Robert Crimo vil representere seg selv i rettssaken

I RETTEN: Robert Crimo sin rettssak skal etter planen starte i februar 2024. Her møter han i retten mandag 11. desember. Foto: Nam Y. Huh / AP

Crimo er tiltalt for drap på syv personer under en 4. juli-parade i 2022. Nå dropper han forsvarerne sine og fortsetter på egenhånd.

Det var under en parade i forbindelse med USAs uavhengighetsdag at Crimo (23) åpnet ild midt i en folkemengde i Highland Park nord for Chicago

Syv personer ble drept i masseskytingen og minst 24 personer, flere av dem barn, ble alvorlig skadet.

Det pågikk en massiv politiaksjon i etterkant av hendelsen, og den tiltalte 23-åringen var etterlyst i flere timer etter angrepet. Crimo var nemlig utkledd som kvinne da han begynte å skyte, noe som gjorde at han ble lite synlig i folkemengden og vanskelig å finne.

Ga forsvarere sparken

Crimo avfyrte mer enn 70 skudd mot folkemengden den 4. juli 2022.



Nå står han tiltalt for syv drap, 48 tilfeller av drapsforsøk og 48 tilfeller av grov vold etter skytingen i Chicago.

Denne uken møtte den tiltalte 23-åringen opp i retten sammen med sine forsvarere Greg Ticsay og Anton Trizna.



Rettssaken mot ham er forventet å starte i februar 2024, og der planlegger han å stille opp helt alene.

Opptil flere ganger så dommeren Victoria Rossetti seg nødt til å forsikre seg om at Crimo var sikker på valget sitt, og om han var innforstått med hvilket arbeid som fra nå stor foran han.

Crimo, ikledd en rød fengselsdrakt og med hår ned til skuldrene, forklarte om at han var innforstått med ansvaret, og sa at hans tidligere erfaring som observatør i en rettssak ville kunne komme til nytte.

Dersom Crimo faktisk stiller opp alene i sin rettssak i februar, vil han stå ansvarlig for alle aspekter ved sitt forsvar, som å sende inn begjæringer, stevne vitner og å avgi åpnings- og avsluttende uttalelser i retten.