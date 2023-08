«Robin» er tidenes mest aktive SoMe-spion

Norsk etterretningsekspert sier at fremgangsmåten kan gi store effekter for Kina.

Han sendte ut venneforespørsler i stor skala.

Ifølge The Times regnes han som den mest aktive spionen på en generasjon.

Han jobbet ikke ute i felt, men opererte ifølge avisens kilder fra en kontorplass i hovedkvarteret til MSS, det kinesiske departementet for statssikkerhet.

Hovedkvarteret til det kinesiske departementet for statssikkerhet. Foto: Wikimedia Commons

Den kinesiske spionen tilbød sine kilder penger og samarbeid i en industriell skala, viser den britiske avisens gransking.

Fremgangsmåten har vært en metode som vestlige tjenester har advart mot i flere år.

Den kinesiske spionen opprettet flere LinkedIn-profiler for å innlede relasjoner med tusenvis av britiske tjenestemenn, forskere og akademikere.

Bildene han brukte til disse profilene, var enten arkivbilder eller bilder av andre som ikke hadde noe med ham å gjøre.

Til «Robin Zhang», den mest aktive profilen hans, brukte han et bilde av en intetanende grafisk designer ved et kunstakademi.

Fryktet honningfelle

Zhang kontaktet ansatte i militæret og teknologimiljøer, og inviterte folk til Kina, med alle utgifter dekket. Målet var å få kildene til å dele sensitiv informasjon.

Dette er ifølge PST og andre vestlige tjenester en klassisk kinesisk fremgangsmåte.

– Man må vente at LinkedIn brukes til å kartlegge nettverk. Du ser at denne personen er veldig populær i ditt nettverk, og da vil den personen få mulighet til å kartlegge også ditt nettverk, sier Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole, til TV 2.



Den tidligere etterretningsoffiseren Philip Ingram er blant dem som godkjente en venneforespørsel fra den kinesiske spionen «Zhang».

ANTE URÅD: Den tidligere etterretningsoffiseren Philip Ingram kuttet kontakten med «Robin Zhang». Foto: X / Twitter

Han syntes det var mistenkelig at det ikke fantes informasjon om selskapet Zhang jobbet for.

Da han ble invitert til Kina, brøt han kontakten.



– De ville hatt en honningfelle eller et annet pressmiddel, sier Ingram til The Times.

Oppdiktede navn

I et annet tilfelle tilbød Zhang en ansatt i et britisk rekrutteringsbyrå et honorar på 8000 pund for hver gang han fikk detaljer om kandidater med bakgrunn fra de hemmelige tjenestene.

Andre oppdiktede navn som den kinesiske spionen har benyttet på sosiale medier, skal ifølge avisen være Eric Chen Yixi, Robin Cao, Lincoln Lam, John Lee og Eric Kim.

– Det er ikke bare ansatte i myndighetene som må være årvåkne, men også virksomheter som sitter på sensitive opplysninger, samt forskere og akademikere, sier Storbritannias sikkerhetsminister Tom Tugendhat.

Tidligere i år ble detaljene i en lignende spionsak i USA kjent. Også der brukte kinesisk etterretning LinkedIn som fremgangsmåte i vervingen.

– Etterretningstjenester bruker sosiale medier aktivt, og kombinerer menneskelig innsamling og bruk av agenter i det digitale rom, sier Røseth til TV 2.

Etterretningseksperten sier at digitale løsninger gir stort mulighetsrom for aktører som Kina.

Kina er en av de statlige aktørene som går for å være forsiktige med å bruke feltagenter til å samle inn informasjon, og foretrekke tekniske løsninger, sier han.



– Dette er egentlig menneskelig innsamling (HUMINT) gjort digitalt, hvor du kan få veldig store effekter uten å ta risiko og være ute i felt, sier Røseth om bruken av sosiale medier.

Tom Røseth, Hovedlærer ved forsvarets høgskole. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Trussel mot Norge

Norske etterretnings- og sikkerhetstjenester har i flere år definert Kina som en av de største etterretningstruslene mot Norge.

– Med Norges rolle i Nato og med Arktis, og med vår tekniske kunnskap innenfor offshore og shipping, er vi interessante for kinesisk etterretning, forklarer Røseth.

I 2021 skrev Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i sin trusselvurdering at LinkedIn ble brukt av etterretningstjenester til å rekruttere personer.

Ifølge Etterretningstjenesten jobber Kina målrettet for å hente inn kompetanse fra forskningsmiljøene.

– Forsknings- og utviklingsmiljøer i Norge blir forsøkt utnyttet for å øke militær evne, heter det i Fokus 2023.

Norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner er høyt prioriterte mål for Kinas spioner. Samtidig er Kina blitt Norges største samarbeidspartner innenfor teknologisk forskning, skriver Khrono.



– Det har vært eksempler hvor det er sterk mistanke om at kinesiske forskningskontakter har andre oppdrag når de samarbeider med norske institusjoner, sier Røseth til TV 2.

En offiser står foran det kinesiske forskningsskipet Yuan Wang 5. Foto: Eranga Jayawardena / AP / NTB

– Beordres til spionasje

Til tross for advarsler i PSTs trusselvurdering i 2022, har samarbeidet fortsatt. Gjennom Panorama-strategien jobber regjeringen for at norske forskningsmiljø skal øke samarbeidet med land som Kina.

I trusselvurderingen for 2023 sier PST at kinesisk etterretning bruker et bredt spekter av virkemidler for å tilegne seg avansert teknologi, kunnskap og sensitiv informasjon fra norske virksomheter og institusjoner.

Ifølge den kinesiske etterretningsloven plikter enhver kinesisk borger, virksomhet og organisasjon å bistå etterretningstjenestene dersom de blir bedt om det, skriver PST.

– Kinesiske selskaper eller studenter som i utgangspunktet har legitime hensikter, kan beordres til å spionere på vegne av partistaten, fastslår PST.