skattesum i året, er veldig annerledes enn skatten for vanlige folk, som meg. Svært rike utlendinger som ikke jobber i Sveits kan nyte godt av dette særdeles fordelaktige systemet.

Hver kanton, eller delstat som har dette omstridte systemet, har ulike satser for skatt på forbruket ditt.

Zug, som ligger i den tysktalende delen av landet, er regnet som en av de gunstigste stedene å bo. Hvis målet er å spare skatt. Her har forretningsmannen og skihelten Bjørn Dæhli bosatt seg.

Hvis du blir innvilget denne spesielle skatte-ordningen, blir du ikke skattet for inntekt og formue. Forutsetningen er at du ikke jobber i Sveits. Det er bare 0,1 prosent av av landets skatteytere, alle utlendinger, som nyter godt av ordningen. Ofte er en slik skatteoperasjonen forberedt av advokater og konsulenter lang tid i før selve flyttingen. Det er hard kamp om milliardærene i verdens skatteparadiser.

SKATT ETTER FORBRUK: Paolo Bernasconi forklarer at inntekt og formue holdes utenfor skatteberegningen for utlendinger som blir innvilget en spesiell status. Skatten regnes ut etter levestandarden din i Sveits. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Bernasconi tar sterk avstand fra land som driver skattemessig konkurranse seg i mellom, spesielt i dag med en krig i Ukraina, energikrise og klimakrise.

By med kryptovaluta

Ingen steder i verden finnes det flere kryptovaluta-selskaper enn i Lugano. De er invitert av kommunen, som i mars vedtok en plan om å bli verdens kryptovaluta-hovedstad. Byens innbyggere kan også betale i en rekke butikker med kryptovaluta. Kommunen har knyttet seg til kryptovalutaen Tether, ofte referert til som USDT. Siden juli i år har Tether, eid av et Hong Kong-basert selskap, utvunnet USDT.

I fjor lanserte Kjell Inge Røkkes selskap Aker kryptovaluta-selskapet Seetee. Selskapet investerte den gangen i bitcoin for en halv milliard kroner. Røkke selv har sagt at han har gått fra å være skeptiker til å bli en tilhenger av kryptovaluta.

VIL MØTE: Kjell Inge Røkkes engasjement for kryptovaluta gleder Lugano kommune, som tar mål av seg til å bli verdens krypto-hovedstad. Finansdirektøren ønsker å møte Røkke. Foto: Santiago Vergara / TV 2

– Hvis vi kan uttrykke et ønske, så vil vi gjerne møte Røkke og diskutere hans synspunkter på bitcoin og blockchain. Vi vil også dele våre planer og vi kunne ha en interessant diskusjon, sier finansdirektør Poretti.

Kan skaffe drømmehjemmet

Selv om skatten til skatteflyktningene regnes ut etter levestandard, setter ikke det noen begrensninger på hvor luksuriøse boliger de vil kjøpe.

– Noen millioner mer eller mindre i skatt betyr ingenting for dem, sier hun.

De sparer uansett enorme summer på å flytte.

Deborah er sikker på at hun kan skaffe Røkke en bolig i paradiset Lugano. Selv om det ligger mange eksklusive eiendommer ute på nettsiden til Fontana Sotheby´s, er ikke hele tilbudet kjent. Særlig selgerne ønsker at transaksjonene er diskrete.

– Ikke alt som er på markedet er offentlig kjent. Mange eiendommer selges veldig diskret. Jeg er overbevist om at han kommer til å finne drømmehjemmet, der han skal bo de neste årene her i Lugano.